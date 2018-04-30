 Лозунгом ″Монстрации″ в Новосибирске стала фраза ″Севернее Кореи″ | Новости из Германии о России | DW | 01.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Лозунгом "Монстрации" в Новосибирске стала фраза "Севернее Кореи"

Традиционная массовая художественная акция, по мнению ее создателя, является своеобразным подведением итогов года. Поэтому абсурдистские лозунги участников живо реагировали на повестку дня.

Монстрация в Новосибирске

"Монстрация" в Новосибирске

Ежегодные первомайские шествия с абсурдистскими лозунгами - "Монстрация" - во вторник, 1 мая, состоялись сразу в нескольких городах России. В Новосибирске, где это форма массовой художественной акции зародилась в 2004 году, основным лозунгом стала фраза "Севернее Кореи". Соответствующее селфи выложил в Twitter организатор и идеолог "Монстрации" художник Артем Лоскутов.

Контекст

Несмотря на все сложности, "Монстрация" все-таки состоялась. Организатор первомайского шествия Артем Лоскутов рассказал, чем передвижная выставка так не понравилась власти. (29.04.2016)

На 10 суток арестован идеолог "Монстрации" в Новосибирске художник Артем Лоскутов. Суд признал его виновным в неповиновении полиции и нарушении порядка проведения мероприятия. (02.05.2015)

По сообщениям СМИ, шествия также прошли в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Омске, Ярославле и других городах. А власти Томска отказались согласовать проведение "Монстрации", объяснив это тем, что на маршруте, намеченном организаторами, будут проводиться другие мероприятия. Решение мэрии опротестовано в суде. Тем не менее, около 60 человек собрались на одной из площадок на окраине города. Главным лозунгом акции стала фраза "На душе ТОмСКА", сообщила "Новая газета".

Полиция Москвы забраковала плакаты "монстрантов"

В Москве не обошлось без противостояния участников акции и полиции.  По данным российских СМИ, полиция не пропустила через рамки юношу с плакатом "РосПорноНадzор". И потребовала закрасить слов "вор" на плакате "Пудинг вор".

По словам Лоскутова, "Монстрация" - это своего рода подведение итогов года. Поэтому не удивительно, что сразу в нескольких городах участники несли плакаты с лозунгами, так или иначе связанными с борьбой против мессенджера Telegram.  Такие, например, как "У России два врага - Telegram и курага" или "Прокси, Господи". 

Смотрите также:

  • Плакаты новогодней Монстрации

    Лозунги-2016: какие плакаты можно увидеть на новогодней "Монстрации"

    Итоги года

    Художник Артем Лоскутов провел для DW экскурсию по новогодней "Монстрации", выделив наиболее яркие работы. Одна из них - инсталляция омского художника Дамира Муратова "Земле-крестьян, заводам-рабочих", которая иронично осмысляет историю Сибири. Другая инсталляция в стиле Гамлета, представлена новосибирским художником Константином Скотниковым, который ставит потомкам в назидание серьезный вопрос.

  • Артем Лоскутов

    Лозунги-2016: какие плакаты можно увидеть на новогодней "Монстрации"

    Цитата года

    Артем Лоскутов, организатор "Монстрации", и новосибирский художник Маяна Насыбуллова совместили знаменитую цитату премьер-министра Дмитрия Медведева со слепком голой женской груди. По словам художника, он хотел переиначить лицемерное выражение премьер-министра в добром и ироничном ключе.

  • Работа художника Филиппа Крикунова

    Лозунги-2016: какие плакаты можно увидеть на новогодней "Монстрации"

    Тюрьма искусства

    "РОССИЗО" - такой игрой слов молодой художник Филипп Крикунов обозначил свое отношение к объединению музейно-выставочного центра РОСИЗО с Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) в мае 2016 года. Теперь, по мнению автора инсталляции, РОСИЗО перестала работать в области независимого современного искусства и стала выполнять только государственные заказы министерства культуры.

  • Художник изобразил Дональда Трампа в образе Шивы

    Лозунги-2016: какие плакаты можно увидеть на новогодней "Монстрации"

    Шива Трамп

    Художник Сергей Шаблавин изобразил Дональда Трампа в образе Шивы. В комментарии DW автор плаката сказал, что Шива - бог непредсказуемого обновления в индуизме, и ему интересно, какие перемены принесет новый президент США. Художник отметил, что за выборами в США в России следили намного больше, чем за собственными выборами.

  • Инсталляция Алексея Навального

    Лозунги-2016: какие плакаты можно увидеть на новогодней "Монстрации"

    Вектор на выборы

    На "Монстрации" была представлена инсталляция Алексея Навального, которая напоминает зрителям о его решении участвовать в выборах в президенты России. "Настоящие выборы - столкновение идей, конкуренция программ и выбор пути, по которому будет развиваться страна", - говорит оппозиционный политик в своем предвыборном ролике. Он обещал представить программу, которая будет сильнее программы Кремля.

  • Художник Никита Щукин

    Лозунги-2016: какие плакаты можно увидеть на новогодней "Монстрации"

    1917-2017: Сто лет после революции

    Художник Никита Щукин создавал во время "Монстрации" плакат к столетней годовщине революции. "Выпьем за кровь" - сатирическая аллюзия на выражение "выпьем за любовь". По его мнению, революция для политиков - игра, а народ - эксплуатируемая для свершений масса. А некоторые историки оценивают революцию позитивно, не беря во внимание масштабы человеческой трагедии.

  • Инсталляция Павла Пепперштейна

    Лозунги-2016: какие плакаты можно увидеть на новогодней "Монстрации"

    Да здравствует счастье всех существ!

    На "Монстрации. С Новым 17-м!" инсталляция знаменитого теоретика искусства, художника Павла Пепперштейна показывает уходящий год с позиции ребенка. По его словам, дети не видят существующих проблем, они их не волнуют, поэтому их взгляд на 2016 год позитивен.

  • Олег Кулик с плакатом

    Лозунги-2016: какие плакаты можно увидеть на новогодней "Монстрации"

    "Суперзвезда катастрофы"

    Олег Кулик, яркий представитель российского акционизма, своей инсталляцией определяет убийцу российского дипломата в Турции как "суперзведу катастрофы". "Вдруг он вышел на экраны, зашел сзади человека и совершил убийство. За 15 минут из ниоткуда он стал суперзвездой", - говорит Олег Кулик. По его словам, мы живем в театре жестокости, в котором Мевлют Алтынташ стал "главным героем".

  • Монстрация. С Новым 17-м!

    Лозунги-2016: какие плакаты можно увидеть на новогодней "Монстрации"

    Главные лозунги уходящего года

    Плакаты, которые были созданы в рамках акции "Монстрация. С Новым 17-м!", можно будет увидеть на выставке в галерее VLADEY Space в Москве до 22 января.

    Автор: Элина Ибрагимова


Смотреть видео 02:11

Лоскутов о проекте

Контекст

Лозунги-2016: какие плакаты можно увидеть на новогодней "Монстрации"

В Москве с 28 по 30 декабря проходит новогодняя "Монстрация. С Новым 17-м!". Художник Артем Лоскутов, автор идеи проведения этой акции, показал корреспонденту DW работы своих коллег. (28.12.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лоскутов о проекте  

Самые читаемые

Родченков подал в суд на Прохорова и трех биатлонисток из РФ  

Порноактриса Клиффорд подала еще один иск против Трампа  

Что будет в Донбассе после АТО  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно