 Лучшие аэропорты мира | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.03.2018
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Культура и стиль жизни

Лучшие аэропорты мира

Названы лучшие аэропорты мира 2018 года. В первой десятке - два немецких аэропорта. Но лидирует по-прежнему Азия.

Мюнхенский аэропорт

Известная британская консалтинговая компания Skytrax, которая специализируется на изучении качества авиауслуг, каждый год публикует, среди прочего, свой сертифицированный рейтинг аэропортов мира. Почти 14 миллионов анкет заполнили авиапассажиры из ста различных стран. Они оценивали аэропорты по 39 критериям: от чистоты туалетов и транспортной доступности того или иного аэропорта до разнообразия шопинга и дружелюбности персонала.

Контекст

У гражданской авиации тоже есть свои "Оскары". На этот раз в десятке лучших оказались немцы. (15.07.2016)

За последние полгода процедуру банкротства начали три европейских перевозчика, чьи активы достанутся другим авиакомпаниям. В отрасли говорят о ее дальнейшей консолидации. (26.10.2017)

Во франкфуртском аэропорту может быть введен окончательный запрет ночных рейсов. На этом настаивают представители общественности, ссылающиеся на вред от шума самолетов. (04.04.2012)

Около четверти всех вылетов из немецких аэропортов делают низкобюджетные перевозчики. Цены на билеты продолжают падать, лоукостеры запускают рейсы в Азию и США. (18.05.2017)

Лучшим признан сейчас, как и год назад, сингапурский аэропорт Чанги - один из крупнейших авиационных хабов в Юго-Восточной Азии. Особенно высоко авиапутешественники оценили возможности проведения досуга для тех, кому приходится долго ждать своего стыковочного рейса. На крыше аэропорта разбит большой сад, здесь есть бассейн, можно посмотреть кино...

Высоким стандартом услуг славится и занявший вторую строчку в рейтинге международный аэропорт Инчхон, расположенный примерно в 70 километрах от Сеула, столицы Южной Кореи. Это крупный транспортный узел, занимающий по объему международных авиаперевозок одно из ведущих мест в мире. В здании аэропорта есть зимний сад, казино и даже тренировочные площадки для гольфа.

Там же, в Азии, расположен и аэропорт, занимающий третье место в актуальном рейтинге, - Ханэда (Токио). Не так давно он принимал и отправлял почти исключительно только внутренние рейсы, но в последние годы расширилось и международное сообщение, на котором всегда "специализировался" другой токийский аэропорт - Нарита (он, кстати, в рейтинге на одиннадцатом месте).

Крупнейший в Германии

Лучший европейский аэропорт по версии Skytrax - мюнхенский (6-е место в рейтинге). Это самый современный из всех крупных аэропортов Германии. Он был построен в 1990-е годы. В первой десятке рейтинга - также аэропорт Франкфурта-на-Майне, который считается крупнейшим немецким аэропортом (64,5 млн пассажиров, более 2 млн тонн грузов в год). Остальные аэропорты Германии - в Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне - намного отстали, но находятся в первой тридцатке лучших аэропортов мира.

Ну, а в первой десятке, кроме уже названных, аэропорты Гонконг, Хамад, расположенный в столице Катара Дохе, "морской" аэропорт Тюбу, построенный на искусственном острове в Центральной Японии, лондонский Хитроу и аэропорт Цюрих. 

На 65-м месте - Бакинский международный аэропорт. Лучший из российских - аэропорт Шереметьево, он занимает 68-е место в рейтинге. На 74-м месте - Домодедово. Остальные аэропорты России не вошли в первую сотню.

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