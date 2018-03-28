 Люксембург отзывает посла из России для консультаций | Новости из Германии о Европе | DW | 28.03.2018
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Европа

Люксембург отзывает посла из России для консультаций

Герцогство называет ситуацию "вызовом безопасности" Европы. Люксембург выражает "полную солидарность" с позицией Лондона по делу Скрипаля.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн (фото из архива)

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн (фото из архива)

Люксембург отзывает своего посла из Москвы, говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале правительства герцогства в среду, 28 марта. Решение об отзыве посла для консультаций принял глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Контекст

Главная доблесть в России сейчас - не профессионализм, а преданность линии Кремля. Это завело внешнюю политику страны в тупик, пишет Константин Эггерт специально для DW. (23.03.2018)

Из-за отравления Сергея Скрипаля в Солсбери более 20 стран выслали российских дипломатов. Попытки Москвы разобщить Запад "с треском провалились", считает премьер-министр Великобритании. (26.03.2018)

Печать Германии широко комментирует высылку российских дипломатов, которой целый ряд стран выразили солидарность с Великобританией, где был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль. (27.03.2018)

В интервью телеканалу RTL днем ранее Ассельборн заявил, что Люксембург пока воздержится от высылки российских дипсотрудников. Версия о работе кого-либо из "ограниченного числа" российских дипломатов против интересов герцогства не "подтвердилась", сообщил глава МИД Люксембурга.

В свете инцидента в Солсбери Люксембург "выражает полную солидарность с Великобританией", отмечается в заявлении. Нынешнюю ситуацию герцогство расценивает как "серьезный вызов общей безопасности" Европы. Люксембург разделяет позицию Лондона о вероятной причастности России к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, подчеркивается в документе.

Высылка более 140 дипломатов

Всего на данный момент 26 государств объявили о высылке в общей сложности 143 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая первой объявила о выдворении 23 российских дипсотрудников. НАТО также высылает семерых российских сотрудников и откажет в аккредитации еще трем, сообщил днем ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлиябыли обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

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    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

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  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

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    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Страны Запада высылают десятки российских дипломатов – DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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