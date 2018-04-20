Любовь и голуби по-немецки

Смотрите также:
"Птицы года" в Германии
-
Немецкие птицы года
2018
"Птица года" (Vogel des Jahres) в Германии - проект немецких экологических организаций. В 2018 году "Птицей года" назван обыкновенный скворец (Star).
-
Немецкие птицы года
2017
Серая неясыть (Waldkauz)
-
Немецкие птицы года
2016
Черноголовый щегол (Stieglitz)
-
Немецкие птицы года
2015
Ястреб-тетеревятник (Habicht)
-
Немецкие птицы года
2014
Зеленый дятел (Grünspecht)
-
Немецкие птицы года
2013
Бекас (Bekassine)
-
Немецкие птицы года
2012
Галка (Dohle)
-
Немецкие птицы года
2011
Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)
-
Немецкие птицы года
2010
Большой баклан (Kormoran)
-
Немецкие птицы года
2009
Обыкновенный зимородок (Eisvogel)
-
Немецкие птицы года
2008
Обыкновенная кукушка (Kuckuck)
-
Немецкие птицы года
2007
Обыкновенная пустельга (Turmfalke)
-
Немецкие птицы года
2006
Обыкновенный поползень (Kleiber)
-
Немецкие птицы года
2005
Обыкновенный филин (Uhu)
-
Немецкие птицы года
2004
Крапивник (Zaunkönig)
-
Немецкие птицы года
2003
Черный стриж (Mauersegler)
-
Немецкие птицы года
2002
Домовый воробей (Spatz)
-
Немецкие птицы года
2001
Большая поганка (Haubentaucher)
-
Немецкие птицы года
2000
Красный коршун (Rotmilan)
-
Немецкие птицы года
1999
Обыкновенная овсянка (Goldammer)
Автор: Максим Нелюбин
Двадцать потрясающих закатов над Германией
-
Немецкие закаты
Кафедральный собор в Магдебурге (Magdeburg), Саксония-Анхальт
-
Немецкие закаты
"Тетраэдр" на горном отвале в городе Ботроп (Bottrop), Рурская область, Северный Рейн-Вестфалия
-
Немецкие закаты
Банковские небоскребы Франкфурта-на-Майне (Frankfurt am Main), Гессен
-
Немецкие закаты
Набережная Рейна в Кельне (Köln), Северный Рейн-Вестфалия
-
Немецкие закаты
Главные достопримечательности Мюнхена (München) на фоне альпийского заката, Бавария
-
Немецкие закаты
Развалины замка Найдек (Burgruine Neideck) во Франконской Швейцарии, Бавария
-
Немецкие закаты
Шахта Проспер-Ханиель (Bergwerk Prosper-Haniel) в Рурской области, Северный Рейн-Вестфалия
-
Немецкие закаты
Монумент "Молекулярный человек" (Molecule Man) на реке Шпрее в Берлине
-
Немецкие закаты
Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) в Берлине
-
Немецкие закаты
Телевизионная башня (Berliner Fernsehturm) на площади Александерплац в Берлине
-
Немецкие закаты
Около города Тетнанг (Tettnang) в районе Боденского озера, Баден-Вюртемберг
-
Немецкие закаты
Церковь Фрауэнкирхе (Frauenkirche) в Дрездене, Саксония
-
Немецкие закаты
Терраса Гейдельбергского замка (Heidelberger Schloss), Баден-Вюртемберг
-
Немецкие закаты
Замок Кайзербург в Нюрнберге (Nürnberg), Бавария
-
Немецкие закаты
Самолеты заходят на посадку в аэропорт Франкфурта-на-Майне (Frankfurt am Main), Гессен
-
Немецкие закаты
Ветряная мельница в Клетбахе (Klettbach), Тюрингия
-
Немецкие закаты
Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания
-
Немецкие закаты
Морской порт в Гамбурге (Hamburg)
-
Немецкие закаты
Боденское озеро (Bodensee) в районе Фридрихсхафена, Баден-Вюртемберг
-
Немецкие закаты
Ваттовое мелководье в районе деревни Пильзум (Pilsum), Нижняя Саксония
Автор: Максим Нелюбин
ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ