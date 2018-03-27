 Людмила Алексеева: Кемерово должен не просить, а требовать | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.03.2018
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Россия

Людмила Алексеева: Кемерово должен не просить, а требовать

Лауреат Государственной премии РФ за правозащитную деятельность, глава Московской Хельсинкской группы в интервью DW комментирует события после трагедии в Кемерово.

Стихийный митинг в Кемерово перед зданием областной администрации 27 марта 2018 года

Стихийный митинг в Кемерово перед зданием областной администрации 27 марта 2018 года

Людмила Алексеева - ветеран советского и российского правозащитного движения, многолетняя руководительница Московской Хельсинкской группы. В прошлом году ей исполнилось 90 лет. Указом президента России она была удостоена Государственной премии 2017 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, Владимир Путин лично вручил ей эту награду. В интервью DW Людмила Алексеева дала свою оценку тому, что происходит после трагедии в Кемерово и как на это реагируют российские власти.  

Deutsche Welle: В Кемерово произошла жуткая трагедия, жертвами пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" стали десятки людей, главным образом дети. Какова ваша реакция на события, разворачивающиеся в городе после этой беды?

Людмила Алексеева: У меня такая же реакция, как и у жителей Кемерово. Меня поразило и удивило, что президент Путин приехал в Кемерово, заверил, что все будут наказаны (честно говоря, меня это сейчас меньше волнует), но он не вышел к людям. Для чего он приехал: Тулеева (губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. - Ред.) спасать или людей успокоить? Относятся к нам как к быдлу! Пока мы не заставим относиться к себе иначе, так и будут относиться.

- Кемеровчане вышли на митинг, и едва ли не главный мотив на нем: люди не верят властям и их цифрам о числе погибших

Людмила Алексеева

Людмила Алексеева

- А кто у нас верит властям? Только они сами. Вот когда они это осознают, когда им очки поломают, как тому начальнику в Волоколамске… Мы хотим помогать власти, но власти, которая нас уважает и о нас заботится, ведь мы ее выбираем. 

- Из Кемерово поступают сообщения, что от родственников погибших требуют подписку о неразглашении, у людей, по непроверенным данным, якобы даже забирают смартфоны, чтобы они не снимали происходящее. Вы всю жизнь занимаетесь правозащитной деятельностью. Как вы ко всему этому относитесь?

- Ну, как я могу относиться, если я нормальный человек в этих ненормальных условиях? Конечно, возмущена. Надо с этим бороться - и мы будем бороться. У нас уже появились по сравнению с советским временем какие-то точки во власти, которые готовы на нашей стороне влиять на власть в наших интересах. Это уполномоченный по правам человека, это Совет по правам человека во главе со своим председателем, который является советником президента. Мы тоже имеем какое-то право голоса.

- Но подписка о неразглашении - в России обычная и даже вполне законная практика в подобных случаях.

Контекст

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- Вот у нас всегда так: чтобы все было тихо. Дома ругайте власть, как хотите, только втихаря, чтобы на вид все было прилично. А наше реальное мнение власти не интересует. И до тех пор, пока наше мнение и наше голосование их будет не интересовать, поскольку они могут его организовать, они так и будут к нам относиться.

Так что в конечном итоге все зависит от нас самих. Вот преодолеть это наше представление, что мы люди маленькие и от нас ничего не зависит. На самом деле все зависит именно от нас! Если мы не позволим так с нами обращаться, о нас ноги вытирать, то наш президент станет таким же демократичным, как у вас в Германии канцлер Ангела Меркель. Ведь Путин, в отличие от идиота Брежнева, человек не глупый, он смог бы. Но зачем?

- Что бы вы как правозащитница посоветовали сейчас кемеровчанам? 

- Не уходить с площади, во-первых. И, во-вторых, не просить, а требовать от своих властей. В Кемерово случилось то, что легче всего заводит наших людей: тронули их детей. Вот этого делать нельзя. Когда страдают дети, мы становимcя тиграми! Значит, надо продвигать, особенно в такие трагические моменты, когда люди нас лучше слушают, свою идею, что все зависит от нас, что мы должны не униженно просить, а требовать.

Мы имеем на это полное право. Мы заслужили это право в 1945 году, мы заслуживаем его многими поступками с тех пор. Владимир Владимирович не понимает, как ему с народом повезло. Как повел себя народ по всей стране в нынешней трагической ситуации! Эти люди достойны более уважительного внимания со стороны властей. 

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    Автор: Екатерина Венкина


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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

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