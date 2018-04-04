Лондон не видит противоречий в своей позиции по делу Скрипалей

Министерство иностранных дел Великобритании не видит противоречий между заявлением главы ведомства Бориса Джонсона о том, что за отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, по всей видимости, стоит Россия и тем фактом, что британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун" не подтвердили российского происхождения яда. Это следует из ответа, полученного DW от британского МИДа в четверг, 5 апреля.

"Министр иностранных дел (в интервью DW. - Ред.) ясно дал понять, что в "Портон-Дауне" уверены в том, что был использован "Новичок", и они подтвердили это. Далее он в том же самом интервью объясняет, почему, основываясь на данной информации, дополнительных разведданных и отсутствии альтернативных объяснений со стороны России, мы пришли к тому выводу, которого придерживаемся, - заявил МИД Великобритании в ответ на запрос DW. - То, что министр сказал тогда, и то, что "Портон-Даун" заявил недавно, полностью соответствует тому, о чем мы говорим с самого начала. Это Россия выдвигает многочисленные версии событий и затуманивает правду".

Уверенность в российском следе

Ранее Борис Джонсон в интервью DW со ссылкой на экспертов лаборатории "Портон-Дауна" выразил уверенность в российском происхождении вещества, которым были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь.

Смотреть видео 14:49 Поделиться Джонсон: За отравление Скрипаля ответственен Путин Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2ud1K Борис Джонсон в "Немцова.Интервью": За отравление Скрипаля ответственен Путин, а не Россия

Правительство Великобритании неоднократно указывало на Россию как на страну, где был произведен яд, использованный в покушении на Скрипалей. "Россия либо несет прямую ответственность за нападение, либо допустила попадание яда не в те руки", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Глава лаборатории "Портон-Даун" Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News 3 апреля подтвердил, что вещество, использованное для отравления Скрипалей, было однозначно идентифицировано как "нервно-паралитический военный яд "Новичок". Страна происхождения этого яда, однако, установлена не была, поскольку, как было заявлено, это не входило в задачи британских военных химиков.

"Мы не определили точный источник его происхождения, однако предоставили всю научную информацию правительству, которое затем использовало другие источники, чтобы прийти к определенным выводам", - подчеркнул Эйткенхед. Он, однако, отметил, что изготовление данного яда предполагает использование чрезвычайно сложных методов, которые доступны только на государственном уровне.

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