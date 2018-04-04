 Лондон не видит противоречий в своей позиции по делу Скрипалей | Новости из Германии о Европе | DW | 05.04.2018
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Европа

Лондон не видит противоречий в своей позиции по делу Скрипалей

Глава МИД Великобритании Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок". Британские военные химики, однако, не подтвердили этого, сославшись на то, что это не входило в их задачи.

Борис Джонсон в интервью DW

Борис Джонсон в интервью DW

Министерство иностранных дел Великобритании не видит противоречий между заявлением главы ведомства Бориса Джонсона о том, что за отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, по всей видимости, стоит Россия и тем фактом, что британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун" не подтвердили российского происхождения яда. Это следует из ответа, полученного DW от британского МИДа в четверг, 5 апреля.

"Министр иностранных дел (в интервью DW. - Ред.) ясно дал понять, что в "Портон-Дауне" уверены в том, что был использован "Новичок", и они подтвердили это. Далее он в том же самом интервью объясняет, почему, основываясь на данной информации, дополнительных разведданных и отсутствии альтернативных объяснений со стороны России, мы пришли к тому выводу, которого придерживаемся, - заявил МИД Великобритании в ответ на запрос DW. - То, что министр сказал тогда, и то, что "Портон-Даун" заявил недавно, полностью соответствует тому, о чем мы говорим с самого начала. Это Россия выдвигает многочисленные версии событий и затуманивает правду".

Уверенность в российском следе

Ранее Борис Джонсон в интервью DW со ссылкой на экспертов лаборатории "Портон-Дауна" выразил уверенность в российском происхождении вещества, которым были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь.

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Борис Джонсон в "Немцова.Интервью": За отравление Скрипаля ответственен Путин, а не Россия

Правительство Великобритании неоднократно указывало на Россию как на страну, где был произведен яд, использованный в покушении на Скрипалей. "Россия либо несет прямую ответственность за нападение, либо допустила попадание яда не в те руки", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Контекст

Террористов или криминалитет не стоит рассматривать в качестве производителя этого ОВ. Тут нужен "определенный опыт обращения с этим веществом и знания в соответствующей области химии", - полагает Трапп. (04.04.2018)

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на заявление специалистов британской лаборатории "Портон-Даун" о том, что в их задачи не входило определять страну происхождения яда "Новичок". (04.04.2018)

Глава лаборатории "Портон-Даун" Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News 3 апреля подтвердил, что вещество, использованное для отравления Скрипалей, было однозначно идентифицировано как "нервно-паралитический военный яд "Новичок". Страна происхождения этого яда, однако, установлена не была, поскольку, как было заявлено, это не входило в задачи британских военных химиков.

"Мы не определили точный источник его происхождения, однако предоставили всю научную информацию правительству, которое затем использовало другие источники, чтобы прийти к определенным выводам", - подчеркнул Эйткенхед. Он, однако, отметил, что изготовление данного яда предполагает использование  чрезвычайно сложных методов, которые доступны только на государственном уровне.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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