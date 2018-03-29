 Лучшие мартовские кадры из Германии | Фоторепортажи о Германии | DW | 31.03.2018
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Фоторепортажи

Лучшие мартовские кадры из Германии

Необычные, запоминающиеся и просто интересные мартовские фотографии из Германии: от "бжегских гусей" на Одере до гондольеров в "Немецкой Венеции".

  • Бранденбург

    Германия в марте - 2018

    "Бжегские гуси"

    Такие круглые льдины со своеобразными - так сказать, взъерошенными - краями можно было увидеть в начале марта в нижнем течении Одера. На Одере льдины такой формы традиционно называют "бжегскими гусями" (нем. Brieger Gänse). Название возникло в польском городе Бжег (нем. Brieg) и позже получило распространение во всем приграничном регионе.

  • Нижняя Саксония

    Германия в марте - 2018

    Отпуск по рождению теленка

    Корова голштинской породы по кличке "Леди Гага" - действующая и многократная обладательница титула "Самой красивой коровы Германии". Она уже дала более 100 тысяч литров молока и родила семерых телят. Сейчас ожидает восьмого. Он должен появиться на свет осенью. Как сообщил владелец коровы-чемпионки, в связи с этим "Леди Гага" сделает паузу в своей модельной карьере.

  • Рюген

    Германия в марте - 2018

    Балтийская набережная

    Эта фотография была сделана в середине марта на немецком острове Рюген, куда после оттепели вновь на время вернулась зима.

  • Оберхаузен

    Германия в марте - 2018

    Выставка в Газгольдере

    Газгольдер в Оберхаузене - бывшее газохранилище, превращенное в выставочный зал. В марте здесь открылась новая экспозиция. Выставка "Гора зовет" ("Der Berg Ruft") будет работать до конца 2018 года. Главный экспонат - закрепленная на потолке 117-метрового газгольдера уменьшенная и перевернутая копия горы Маттерхорн.

  • Журавли в небе над Кельном

    Германия в марте - 2018

    Летят журавли

    В первые дни месяца над немецкой землей Северный Рейн - Вестфалия можно было наблюдать стаи журавлей, пролетавших над этими местами по пути из южных стран, где они провели зиму.

  • Трир

    Германия в марте - 2018

    Дареный Маркс

    Бронзовый памятник Карлу Марксу в полный рост станет подарком Китая немецкому городу Триру по случаю 200-летия со дня рождения автора "Капитала". Статуя, уже доставленная в Трир, весит 2,3 тонны. Она будет установлена около древнеримских ворот Порта Нигра ко дню рождения Маркса 5 мая.

  • Трир

    Германия в марте - 2018

    Бородатый человечек

    Юбилей - так юбилей. По случаю 200-летия со дня рождения Карла Маркса в Трире также появились такие пешеходные светофоры.

  • Штральзунд

    Германия в марте - 2018

    "Прозрачные" рыбы

    В немецком городе Штральзунде открылась выставка необычных фотографий обитателей морских глубин - "Insightfish". Специальная технология позволяет увидеть рыб насквозь. Экспозиция будет работать в здешнем Морском музее до 8 октября 2018 года. Мышцы и внутренние органы рыб после специальной обработки становятся прозрачными, хрящевые ткани - синими, а кости - красными.

  • Остров Фёр

    Германия в марте - 2018

    Островной глашатай

    Таких глашатаев, возвещавших о себе судовым колоколом, можно было встретить на немецком острове Фёр с конца XIX века. Глашатаи передвигались на велосипедах и сообщали жителям и гостям этого острова в Северном море важные официальные новости. Последний такой глашатай умер в 1979 году. В 2009 году после выхода на пенсию эту традицию решил возродить Кнудт Клоборг - бывший моряк, вернувшийся домой.

  • Любек
    Еще по теме

    Германия в марте - 2018

    Любек отмечает 875-летний юбилей

    Любек был основан в 1143 году графом Гольштейна Адольфом II, став первым немецким городом на Балтийском море. Затем на протяжении веков он играл ведущую роль в Ганзейском союзе. 875-летие Любека будет отмечаться весь 2018 год. С программой мероприятий можно ознакомиться на специальном сайте - luebeck-hat-geburtstag.de.

  • Унтерульдинген

    Германия в марте - 2018

    Свайные жилища

    В Музее свайных жилищ в Унтерульдингене на Боденском озере готовятся к началу нового туристического сезона. Возраст самого старого из этих реконструированных домов уже приближается к сотне лет. Остатки свайных жилищ, датированные 1300-800 годами до нашей эры, были найдены здесь в XIX веке.

  • Шпревальд

    Германия в марте - 2018

    Немецкие гондольеры

    Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". В конце марта здешние лодочники отпраздновали начало нового сезона. Ежегодно в отелях этого региона останавливаются более 700 тысяч человек. В среднем каждый гость проводит здесь два с половиной дня. Прогулка на одной из таких лодок-плоскодонок является обязательной частью туристической программы.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бранденбург

    Германия в марте - 2018

    "Бжегские гуси"

    Такие круглые льдины со своеобразными - так сказать, взъерошенными - краями можно было увидеть в начале марта в нижнем течении Одера. На Одере льдины такой формы традиционно называют "бжегскими гусями" (нем. Brieger Gänse). Название возникло в польском городе Бжег (нем. Brieg) и позже получило распространение во всем приграничном регионе.

  • Нижняя Саксония

    Германия в марте - 2018

    Отпуск по рождению теленка

    Корова голштинской породы по кличке "Леди Гага" - действующая и многократная обладательница титула "Самой красивой коровы Германии". Она уже дала более 100 тысяч литров молока и родила семерых телят. Сейчас ожидает восьмого. Он должен появиться на свет осенью. Как сообщил владелец коровы-чемпионки, в связи с этим "Леди Гага" сделает паузу в своей модельной карьере.

  • Рюген

    Германия в марте - 2018

    Балтийская набережная

    Эта фотография была сделана в середине марта на немецком острове Рюген, куда после оттепели вновь на время вернулась зима.

  • Оберхаузен

    Германия в марте - 2018

    Выставка в Газгольдере

    Газгольдер в Оберхаузене - бывшее газохранилище, превращенное в выставочный зал. В марте здесь открылась новая экспозиция. Выставка "Гора зовет" ("Der Berg Ruft") будет работать до конца 2018 года. Главный экспонат - закрепленная на потолке 117-метрового газгольдера уменьшенная и перевернутая копия горы Маттерхорн.

  • Журавли в небе над Кельном

    Германия в марте - 2018

    Летят журавли

    В первые дни месяца над немецкой землей Северный Рейн - Вестфалия можно было наблюдать стаи журавлей, пролетавших над этими местами по пути из южных стран, где они провели зиму.

  • Трир

    Германия в марте - 2018

    Дареный Маркс

    Бронзовый памятник Карлу Марксу в полный рост станет подарком Китая немецкому городу Триру по случаю 200-летия со дня рождения автора "Капитала". Статуя, уже доставленная в Трир, весит 2,3 тонны. Она будет установлена около древнеримских ворот Порта Нигра ко дню рождения Маркса 5 мая.

  • Трир

    Германия в марте - 2018

    Бородатый человечек

    Юбилей - так юбилей. По случаю 200-летия со дня рождения Карла Маркса в Трире также появились такие пешеходные светофоры.

  • Штральзунд

    Германия в марте - 2018

    "Прозрачные" рыбы

    В немецком городе Штральзунде открылась выставка необычных фотографий обитателей морских глубин - "Insightfish". Специальная технология позволяет увидеть рыб насквозь. Экспозиция будет работать в здешнем Морском музее до 8 октября 2018 года. Мышцы и внутренние органы рыб после специальной обработки становятся прозрачными, хрящевые ткани - синими, а кости - красными.

  • Остров Фёр

    Германия в марте - 2018

    Островной глашатай

    Таких глашатаев, возвещавших о себе судовым колоколом, можно было встретить на немецком острове Фёр с конца XIX века. Глашатаи передвигались на велосипедах и сообщали жителям и гостям этого острова в Северном море важные официальные новости. Последний такой глашатай умер в 1979 году. В 2009 году после выхода на пенсию эту традицию решил возродить Кнудт Клоборг - бывший моряк, вернувшийся домой.

  • Любек
    Еще по теме

    Германия в марте - 2018

    Любек отмечает 875-летний юбилей

    Любек был основан в 1143 году графом Гольштейна Адольфом II, став первым немецким городом на Балтийском море. Затем на протяжении веков он играл ведущую роль в Ганзейском союзе. 875-летие Любека будет отмечаться весь 2018 год. С программой мероприятий можно ознакомиться на специальном сайте - luebeck-hat-geburtstag.de.

  • Унтерульдинген

    Германия в марте - 2018

    Свайные жилища

    В Музее свайных жилищ в Унтерульдингене на Боденском озере готовятся к началу нового туристического сезона. Возраст самого старого из этих реконструированных домов уже приближается к сотне лет. Остатки свайных жилищ, датированные 1300-800 годами до нашей эры, были найдены здесь в XIX веке.

  • Шпревальд

    Германия в марте - 2018

    Немецкие гондольеры

    Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". В конце марта здешние лодочники отпраздновали начало нового сезона. Ежегодно в отелях этого региона останавливаются более 700 тысяч человек. В среднем каждый гость проводит здесь два с половиной дня. Прогулка на одной из таких лодок-плоскодонок является обязательной частью туристической программы.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Рассвет над Кельнским собором

    Восходящее солнце между башнями готического Кельнского собора в один из февральских дней этого года. Кельнский собор - самая посещаемая архитектурная достопримечательность Германии и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Висбаден

    Германия в феврале - 2018

    Висбаденские гусята

    Прогулка четырех нильских гусят по Курортному парку в немецком Висбадене. Нильские гуси были завезены в Европу из Египта в XVIII веке в качестве декоративных птиц. В конце того же столетия первые пары, улетевшие из питомников в Великобритании, начали выводить потомство в дикой природе.

  • Гарц

    Германия в феврале - 2018

    Зимняя сказка в Гарце

    Сказочный Гарц в начале февраля. Пассажиры этого ретро-поезда могут любоваться снежными ландшафтами, поднимаясь на самую высокую точку этого горного региона Гарца - Броккен.

  • Кельн

    Германия в феврале - 2018

    Бабий бунт

    Восьмого февраля в немецких городах на Рейне отметили "бабий четверг" (Weiberfastnacht) - начало уличного карнавала. В этот день женщины "захватывают" административные здания и обрезают галстуки мужчинам.

  • Мюнхен

    Германия в феврале - 2018

    Танец рыночных торговок

    "Танец рыночных торговок" ("Tanz der Marktweiber") - мюнхенская карнавальная традиция, зародившаяся в начале XX века. Женщины, торговавшие на городском рынке, в последний день карнавала надевали нарядные платья и танцевали около своих лотков и палаток, отмечая последний день всенародного веселья перед началом Великого поста.

  • Вольфах

    Германия в феврале - 2018

    Стирка пустых кошельков

    Такую сцену можно было наблюдать в баден-вюртембергском городе Вольфах 14 февраля. В первый день Великого поста здесь прошла церемония стирки кошельков, опустевших за время карнавальных гуляний.

  • Нордернай

    Германия в феврале - 2018

    Неспокойно Северное море

    Эта фотография была сделана на немецком острове Нордернай, входящем в состав Фризских островов около побережья Нижней Саксонии.

  • Нюрнберг

    Германия в феврале - 2018

    "Черничная" картошка

    Сорт "Красная Эммалия" (Rote Emmalie) - "Картофель 2018 года" в Германии. Был выведен в Люнебургской пустоши. Отличается красной мякотью и ароматным вкусом. Красный цвет плодам придает большое количество антоциана, которым также богаты, например, черника, клюква, малина и ежевика.

  • Оснабрюк

    Германия в феврале - 2018

    Новоселье для орангутанга

    14-летний калимантанский орангутанг Дами осваивается на новом месте - в зоопарке Оснабрюка, куда он только что переехал из Венгрии.

  • Дортмунд

    Германия в феврале - 2018

    Немецкие подснежники

    Вопреки резкому похолоданию в Германии в конце февраля появились первые предвестники весны - подснежники и крокусы. Эта фотография была сделана в Дортмунде.

  • Варнемюнде

    Германия в феврале - 2018

    Ледяной февраль

    Побережье Балтийского моря около немецкого города Варнемюнде. Последняя неделя февраля в Германии оказалась самой холодной за всю зиму.

  • Майсен

    Германия в феврале - 2018

    Родина европейского фарфора

    Напоследок заглянем в Майсен - красивейший средневековый город и родину европейского твердого фарфора. Именно здесь в 1708 году удалось разгадать секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Так Майсен выглядел в один из февральских вечеров этого года.

    Автор: Максим Нелюбин


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Германия в марте - 2018  

Германия в феврале - 2018  

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