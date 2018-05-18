Любовники немецкой топ-модели: чем дальше, тем моложе

Хайди Клум и гитарист Tokio Hotel впервые официально предстали перед репортерами в качестве пары на нынешнем Каннском кинофестивале. Кем были ее "бывшие"?
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