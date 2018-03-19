Львов, Лемберг, Львiв: от трагедии к праву | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.03.2018

Человека, который написал документальную книгу "Возвращение во Львов" (в английском оригинале - "East West Street"), хорошо знают не только в Украине. Филипп Сэндс - один из самых известных экспертов в области международного права, представляющий, в частности, интересы правительства Македонии в споре с Грецией по поводу названия страны. Несколько лет назад юрист Сэндс оказался во Львове, где читал лекцию о правах человека. И искал дом, в котором когда-то жили его дед Леон Буххольц, родители Леона, его братья и сестры, ставшие во время войны жертвами Холокоста. Леон - единственный, кто остался в живых.

История дискриминации, история права

Личная, семейная история автора книги тесно переплетена с историей права, точнее говоря - двух юридических терминов, ставших важной составляющей международного права после Второй мировой войны, когда готовились суды над нацистскими преступниками. Речь идет о "геноциде" и "преступлениях против человечности" (в некоторых даже официальных документах используется другой перевод английского crimes against humanity - преступления против человечества).

Разница в юридическом смысле состоит в том, что преступления против человечности - это систематические убийства, депортации, пытки очень большого количества людей. А когда говорят о геноциде, то речь идет об уничтожении не отдельных лиц, а групп - по этническим, расовым, религиозным признакам. Соответственно и обвинение в геноциде может быть направлено не только против конкретных лиц, но и против группы в целом, к которой эти лица относятся.

Как пишет Филипп Сэндс, оба термина стали частью международного права благодаря выходцам из Львова, точнее говоря - двум студентам юридического факультета Львовского университета: Рафаэлю Лемкину и Гершу Лаутерпахту. Впоследствии они эмигрировали: Лаутерпахт после революции - в Великобританию, Лемкин, едва успевший спастись от нацистов, - в США. У обоих родители погибли во время Холокоста в Польше и Украине. Оба стали известными экспертами (Лаутерпахт, например, был профессором международного права в Кембридже), принимали активное участие в подготовке Нюрнбергского процесса над главными нацистскими преступниками. Сэндс подчеркивает, что вклад этих юристов, а с ними и Львова, Львiва, Лемберга, в установление современного международного правопорядка "поистине исключителен".

Почему Сэндс пишет о роли Львова? По мнению автора книги, особенность города - в том, что он, так сказать, переходил из рук в руки: Лемберг принадлежал к Австро-Венгерской монархии, потом - к царской России, потом стал польским городом, советским, нацистским, опять советским... Проблемы отдельных национальных групп, мягко говоря, всегда оставались здесь актуальными. Дискриминация евреев (а Лемкин и Лаутерпахт были евреями) существовала здесь в разной степени и в разных формах всегда, в том числе и во времена Габсбургов. При нацистах евреев уничтожали.

Палач, ценитель искусства

В своей книге Филипп Сэндс рассказывает и о человеке, который был главным организатором уничтожения евреев во Львове. Это Ханс Франк (Hans Frank), генерал-губернатор оккупированной Польши, близкий Гитлеру человек, его адвокат. Начало было положено еще в июле 1941 года, когда в еврейских погромах во Львове участвовали не только солдаты вермахта, но и жители города, украинцы, бойцы милиции ОУН и батальона "Нахтигаль". В результате погромов погибли от четырех до пяти тысяч евреев. Но Франку этого было мало. К лету 1942 года в львовском гетто насчитывалось около 130 тысяч евреев. Они были обречены на смерть.

Обложка книги

Среди тех, кто пал жертвами Холокоста во Львове, были близкие, друзья и университетские преподаватели Лемкина и Лаутерпахта, а также родные деда Филиппа Сэндса - Леона, судьба которого, собственно, и заставила автора книги всерьез заняться львовским прошлым его семьи. Леон остался в живых только потому, что еще в конце 1938 года нацисты выслали его из Вены, где он тогда жил, заставив покинуть "территорию германского рейха" как "нежелательного еврея". Леон оказался в Париже, куда потом приехала и его жена с маленькой дочерью - будущей матерью Филиппа Сэндса.

Что касается Ханса Франка, то его арестовали в мае 1945 года в Мюнхене. Среди художественных ценностей, конфискованных в его особняке, была и знаменитая "Дама с горностаем", написанная Леонардо да Винчи. Она висела в личном кабинете Франка в Кракове. Бывший "генерал-губернатор", видный национал-социалист, оказался на скамье подсудимых в Нюрнберге. И в первый же день советский прокурор Руденко рассказал об актах геноцида, в том числе - во Львове в августе 1942 года, после того, как Франк, посетивший этот город, прослушал симфонию Бетховена и объявил о ликвидации еврейского населения. Только в Яновском концентрационном лагере на окраине Львова за два месяца погибли восемь тысяч детей. А всего во Львове в те дни были подвергнуты пыткам и расстреляны 133 тысячи человек.

На Нюрнбергском процессе Ганс Франк был приговорен к смертной казни и повешен.

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