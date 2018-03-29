Лучшие мартовские кадры из Германии

Германия в марте - 2018

Островной глашатай

Таких глашатаев, возвещавших о себе судовым колоколом, можно было встретить на немецком острове Фёр с конца XIX века. Глашатаи передвигались на велосипедах и сообщали жителям и гостям этого острова в Северном море важные официальные новости. Последний такой глашатай умер в 1979 году. В 2009 году после выхода на пенсию эту традицию решил возродить Кнудт Клоборг - бывший моряк, вернувшийся домой.