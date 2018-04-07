Лондон объяснил причину отказа в визе племяннице Скрипаля

Живущая в России племянница отравленного в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Виктория сообщила в субботу, 7 апреля, что британское посольство отказало ей в визе. По словам самой Виктории, получить визу ей помешало то, что, по мнению работников посольства, дочь Скрипаля Юлия "не хочет ее видеть", а также проблемы с банковским счетом, передает "Интерфакс".

Исходя из уведомления об отказе, которое находится в распоряжении русской службы BBC, консула смутила цель визита Виктории - посещение родственников. "А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита", - говорится в письме из консульского отдела.

Посольство России в Лондоне уже прокомментировало отказ на своей странице Facebook. "Сам по себе отказ В. Скрипаль в поездке к двоюродной сестре и дяде разочаровывает. Исходя из наших контактов с В. Скрипаль, она очень рассчитывала поддержать своих родственников в трудную минуту". Это решение "носит политически мотивированный характер и вызывает достаточно много вопросов", считают в российском дипломатическом представительстве.

Ранее в эфире российского телевидения прозвучал записанный разговор между Викторией и Юлией Скрипаль, подлинность которого не установлена.

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Смотреть видео 14:43 Поделиться Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2vYkP Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля – DW Новости