Лучшие мартовские кадры из Германии

Необычные, запоминающиеся и просто интересные мартовские фотографии из Германии: от "бжегских гусей" на Одере до гондольеров в "Немецкой Венеции".
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