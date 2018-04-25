 Лидер протестов в Армении Пашинян встретился с российским послом | Новости из Германии о Европе | DW | 25.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Лидер протестов в Армении Пашинян встретился с российским послом

В ходе встречи с российским послом в Ереване Никол Пашинян заверил, что протесты в Армении не направлены против РФ. По его словам, Россия обещала не вмешиваться в ситуацию.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Лидер протестного движения Армении, депутат парламента Никол Пашинян встретился в среду, 25 апреля, с российским послом в Армении Иваном Волынкиным. В интервью РБК Пашинян указал, что встреча в посольстве РФ в Ереване состоялась по его инициативе.

По словам оппозиционера, Россия обещала не вмешиваться в события в Армении, а сам он заверил российского дипломата, что в акциях протеста "нет ни капли антироссийских настроений". Протестное движение не направлено "ни против России, ни против Соединенных Штатов, ни против Евросоюза, ни против Ирана, ни против Грузии", отметил Пашинян, подчеркнув, что это чисто внутриармянское "движение против коррупции, против неэффективного правления".

Контекст

В Европе аналитики видят в отставке премьера Саргсяна шаг к демократизации Армении, предупреждая о сложностях на этом пути. В России полагают, что коренных перемен в стране не произойдет. (24.04.2018)

Массовые акции протеста привели к отставке премьер-министра Армении Саргсяна. Обязанности главы правительства пока исполняет вице-премьер Карапетян. Как теперь будут развиваться события - у DW. (24.04.2018)

В сообщении российского посольства, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook, говорится, что, кроме лидера партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна, во встрече принимали участие его однопартиец, депутат парламента Арарат Мирзоян и пресс-секретарь "Гражданского договора" Тигран Авинян.

Россия призвала армянскую оппозицию к диалогу с властями

"Российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами, подчеркнула, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Республики Армения", - указывается в документе.

Ранее в тот же день президент Армении Армен Саркисян заявил о начале консультаций с представителями парламентских и внепарламентских сил о ситуации в стране и путях выхода из нее.

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран на должность премьер-министра, которая стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих Саргсян отказался возглавлять правительство.

Смотрите также:

  • Протесты в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Против Саргсяна на посту премьера

    Протесты в Ереване начались 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого два срока находился на посту президента. Ранее в Армении была принята конституционная реформа, предполагающая переход от президентской формы правления к парламентской.

  • Армяне недовольны уровнем жизни в стране

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Армяне недовольны уровнем жизни в стране

    70 процентов жителей страны недовольны социально-экономическим положением, низкими зарплатами и пенсиями, отсутствием рабочих мест и почти массовой миграцией, отмечает директор Института философии и права Академии наук Армении Геворг Погосян. При этом колоссальное недовольство, по его словам, вызывает несменяемость власти.

  • Armenien Nikol Pashinyan Opposition (picture-alliance/dpa/TASS/A. Geodakyan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции

    Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

  • Полиция считает акции незаконными

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Тотальные акции неповиновения"

    Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".

  • Жесткие меры полиции

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жесткие меры правоохранительных органов

    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 02:39

Почему протесты в Армении вспыхнули с новой силой

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный на пост премьер-министра Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали многочисленные протесты в Ереване и других армянских городах. (22.04.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение российского посольства в Армении

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему протесты в Армении вспыхнули с новой силой  

Эксперты: уход Саргсяна - пощечина политике Москвы  

Что общего у армянской оппозиции и поколения Навального? - DW Новости  

Также по теме

Armenien Nikol Pashinyan Opposition

Лидер армянской оппозиции призвал провести новый митинг 25 апреля 24.04.2018

После отмены встречи Никола Пашиняна с и.о. премьера Армении Кареном Карапетяном оппозиционер обратился к своим сторонникам с призывом провести новую демонстрацию 25 апреля.

Почему протесты в Армении вспыхнули с новой силой (25.04.2018) 25.04.2018

Протестующим недостаточно отставки Сержа Саргсяна. Они хотят добиться ухода из власти правящей Республиканской партии и видеть на посту-премьер министра "кандидата от народа".

Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten

Протесты в Армении: патовая ситуация? 22.04.2018

Переговоры между оппозицией и властью сорваны. Что ждет Армению в ближайшие дни и часы? Три точки зрения из Еревана.

Самые читаемые

Запад может обойти право вето России в ООН  

Где вас ждет немецкий работодатель  

Виктор Ерофеев: Секс-куклы во время чумы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно