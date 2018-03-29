 Лондон изучает запрос РФ о посещении идущей на поправку дочери Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2018
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Европа

Лондон изучает запрос РФ о посещении идущей на поправку дочери Скрипаля

Власти Великобритании учтут права и желания Юлии Скрипаль, а также статьи национального законодательства, принимая решение о возможности допуска к ней российской стороны.

Юлия с отцом - Сергеем Скрипалем

Юлия с отцом - Сергеем Скрипалем

Лондон изучает запрос посольства РФ в британской столице о консульском доступе к дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля - Юлии, которая, по данным медиков, идет на поправку после отравления в Солсбери. Об этом заявили в МИД Великобритании. Слова представительницы внешнеполитического ведомства этой страны приводит в субботу, 31 марта, британская телекоммуникационная компания BT Group, имеющая собственную информационную службу.

В министерстве подчеркивают, что при принятии решения по данному вопросу, в первую очередь, будут учтены "права и желания" самой Юлии, а также имеющие отношение к данным обстоятельствам статьи национального законодательства.

Контекст

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Как передают британские СМИ, дочь Скрипаля находится в сознании и уже может говорить. При этом не уточняется, начала ли она давать показания в связи с инцидентом в Солсбери.

Отношения между Москвой и Лондоном ухудшились после того, как в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок", разработанным в СССР. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

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  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

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    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

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    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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