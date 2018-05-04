Лица протеста на митингах "Он нам не царь" (фотогалерея)

Акции против инаугурации Владимира Путина прошли в десятках российских городов. На митингах задержали более 1300 человек. Кто эти люди, которые вышли протестовать?
Во многих городах, в том числе в Москве и Петербурге, акция не согласована с властями. На Дальнем Востоке и в Сибири на митинги протеста вышли тысячи человек. (05.05.2018)
Митинг против блокировки мессенджера Telegram собрал на проспекте Академика Сахарова в Москве тысячи человек. Участники запускали бумажные самолетики и скандировали: "Долой царя!" (30.04.2018)