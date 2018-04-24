Лукашенко критикует Россию и Майдан

Александр Лукашенко выразил недовольство политикой России в отношении запрета поставок белорусских продуктов на свой рынок. По его мнению, Россия устраивает молочные, мясные, сахарные "баталии", блокируя доступ "белорусских натуральных продуктов". Об этом президент Беларуси заявил во вторник, 24 апреля, в ежегодном послании белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам Лукашенко, "планету захлестнули торговые войны". Первопричиной санкций глава Беларуси назвал нефть, указав, что направлены они против крупнейших стран экспортеров этого сырья - России, Ирана, Венесуэлы.

Он указал также, что в мире сложилась взрывоопасная ситуация. Причем в разжигании напряженности президент Беларуси обвинил и российские СМИ.

В условиях ломки мирового порядка, подчеркнул Лукашенко, особо важно удерживать равновесие внутри страны. В связи с этим он указал, что в настоящее время планов по изменению конституции страны через проведение референдума нет. Президент Беларуси не исключил в перспективе передачу части своих полномочий другим исполнительным органам власти. Однако, заявил он, изменения в системе госуправления, до тех пор, пока он остается у власти, не будут создавать условия "для наших майданов и майданутых".

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