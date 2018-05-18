 Любовники немецкой топ-модели: чем дальше, тем моложе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.05.2018
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Культура и стиль жизни

Любовники немецкой топ-модели: чем дальше, тем моложе

Хайди Клум и гитарист Tokio Hotel впервые официально предстали перед репортерами в качестве пары на нынешнем Каннском кинофестивале. Кем были ее "бывшие"?

  • Рик Пипино и Хайди Клум

    Хайди Клум и ее мужчины

    Рик Пипино

    Стилист-парикмахер, стригущий и укладывающий моделей и звезд, был первым мужем Хайди Клум (Heidi Klum). Официальный брак продлился пять лет.

  • Лидер группы Jamiroquai Джей Кей

    Хайди Клум и ее мужчины

    Джей Кей

    Лидер группы Jamiroquai также значится в "послужном списке" Хайди Клум. Длительных отношений там, по сведениям репортеров, не было, но на публике они периодически появлялись вместе в 2002 году.

  • Энтони Кидис

    Хайди Клум и ее мужчины

    Энтони Кидис

    В 2002 году сердцем Хайди Клум ненадолго овладел вокалист и сооснователь группы Red Hot Chili Peppers.

  • С Флавио Бриаторе

    Хайди Клум и ее мужчины

    Флавио Бриаторе

    С итальянским бизнесменом и успешным менеджером Формулы-1 топ-модель познакомилась в 2003 году. Он также известен как экс-любовник Наоми Кемпбелл, с которой он впоследствии с шумом расстался. У Хайди Клум от него в 2004 году родилась дочь, которую удочерил Seal.

  • Хайди Клум и Seal

    Хайди Клум и ее мужчины

    Seal

    Брак с певцом Силом (Seal) продержался семь лет. Это наиболее длительные отношения с мужчиной в биографии топ-модели и телеведущей. Он удочерил первую дочь Хайди Клум, биологическим отцом которой является итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе. В браке с Силом родилось еще трое детей.

  • Мартин Кирстен и Хайди Клум

    Хайди Клум и ее мужчины

    Мартин Кирстен

    Полтора года Клум "потратила" на своего телохранителя. При расставании в 2014 году он получил от нее в подарок дом, сообщила газета Bild. По словам "бывшего", инициатором разрыва стал он сам, поскольку ему надоело быть "няней" для детей вечно разъезжающей по свету суперзвезды и ее "домработницей".

  • Хайди Клум и Вито Шнабель

    Хайди Клум и ее мужчины

    Вито Шнабель

    Три года продлились отношения с Вито Шнабелем - успешным и богатым арт-дилером, организатором и куратором выставок, весьма известным среди представителей нью-йоркской богемы. С Хайди они познакомились в 2014 году. Пара распалась в 2017 году. Среди его "бывших" - Лив Тайлер, Эль Макферсон и Деми Мур.

  • Том Каулитц и Хайди Клум

    Хайди Клум и ее мужчины

    Том Каулитц

    Предыдущий любовник, Вито Шнабель, был моложе Клум на 13 лет. Нынешний - на 16. Том Каулитц (Tom Kaulitz) - гитарист и сооснователь группы Tokio Hotel, солистом которой является его брат-близнец Билл (Bill Kaulitz). Хайди и Том впервые официально предстали перед репортерами в качестве пары на нынешнем Каннском кинофестивале. Подобными снимками сегодня пестрят чуть ли не все таблоиды мира.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Рик Пипино и Хайди Клум

    Хайди Клум и ее мужчины

    Рик Пипино

    Стилист-парикмахер, стригущий и укладывающий моделей и звезд, был первым мужем Хайди Клум (Heidi Klum). Официальный брак продлился пять лет.

  • Лидер группы Jamiroquai Джей Кей

    Хайди Клум и ее мужчины

    Джей Кей

    Лидер группы Jamiroquai также значится в "послужном списке" Хайди Клум. Длительных отношений там, по сведениям репортеров, не было, но на публике они периодически появлялись вместе в 2002 году.

  • Энтони Кидис

    Хайди Клум и ее мужчины

    Энтони Кидис

    В 2002 году сердцем Хайди Клум ненадолго овладел вокалист и сооснователь группы Red Hot Chili Peppers.

  • С Флавио Бриаторе

    Хайди Клум и ее мужчины

    Флавио Бриаторе

    С итальянским бизнесменом и успешным менеджером Формулы-1 топ-модель познакомилась в 2003 году. Он также известен как экс-любовник Наоми Кемпбелл, с которой он впоследствии с шумом расстался. У Хайди Клум от него в 2004 году родилась дочь, которую удочерил Seal.

  • Хайди Клум и Seal

    Хайди Клум и ее мужчины

    Seal

    Брак с певцом Силом (Seal) продержался семь лет. Это наиболее длительные отношения с мужчиной в биографии топ-модели и телеведущей. Он удочерил первую дочь Хайди Клум, биологическим отцом которой является итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе. В браке с Силом родилось еще трое детей.

  • Мартин Кирстен и Хайди Клум

    Хайди Клум и ее мужчины

    Мартин Кирстен

    Полтора года Клум "потратила" на своего телохранителя. При расставании в 2014 году он получил от нее в подарок дом, сообщила газета Bild. По словам "бывшего", инициатором разрыва стал он сам, поскольку ему надоело быть "няней" для детей вечно разъезжающей по свету суперзвезды и ее "домработницей".

  • Хайди Клум и Вито Шнабель

    Хайди Клум и ее мужчины

    Вито Шнабель

    Три года продлились отношения с Вито Шнабелем - успешным и богатым арт-дилером, организатором и куратором выставок, весьма известным среди представителей нью-йоркской богемы. С Хайди они познакомились в 2014 году. Пара распалась в 2017 году. Среди его "бывших" - Лив Тайлер, Эль Макферсон и Деми Мур.

  • Том Каулитц и Хайди Клум

    Хайди Клум и ее мужчины

    Том Каулитц

    Предыдущий любовник, Вито Шнабель, был моложе Клум на 13 лет. Нынешний - на 16. Том Каулитц (Tom Kaulitz) - гитарист и сооснователь группы Tokio Hotel, солистом которой является его брат-близнец Билл (Bill Kaulitz). Хайди и Том впервые официально предстали перед репортерами в качестве пары на нынешнем Каннском кинофестивале. Подобными снимками сегодня пестрят чуть ли не все таблоиды мира.

    Автор: Дарья Брянцева


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