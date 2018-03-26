 Литва закрыла въезд в страну 44 гражданам России | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2018
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Европа

Литва закрыла въезд в страну 44 гражданам России

Вильнюс расширил свой "список Магнитского", включив в него фамилии 21 россиянина. Кроме того, Департамент миграции запретил въезд в Литву еще 23 гражданам РФ.

Вильнюс

Вильнюс (фото из архива, октябрь 2010 года)

Литва в понедельник, 26 марта, закрыла въезд в страну 44 гражданам России. Так, МВД страны внесло в черный список российских чиновников и функционеров, принятый в рамках "закона Магнитского", 21 фамилию.

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Главная доблесть в России сейчас - не профессионализм, а преданность линии Кремля. Это завело внешнюю политику страны в тупик, пишет Константин Эггерт специально для DW. (23.03.2018)

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До настоящего момента в нем значились 70 человек, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Официальный Вильнюс подозревает фигурантов в нарушениях прав человека, коррупции и отмывании денег.

Фамилии не огласили

В свою очередь, директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте сообщила, что еще 23 россиянам запрещено въезжать в Литву из соображений нацбезопасности.

Фамилии тех, на кого распространятся новые указы, решено публично не оглашать.

В понедельник, 26 марта, Вильнюс выслал из страны трех российских дипломатов в знак солидарности с властями Великобритании, обвиняющими Москву в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Аналогичные меры были приняты и целым рядом стран Евросоюза.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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