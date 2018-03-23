 Лондон обеспокоен приговором в Израиле 17-летней палестинке | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Лондон обеспокоен приговором в Израиле 17-летней палестинке

Случай палестинки Ахед Тамими, осужденной на 8 месяцев за нападение на израильского солдата, показывает, как неразрешенный конфликт вредит молодому поколению, отмечают в правительстве Великобритании.

Ахед Тамими в суде, 15 января 2018 года

Ахед Тамими в суде, 15 января 2018 года

Великобритания призывает Израиль соблюдать международное право и соответствующие обязательства в отношении несовершеннолетних палестинцев, удерживаемых в заключении. Заявление, опубликованное на сайте британского правительства в пятницу, 23 марта, стало ответом на недавно оглашенный в Израиле приговор молодой палестнике Ахед Тамими.

Контекст

Несмотря на то, что они едва умеют читать, эти мальчишки восторженно выкрикивают имена своих врагов и желают им смерти. Их матери считают, что ранний возраст - это не помеха для изучения идеологии ненависти. (30.12.2017)

Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов. (21.12.2017)

Случай Тамими показывает, "как неразрешенный конфликт разрушает жизни представителей нового поколения, которые должны расти вместе и мирно, но остаются разобщены", отмечается в документе.

Лондон напоминает, что ранее предлагал Тель-Авиву переговоры на уровне экспертов и официальных лиц в связи с осуждением несовершеннолетних палестинцев, и надеется, что тот воспользуется этой возможностью. Хотя Израиль уже в некоторой степени улучшил ситуацию, "необходимо сделать еще больше для защиты подвергаемых опасности людей", отмечается в заявлении.

Нападение или провокация?

Несколько дней назад стало известно, что израильский военный суд приговорил 17-летнюю палестинку Ахед Тамими к восьми месяцам тюрьмы и выплате денежного штрафа. Ее обвинили, в частности, в нападении на израильских солдат, воспрепятствовании их работе и подстрекательству к нанесению телесных повреждений. Тамими признала вину по 4 из 12 пунктов. Так как девушка до оглашения приговора уже находилась некоторое время в СИЗО, она выйдет на свободу летом 2018 года.

Тамими, проживающую на Западном берегу реки Иордан, арестовали в декабре 2017 года, когда ей было 16 лет. Это произошло после появления в интернете видео, на котором девушка вместе со своей кузиной подходит к солдату израильской армии и наносит ему удары.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала приговор  нарушением международного права и потребовала освободить палестинку. Арабские СМИ видят в Тамими героиню, оказывающую сопротивление "израильским оккупантам". В Израиле действия девушки и ее родителей - известных палестинских активистов - считают провокацией.

Смотрите также:

  • Израильское поселение на Западном берегу реки Иордан

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Более двухсот поселений

    Согласно данным правозащитной организации "Бетселем", в 1967-2013 годах на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме были созданы 125 официальных израильских поселений и аванпостов и около сотни нелегальных. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), власти Израиля заняли 35 процентов территории Восточного Иерусалима под строительство поселений.

  • Строительство нового поселения в районе Хар-Хома близ Иерусалима

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Есть ли шанс на примирение?

    В районе Хар-Хома, расположенном между Иерусалимом и Вифлеемом, строится новое еврейское поселение. Представители палестинцев считают, что израильская поселенческая политика разрушает шансы на решение затяжного конфликта путем создания двух государств и препятствует мирному урегулированию. Международное сообщество также критикует строительство поселений.

  • На голосовании по законопроекту о легализации поселений были все депутаты кнессета

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Израиль конфискует частные земли

    На землях, находившихся в частном владении палестинцев, строительство поселений запрещалось. Новый закон легализовал постфактум поселения, построенные на палестинских территориях "по незнанию или по инициативе государства". Владельцам земли предусмотрены компенсации или предоставление альтернативного участка. Палестинская автономия не разрешает продавать землю Израилю под угрозой смертной казни.

  • Временное строение сносится при помощи подъемного крана

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Снос Амоны

    Новый закон не распространяется на те еврейские поселения, которые должны быть снесены по решению суда. Однако именно при помощи этого закона сторонники поселений надеялись предотвратить принудительное выселение жителей Амоны - поселения на Западном берегу реки Иордан, конфликт жителей которого с властями Израиля тянется с 2005 года. 40 семей были принудительно выселены, затем начался снос зданий.

  • Молодые палестинцы в масках убегают от бульдозера в дыму горящего мусора

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Баррикады и беспорядки

    Верховный суд Израиля постановил снести Амону еще в конце 2014 года. Сроки сноса неоднократно переносились. До последнего момента участники правых группировок и поселенцы противодействовали эвакуации жителей и разрушению поселения. Многие из противников сноса Амоны специально приехали сюда из других мест. В свою очередь палестинцы яростно протестовали против сохранения поселения.

  • Палестинцы в масках бегут в дыму по дороге, под ногами у них валяются камни

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Конфликт поселенцев с палестинцами

    Поселенцы из Амоны полагают, что занятый Израилем в ходе шестидневной войны в 1967 году Западный берег реки Иордан - это земля, обещанная еврейскому народу Богом, о чем свидетельствует Тора. Сегодня около 600 тысяч израильтян проживают в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Между еврейскими поселенцами и палестинцами вновь и вновь происходят столкновения.

  • Юный поселенец едет на велосипеде мимо ряда домов

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Новое пристанище в Офре

    В целом примерно 4000 квартир для еврейских поселенцев были незаконно построены на земельных участках, принадлежавших палестинцам. Это в общей сложности 16 поселений и аванпостов. Они должны быть либо принудительно снесены, либо легализованы согласно принятому закону. Многие из потерявших свое жилище поселенцев Амоны нашли новое пристанище в расположенном по соседству поселении Офра.

  • Мужчина и женщина выносят вещи из здания в поселении Офра

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Принудительный снос в Офре

    Но и в самой Офре, существующей с 1975 года, не все здания были возведены на законной основе. Поэтому здесь к 5 марта 2017 года должны быть снесены девять домов, построенных на частных земельных владениях палестинцев. Семья Бен Шушан также оказалась в числе тех, кому придется покинуть свое жилище.

    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


Смотреть видео 00:49

Решение Трампа привело к стычкам в Иерусалиме

Контекст

Израильские поселения на палестинских территориях

Несмотря на протесты, кнессет Израиля принял закон о легализации поселений на палестинских территориях. Критики считают, что, даже создав два государства, конфликт теперь не разрешить. (08.02.2017)  

Ссылки в интернете

Правительство Великобритании о приговоре палестинке Ахед Тамими

Amnesty International осуждает приговор Ахед Тамими

Аудио- и видеофайлы по теме

Решение Трампа привело к стычкам в Иерусалиме  

Трамп и Иерусалим: какую реакцию вызвали планы США  

В Германии осуждают проявления антисемитизма  

Также по теме

Jerusalem Proteste nach Freitagsgebet

Мир на Ближнем Востоке: 4 плана решения арабо-израильского конфликта 21.12.2017

Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов.

Westjordanland israelische Siedlung Maale Adumim

Команда Трампа работает над новым планом достижения мира на Ближнем Востоке 12.11.2017

Новый проект мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, над которым работают советники Дональда Трампа, будет существенно отличаться от прежних планов администрации США.

Palästina Israelische Armee schließt bei Razzien im Westjordanland Medieneinrichtungen

Израильские военные обыскали офисы палестинских СМИ 18.10.2017

Целью рейдов стали подозрения в "распространении материалов, содержащих пропаганду" терроризма. Были закрыты на шесть месяцев несколько компаний и конфисковано их оборудование.

Самые читаемые

ЕС отзывает своего посла из Москвы из-за отравления Скрипаля  

Комментарий: Савченко "доигралась" со спецслужбами  

Россия анонсировала ответные меры на санкции США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно