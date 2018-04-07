 Лилия Шевцова: Вашингтон использует против Москвы ″эффект Хичкока″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.04.2018
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Россия

Лилия Шевцова: Вашингтон использует против Москвы "эффект Хичкока"

Политолог Лилия Шевцова в интервью DW объяснила, что означает публикация нового санкционного списка для российско-американских отношений, и предположила, что реакция Кремля будет асимметричной.

Symbolbild USA Russland Konflikt (Imago)

Лилия Шевцова - один из самых авторитетных российских экспертов-международников, специалист по России и США, работала в Московском центре Карнеги и Институте Брукингса в Вашингтоне. Сейчас она сотрудничает с британской организацией Chatham House. В интервью DW она объяснила, что означает публикация нового санкционного списка для российско-американских отношений.

DW: Как вы оцениваете новый санкционный список Минфина США, в который вошли крупные российские бизнесмены, действующие и бывшие чиновники высшего ранга и полтора десятка компаний?

Лилия Шевцова: Нынешний список "прокаженных" является реализацией закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), одобренного Конгрессом США и подписанного президентом Трампом в августе 2017 года. Апрельский список – только начало в осуществлении американского санкционного режима в отношении России. Впереди и новые списки, и полировка механизма осуществления санкций, включая реагирование на попытки пробить "дыры" в заградительной системе, которую создает министерство финансов США.

Лилия Шевцова

Лилия Шевцова

Причем этот список следует рассматривать в контексте новой фазы конфронтации между Западом и Россией, вызванной историей с отравлением Скрипалей в Великобритании. Американский санкционный пакет закрепляет отношения взаимного сдерживания между Россией и Западом, затрудняя возвращение к "нормальности". Более того, нынешний список свидетельствует о переформатировании механизма осуществления политики Вашингтона в отношении Москвы. Президент Трамп потерял право на ее формулирование и сегодня этим делом занимаются Конгресс и часть администрации, которые объединены идеей наказать Кремль. Так что симпатии Трампа к Путину могут только сделать вашингтонский курс в отношении России жестче. А самого Трампа приблизить к импичменту.

- Какой сигнал Вашингтон посылает Москве?

- Обратите внимание на то, как американские официальные лица комментируют "апрельский список". Они рассматривают его не только как инструмент наказания российской элиты за лояльность к Путину. Они говорят о наказании российского правящего класса за "получение выгод от использования коррумпированной системы". Смотрите: в списке не только представители "ближнего круга" Путина, но и просто "порученцы", которым позволено иметь крупные состояния, и представители разных  категорий чиновников - от силовиков до членов Совета Федерации. Это расширительный подход к ограничительным мерам в отношении российского истеблишмента: могут быть наказаны и те, кто не входит в ближний круг Путина. Министерство финансов США использовало метод "сачка", загребая все сегменты российской элиты. Этот метод, кстати, является продолжением логики январского "кремлевского списка", который вызвал столько шуток в Москве и был назван "телефонным справочником". Между тем,  в Москве шутили зря. Пусть и неряшливо составленный "справочник" отражает мышление Вашингтона - не будем выяснять долю ответственности каждого в российском истеблишменте за Украину, Сирию, коррупцию и вмешательство в наши дела. Виноваты все!

В какой степени расширительный подход может вызвать дистанцирование элиты от Кремля? А в какой он может консолидировать эту элиту  вокруг Кремля? Это предстоит увидеть. Но тот факт, что российские "олигархи" смиренно являются на встречи с американскими правоохранительными органами, как это сделали, судя по всему, Абрамович и Прохоров, позволяет сделать вывод: российская элита готова к переговорам с американскими органами с целью вырваться из удушающей петли.

Причем американцы предупреждают: мы не делаем поблажек тем, кто дружен с нами, имеет в США бизнес и даже донорствовал в кампании Трампа. Свидетельство тому - включение в список Вексельберга, который столько усилий предпринял, чтобы стать своим в Вашингтоне.

Впрочем, для Кремля остается поле маневра. Так, европейцы вряд ли согласятся с расширительным подходом и с политикой возмездия. Они, скорее, будут пытаться консолидироваться на политике мягкого сдерживания Москвы, предлагая  Кремлю "морковки" в обмен на компромиссы.

- Чьи имена в списке, возможно, удивили вас как эксперта?

- Я удивилась отсутствию в списке, например, Усманова и Абрамовича. Но ведь дело не в именах, а в принципе. Вашингтон "подвешивает" всю российскую элиту. Причем, дело даже не в попадании в список.  Я называю нынешнюю ситуацию "эффект Хичкока". Создатель триллеров, режиссер Альфред Хичкок изобрел формат "саспенс" - когда  зритель должен быть заворожен атмосферой тревожного ожидания угрозы и неопределенности. Так вот, вся российская элита - и не включенные в списки - находятся в атмосфере саспенса, когда ожидание может оказаться  отвратительнее самих санкций.

- Многие из списка уже упоминались в так называемом кремлевском докладе в январе и имели время подготовиться к санкциям. Насколько эти новые меры болезненны для российской элиты?

- Думаю, что  кандидаты на роль "прокаженных" начали готовиться к неприятностям еще до публикации "кремлевского доклада" в январе. Многие постарались увести капиталы из США в более безопасные регионы. Есть мнение, что они начали возвращаться в Россию. Я же не думаю, что российская элита, видя в России свой саспенс, готова  рисковать.

Контекст

В России на публикацию в США "Кремлевского доклада" отреагировали по-разному: одни иронизировали, другие критиковали авторов. Ясно одно: он станет основой для возможного расширения санкций. (30.01.2018)

Реакция на опубликованный Минфином США "Кремлевский доклад" рассказала о российском обществе больше, чем фамилии в списке, считает Константин Эггерт. Комментарий специально для DW. (30.01.2018)

Российские компании, попавшие под санкции, поддержит Минпромторг. За отказ от сотрудничества с ними грозит наказание. Помощь пострадавшим от санкций США бизнесменам пообещал председатель Госдумы. (07.04.2018)

Конечно, нужно реалистически смотреть на ситуацию. Я бы не преувеличивала степень угрозы благополучию российского правящего класса. Видимо, в законодательстве будут оставаться "черные дыры", которые будут позволять увертываться от санкционного "топора". Будут страны, такие как Австрия, которые не готовы к жесткому сдерживанию. 

Сейчас начинается противоборство двух систем - с одной стороны, англосаксонская система правосудия во главе с такими саванаролами, как прокурор Мюллер. С другой стороны, западная "машина Манафорта". Я ее так называю по имени наиболее талантливого лоббиста клептократий, который сейчас под следствием в США. Это машина, которая обслуживает интересы коррумпированных элит.

Каковы бы ни были временные успехи "машины Манафорта", наши отечественные коррупционеры явно потеряют покой. Если англосаксонское правосудие примет решение о раскрытии анонимных собственников компаний и счетов в своих странах - это будет смертельный удар для любой клептократии.

- Какой может быть реакция Кремля?

- Кремль уже объявил, что будет отвечать. Скорее всего, асимметрично. Как обычно в ущерб собственному населению. Вскоре мы увидим степень изворотливости кремлевских сидельцев. Один ответ уже ясен - близкие к Кремлю компании и лица получат помощь государства. Но все пострадавшие ее получить не смогут.

- Как вы думаете, состоится ли на фоне новых санкций встреча Путина и Трампа?

- Разве можно что-либо предугадать, когда разрушены привычные механизмы дипломатий, и мы оказались внутри торнадо? Саммит может состояться, если у кого-либо из двух лидеров окажется предложение, от которого нельзя отказаться. Впрочем, даже если он состоится, нет оснований считать, что встреча будет результативной. Ведь, как я сказала, уже не Трамп определяет курс США в отношении России. Впрочем, в Кремле это понимают.

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  • Майкл Флинн

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  • Джеймс Коми

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  • Джаред Кушнер

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Трамп раскрыл секретную информацию?

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  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

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  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


Контекст

Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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