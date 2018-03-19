 Львов, Лемберг, Львiв: от трагедии к праву | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.03.2018
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Культура и стиль жизни

Львов, Лемберг, Львiв: от трагедии к праву

В этой книге - пять главных героев: повешенный после Нюрнбергского процесса нацист, два видных юриста, готовившие этот процесс, дед автора и... город Львов.

Еврейское гетто во Львове. Фото 1942 года

Еврейское гетто во Львове. Фото 1942 года

Человека, который написал документальную книгу "Возвращение во Львов" (в английском оригинале - "East West Street"), хорошо знают не только в Украине. Филипп Сэндс - один из самых известных экспертов в области международного права, представляющий, в частности, интересы правительства Македонии в споре с Грецией по поводу названия страны. Несколько лет назад юрист Сэндс оказался во Львове, где читал лекцию о правах человека. И искал дом, в котором когда-то жили его дед Леон Буххольц, родители Леона, его братья и сестры, ставшие во время войны жертвами Холокоста. Леон - единственный, кто остался в живых.

История дискриминации, история права

Личная, семейная история автора книги тесно переплетена с историей права, точнее говоря - двух юридических терминов, ставших важной составляющей международного права после Второй мировой войны, когда готовились суды над нацистскими преступниками. Речь идет о "геноциде" и "преступлениях против человечности" (в некоторых даже официальных документах используется другой перевод английского crimes against humanity - преступления против человечества).

Контекст

Преклонный возраст - в данном случае недостаточное основание для отмены наказания, считает Конституционный суд ФРГ. Грёнинг виновен в пособничестве убийству не менее 300 тысяч человек. (29.12.2017)

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Документальная лента "No Place on Earth" ("Нет места на земле") рассказывает об уникальном случае спасения евреев в пещере на территории Украины во время Второй мировой войны. (09.05.2013)

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте израильский мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (27.01.2018)

Шествие и митинг украинских националистов собрали в Киеве от двух до пяти тысяч человек. Подобные акции состоялись во Львове и Одессе. (01.01.2015)

Разница в юридическом смысле состоит в том, что преступления против человечности - это систематические убийства, депортации, пытки очень большого количества людей. А когда говорят о геноциде, то речь идет об уничтожении не отдельных лиц, а групп - по этническим, расовым, религиозным признакам. Соответственно и обвинение в геноциде может быть направлено не только против конкретных лиц, но и против группы в целом, к которой эти лица относятся.

Как пишет Филипп Сэндс, оба термина стали частью международного права благодаря выходцам из Львова, точнее говоря - двум студентам юридического факультета Львовского университета: Рафаэлю Лемкину и Гершу Лаутерпахту. Впоследствии они эмигрировали: Лаутерпахт после революции - в Великобританию, Лемкин, едва успевший спастись от нацистов, - в США. У обоих родители погибли во время Холокоста в Польше и Украине. Оба стали известными экспертами (Лаутерпахт, например, был профессором международного права в Кембридже), принимали активное участие в подготовке Нюрнбергского процесса над главными нацистскими преступниками. Сэндс подчеркивает, что вклад этих юристов, а с ними и Львова, Львiва, Лемберга, в установление современного международного правопорядка "поистине исключителен".

Почему Сэндс пишет о роли Львова? По мнению автора книги, особенность города - в том, что он, так сказать, переходил из рук в руки: Лемберг принадлежал к Австро-Венгерской монархии, потом - к царской России, потом стал польским городом, советским, нацистским, опять советским... Проблемы отдельных национальных групп, мягко говоря, всегда оставались здесь актуальными. Дискриминация евреев (а Лемкин и Лаутерпахт были евреями) существовала здесь в разной степени и в разных формах всегда, в том числе и во времена Габсбургов. При нацистах евреев уничтожали.

Палач, ценитель искусства

В своей книге Филипп Сэндс рассказывает и о человеке, который был главным организатором уничтожения евреев во Львове. Это Ханс Франк (Hans Frank), генерал-губернатор оккупированной Польши, близкий Гитлеру человек, его адвокат. Начало было положено еще в июле 1941 года, когда в еврейских погромах во Львове участвовали не только солдаты вермахта, но и жители города, украинцы, бойцы милиции ОУН и батальона "Нахтигаль". В результате погромов погибли от четырех до пяти тысяч евреев. Но Франку этого было мало. К лету 1942 года в львовском гетто насчитывалось около 130 тысяч евреев. Они были обречены на смерть.

Обложка книги

Обложка книги

Среди тех, кто пал жертвами Холокоста во Львове, были близкие, друзья и университетские преподаватели Лемкина и Лаутерпахта, а также родные деда Филиппа Сэндса - Леона, судьба которого, собственно, и заставила автора книги всерьез заняться львовским прошлым его семьи. Леон остался в живых только потому, что еще в конце 1938 года нацисты выслали его из Вены, где он тогда жил, заставив покинуть "территорию германского рейха" как "нежелательного еврея". Леон оказался в Париже, куда потом приехала и его жена с маленькой дочерью - будущей матерью Филиппа Сэндса.

Что касается Ханса Франка, то его арестовали в мае 1945 года в Мюнхене. Среди художественных ценностей, конфискованных в его особняке, была и знаменитая "Дама с горностаем", написанная Леонардо да Винчи. Она висела в личном кабинете Франка в Кракове. Бывший "генерал-губернатор", видный национал-социалист, оказался на скамье подсудимых в Нюрнберге. И в первый же день советский прокурор Руденко рассказал об актах геноцида, в том числе - во Львове в августе 1942 года, после того, как Франк, посетивший этот город, прослушал симфонию Бетховена и объявил о ликвидации еврейского населения. Только в Яновском концентрационном лагере на окраине Львова за два месяца погибли восемь тысяч детей. А всего во Львове в те дни были подвергнуты пыткам и расстреляны 133 тысячи человек.

На Нюрнбергском процессе Ганс Франк был приговорен к смертной казни и повешен.

Смотрите также:

Лагерь смерти Освенцим

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из дивизии "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда... (27.01.2015)  

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