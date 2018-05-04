 Лондон намерен усилить альянс против России | Новости из Германии о Европе | DW | 04.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Лондон намерен усилить альянс против России

Великобритания планирует воспользоваться четырьмя саммитами в этом году, чтобы усилить давление на Россию. Планы включают противодействие дезинформации и санкции против путинских олигархов, сообщает газета The Guardan.

Президент РФ Владимир Путин на телеэкране

Президент РФ Владимир Путин на телеэкране

Великобритания воспользуется крупными международными конференциями в 2018 году, чтобы призвать к разработке всеобъемлющей стратегии борьбы против российской дезинформации и к пересмотру традиционного дипломатического диалога с Москвой на фоне скандала вокруг отравления в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, а также предполагаемого применении химического оружия с сирийском городе Дума.

Об этом в четверг, 3 мая, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве страны. По ее информации, Лондон намерен поднять данные вопросы на четырех крупных саммитах - "большой семерки", " большой двадцатки", НАТО и стран Евросоюза. Министры на этих форумах будут добиваться разработки широкой стратегии сдерживания России, включая такие аспекты, как кибербезопасность, военная стратегия НАТО, санкции против олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина и более широкий подход к проблеме российской дезинформации.

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Теории заговора Кремля о химатаке в Сирии и отравлении Скрипалей могут не только убедить аудиторию российского ТВ, но и уничтожить остатки международной репутации РФ, считает Константин Эггерт. (20.04.2018)

Противодействие дезинформации

"Министр иностранных дел рассматривает реакцию России на события в Думе и Солсбери как поворотный пункт и уверен в наличии международной поддержки касательно принятия дополнительных мер. Сферы, на которых Соединенные Королевство, вероятно, сосредоточит свои усилия, - это противодействие российской дезинформации и поиск механизма привлечения к ответственности за применение химического оружия" - сообщил в интервью The Guardian источник в британском правительстве.

Газета отмечает, что британские военачальники были обеспокоены, когда Россия в ходе интервенции на Украине использовала комбинацию из беспилотников и артиллерии, чтобы уничтожить украинскую бронетехнику. Это вызвало у них опасение, что Британия не смогла бы оказать России более эффективное сопротивление, чем Украина, в аналогичных обстоятельствах, пишет The Guardian.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 01:25

Как в Европарламенте спорили о пропаганде и влиянии России на ЕС (17.01.2018)

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Европарламенте спорили о пропаганде и влиянии России на ЕС (17.01.2018)  

Германия готовится отражать хакерские атаки из РФ  

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезации "Новичка" - DW Новости  

Также по теме

London, Big Ben

The Sunday Times узнала о планах Кремля ответить на удар по Сирии 15.04.2018

В Лондоне готовятся к кибератакам и грозят масштабными санкциями российским олигархам.

Самые читаемые

Россию призвали возобновить членские платежи в Совет Европы  

Javelin в кустах: помогут ли Украине американские ракеты  

Земан рассказал о производстве в Чехии яда семейства "Новичок"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно