Лондон обеспокоен приговором в Израиле 17-летней палестинке | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018

Великобритания призывает Израиль соблюдать международное право и соответствующие обязательства в отношении несовершеннолетних палестинцев, удерживаемых в заключении. Заявление, опубликованное на сайте британского правительства в пятницу, 23 марта, стало ответом на недавно оглашенный в Израиле приговор молодой палестнике Ахед Тамими.

Случай Тамими показывает, "как неразрешенный конфликт разрушает жизни представителей нового поколения, которые должны расти вместе и мирно, но остаются разобщены", отмечается в документе.

Лондон напоминает, что ранее предлагал Тель-Авиву переговоры на уровне экспертов и официальных лиц в связи с осуждением несовершеннолетних палестинцев, и надеется, что тот воспользуется этой возможностью. Хотя Израиль уже в некоторой степени улучшил ситуацию, "необходимо сделать еще больше для защиты подвергаемых опасности людей", отмечается в заявлении.

Нападение или провокация?

Несколько дней назад стало известно, что израильский военный суд приговорил 17-летнюю палестинку Ахед Тамими к восьми месяцам тюрьмы и выплате денежного штрафа. Ее обвинили, в частности, в нападении на израильских солдат, воспрепятствовании их работе и подстрекательству к нанесению телесных повреждений. Тамими признала вину по 4 из 12 пунктов. Так как девушка до оглашения приговора уже находилась некоторое время в СИЗО, она выйдет на свободу летом 2018 года.

Тамими, проживающую на Западном берегу реки Иордан, арестовали в декабре 2017 года, когда ей было 16 лет. Это произошло после появления в интернете видео, на котором девушка вместе со своей кузиной подходит к солдату израильской армии и наносит ему удары.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала приговор нарушением международного права и потребовала освободить палестинку. Арабские СМИ видят в Тамими героиню, оказывающую сопротивление "израильским оккупантам". В Израиле действия девушки и ее родителей - известных палестинских активистов - считают провокацией.

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