Лондон не видит противоречий в своей позиции по делу Скрипалей

Министерство иностранных дел Великобритании не видит противоречий между заявлением главы ведомства Бориса Джонсона о том, что за отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, по всей видимости, стоит Россия и тем фактом, что британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун" не подтвердили российского происхождения яда. Это следует из ответа, полученного DW от британского МИДа в четверг, 5 апреля.
"Министр иностранных дел (в интервью DW. - Ред.) ясно дал понять, что в "Портон-Дауне" уверены в том, что был использован "Новичок", и они подтвердили это. Далее он в том же самом интервью объясняет, почему, основываясь на данной информации, дополнительных разведданных и отсутствии альтернативных объяснений со стороны России, мы пришли к тому выводу, которого придерживаемся, - заявил МИД Великобритании в ответ на запрос DW. - То, что министр сказал тогда, и то, что "Портон-Даун" заявил недавно, полностью соответствует тому, о чем мы говорим с самого начала. Это Россия выдвигает многочисленные версии событий и затуманивает правду".
Уверенность в российском следе
Ранее Борис Джонсон в интервью DW со ссылкой на экспертов лаборатории "Портон-Дауна" выразил уверенность в российском происхождении вещества, которым были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь.
Правительство Великобритании неоднократно указывало на Россию как на страну, где был произведен яд, использованный в покушении на Скрипалей. "Россия либо несет прямую ответственность за нападение, либо допустила попадание яда не в те руки", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Глава лаборатории "Портон-Даун" Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News 3 апреля подтвердил, что вещество, использованное для отравления Скрипалей, было однозначно идентифицировано как "нервно-паралитический военный яд "Новичок". Страна происхождения этого яда, однако, установлена не была, поскольку, как было заявлено, это не входило в задачи британских военных химиков.
"Мы не определили точный источник его происхождения, однако предоставили всю научную информацию правительству, которое затем использовало другие источники, чтобы прийти к определенным выводам", - подчеркнул Эйткенхед. Он, однако, отметил, что изготовление данного яда предполагает использование чрезвычайно сложных методов, которые доступны только на государственном уровне.
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Место происшествия
В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.
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Бывший двойной агент и его дочь
Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
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В больнице в состоянии комы
Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".
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Обмен и британское гражданство
В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.
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Атмосфера в Солсбери
Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.
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Здесь нашли жертв отравления
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Полицейские в защитных костюмах
Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.
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Британские военные в Солсбери
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Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi
В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.
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Тереза Мэй обвинила Россию
Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля
По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.
Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов