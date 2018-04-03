 Лондон назвал ″извращением″ предложение РФ по делу Скрипаля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2018
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Мир

Лондон назвал "извращением" предложение РФ по делу Скрипаля

Москва предложила присоединиться к расследованию отравления Скрипаля. Британская делегация в ОЗХО считает это извращением, уловкой и дезинформацией.

Сотрудник полиции в костюме химической защиты

Британская делегация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвала "извращением" предложение России присоединиться к расследованию отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Это сообщение появилось в среду, 4 апреля, в Twitter делегации.

Контекст

Британский журналист Люк Хардинг рассказал Жанне Немцовой о том, как дело Скрипаля отразилось на президентских выборах в РФ, а также о целях покушения на российского шпиона. (04.04.2018)

Британская лаборатория "Портон-Даун", где изучался яд "Новичок", не имела задачи определить, где он был произведен. Об этом заявил ее глава. (03.04.2018)

Предложение России присоединиться к расследованию является "диверсионной тактикой и проявлением еще большей дезинформации, призванной помочь уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти", говорится в сообщении.

Заседание ОЗХО

В ОЗХО в Гааге в среду за закрытыми дверями проходит специальное заседание, посвященное ситуации вокруг отравления Скрипаля и его дочери. Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО получили доступ к образцам яда. Однако неизвестно, готовы ли результаты экспертизы, и будут ли они обсуждаться на заседании.

Во вторник глава британской военной научно-технологической лаборатории "Портон-Даун" Гари Эйткенхед,где исследовали вещество, которым был отравлен Скрипаль, заявил, что у исследователей не было задачи определить страну, в которой был изготовлен яд.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ранее в интервью DW со ссылкой на экспертов лаборатории "Портон-Даун" выразил уверенность в российском происхождении вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.  

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  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Борис Джонсон в "Немцова.Интервью": За отравление Скрипаля ответственен Путин, а не Россия  

Журналист The Guardian в Немцова.Интервью: Российские шпионы в Лондоне следят за олигархами в интересах Путина как в холодную войну  

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается  

Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада  

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По словам главы российского МИДа, Москва больше других заинтересована в раскрытии преступления. Лавров считает, что отравление Скрипаля могло быть выгодно Лондону, оказавшемуся в трудном положении из-за "Брекзита".

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