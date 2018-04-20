 Любовь и голуби по-немецки | Кадр дня | DW | 22.04.2018
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Кадр за кадром

Любовь и голуби по-немецки

Этот весенний кадр, сделанный во время заката в нижнесаксонском Ольденбурге, в дополнительных комментариях не нуждается.

Ольденбург

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