Лондон принимает "закон Магнитского": как он работает в других странах

Великобритания исполняет еще одно обещание, данное в связи с делом Сергея и Юлии Скрипалей. После нападения 4 марта 2018 года на бывшего двойного агента и его дочь, в котором Лондон подозревает Россию, нижняя палата британского парламента приняла законопроект "О санкциях и борьбе с отмыванием денег". В него включена "поправка Магнитского" - положение, похожее на законы, ранее уже принятые в ряде других стран.

Где такие законы уже приняты? Как они действуют и чем отличаются от того законопроекта, который 1 мая поддержала Палата общин и который теперь ждет одобрения Палаты лордов? DW отвечает на ряд вопросов о законах, названных в честь умершего в СИЗО в 2009 году российского аудитора Сергея Магнитского.

Где уже работают "законы Магнитского"

Закон или "акт Магнитского" (от английского Magnitsky Аct) принят в шести странах. Первыми это сделали в США - в 2012 году, позже похожие законы были одобрены в Эстонии - в 2016 году, в Канаде и Литве - в 2017-м, а также в Латвии - в 2018-м. В Великобритании первая часть "закона Магнитского", которая касалась заморозки активов тех, кто, как считают в Лондоне, причастен к грубым нарушениям прав человека, была принята в 2017 году.

Как появился "закон Магнитского"

Изначально США ввели санкционные меры в отношении ряда российских силовиков и чиновников, которых они подозревают в причастности к гибели аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan Сергея Магнитского. В 2008 году Магнитский утверждал, что обнаружил схему масштабных хищений из российского бюджета, в общей сумме на 5,4 миллиарда рублей. Однако вместо расследования предъявленных им фактов сам аудитор столкнулся с обвинениями в налоговых и коррупционных нарушениях. Магнитский оказался в СИЗО "Матросская тишина", где был обнаружен мертвым, проведя в заключении почти год. Часть свидетельств, указывающих, как считают адвокаты Магнитского, на насильственный характер его смерти, позже исчезла из официальных отчетов.

Принятый Госдумой в ответ на "акт Магнитского" "закон Димы Яковлева" вызвал протесты в РФ

Затем Сергея Магнитского в России судили посмертно. Власти РФ объясняли данную практику, схожую со средневековой, тем, что жив и скрывается от российского правосудия второй фигурант дела, работодатель Магнитского и руководитель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Последний считает обвинения в свой адрес политически мотивированными и несостоятельными.

Именно Браудер был главным лоббистом принятия штрафных мер в странах Запада в отношении, по его убеждению, преступных российских чиновников. В 2016 году Конгресс США изменил "закон Магнитского", сделав его глобальным, то есть, его стали применять его не только к гражданам России, но и других стран. Сегодня, например, в список попавших под санкции входит Гульнара Каримова - старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Как работают "акты Магнитского"

Основной механизм закона заключается в запрете на выдачу виз и на въезд в страны, принявшие этот нормативный акт. Запрет может быть ограничен сроком на пять лет или более. Вторая штрафная мера - возможность заморозить любые активы попавших под санкции лиц. США, Канада и Великобритания не ограничивают преследования в рамках данного закона только граждан России. В "черные списки" вносят и представителей других стран.

Уильям Браудер

В американском "списке Магнитского" числятся 49 российских граждан. Прежде всего, это чиновники, которые, как считают в США, причастны к хищениям средств из российского бюджета (Магнитский утверждал, что выявил факты таких хищений). А также силовики и чиновники, которые, как предполагается, довели Магнитского до смерти.

В списке есть известные имена, не связанные с делом Магнитского, например, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, фигуранты дела об отравлении бывшего сотрудника Александра Литвиненко Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой, сын Генпрокурора России Артем Чайка, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Что в других странах, кроме США

Канадский "список Магнитского" включает 30 россиян, а также граждан других стран, например, Венесуэлы и Судана. Список схож с американским - в нем очерчен тот же круг фигурантов, подозреваемых в причастности к гибели Магнитского.

Рамзан Кадыров также попал в "список Магнитского"

Страны Балтии внесли в свои списки только россиян. Эстония приняла закон в 2016 году, но активно использовать стала только в марте этого года, включив в "черный список" 49 российских чиновников. Он практически повторяет американский. Аналогичный список опубликовала в январе 2018 года Литва: в обоих списках, помимо фигурантов дела Магнитского, можно найти фамилию чеченского лидера и главы российского Следственного комитета. В марте власти Литвы расширили свой "черный список", однако имена из него пока не раскрыты. В феврале 2018 года последней из стран Балтии приняла аналогичный закон Латвия.

Участие балтийских стран объясняется среди прочего тем, что, согласно данным властей ряда европейских стран и США, именно через балтийские банки, прежде всего латвийские, отмывалась значительная часть похищенных из российского бюджета средств, о которых сообщал Магнитский.

В чем отличие британской "поправки Магнитского"

Главное отличие заключается в том, к кому и на основании каких критериев могут быть применены санкции в рамках британского "закона Магнитского". В уже принятых аналогичных законах есть два основания для включения лиц в "черные списки": предполагаемое нарушение ими прав человека или причастность к коррупции. "В США действуют оба этих принципа, в Великобритании только тот, что связан с нарушениями прав человека", - объяснил DW бывший британский дипломат Найджел Гулд-Дэвис, работающий сегодня в исследовательском институте Chatham House.

Тем не менее Гулд-Дэвис уверен, что так или иначе закон Магнитского все равно поднимает главный вопрос о "роли русских денег в Великобритании". В том, что касается коррупции, у Лондона есть или в настоящее время разрабатывается ряд других инструментов, таких, например, как возможность потребовать объяснений о происхождение их активов у вызывающих подозрение граждан.

Законопроект, к которому добавлена "поправка Магнитского", также обяжет раскрывать имена владельцев офшорных фирм, зарегистрированных на британских заморских территориях, таких, как Каймановы и Британские Виргинские острова. Публичный реестр бенефициаров таких компаний должен быть создан до конца 2020 года.

Против кого будет работать новый британский закон

В связи с тем, что новый закон в качестве основного критерия обозначил нарушения прав человека, эксперты не ожидают попадания в "черный список" Великобритании крупных российских бизнесменов. "Скорее, это будут так называемые силовики, а также руководители некоторых северокавказских регионов", - предположил Гулд-Дэвис.

Как замечает в своем анализе нового законопроекта британский Королевский Объединенный институт оборонных исследований, сложности в применении закона могут возникнуть в случае, если попавшие под санкции персоны оспорят их в суде.

Если отказ в выдаче визы или разрешения на въезд не требует от властей объяснения причин, то финансовые санкции, например заморозка активов, повлечет за собой необходимость предъявить суду свидетельства, достаточные для вынесения штрафных мер в том случае, если фигурант санкции оспорит их в суде. Впрочем, эксперты сходятся в том, что это еще не обязательно должно отразиться на эффективности самих санкций.

В ЕС "списка Магнитского" нет. Он появится?

На уровне Евросоюза нет единого "списка Магнитского" и соответствующего нормативного акта, вводящего санкции. Пока только Европарламент принял резолюцию и составил перечень из 32 лиц, но это случилось еще в 2014 году.

Великобритания - первая за пределами Северной Америки крупная страна ЕС, которая принимает такой закон. Найджел Гулд-Дэвис уверен, что "создан прецедент", который может ускорить появление аналогичных законов в других странах ЕС. Дискуссии той или иной степени интенсивности ведутся на этот счет в Швеции, Нидерландах, Дании и Польше.

Смотрите также: