Любовники немецкой топ-модели: чем дальше, тем моложе

Самые-самые женщины Германии

Самая многодетная

В мае 2015 года учительница английского и русского языка Аннегрет Рауниг (Annegret Raunigk) с помощью искусственного оплодотворения в 65 лет родила четверняшек - девочку и троих мальчиков. Женщина решилась на этот шаг после того, как ее младшая дочь попросила у нее еще одну сестренку или братика. Сейчас у берлинской учительницы 17 детей от пяти различных отцов и семь внуков.