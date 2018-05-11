 Лидер немецких либералов раскритиковал Меркель | Новости из Германии о Германии | DW | 12.05.2018
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Германия

Лидер немецких либералов раскритиковал Меркель

В своей речи на партийном съезде Кристиан Линднер назвал "слабым" руководство Ангелы Меркель. Он призвал не повторять в отношениях с США тех ошибок, что были с Россией.

Кристиан Линднер

Кристиан Линднер

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) подверг жесткой критике правящую в ФРГ "черно-красную" коалицию консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Линднер выступил на первом с момента выборов в бундестаг съезде партии, прошедшем в субботу, 12 мая.

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В своей речи лидер немецких либералов обвинил канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) в "слабом" руководстве и подчеркнул, что Европа оказалась ввергнута в "подвешенное состояние" именно из-за Германии. По мнению Линднера, эту ситуацию необходимо преодолеть и ответить на предложения французского президента Эмманюэля Макрона по стаблизации ситуации в Европе. "Сейчас необходимо лидерство. Госпожа Меркель, скажите, что вы считаете верным, в чем вы убеждены относительно европейского вопроса - и боритесь за это", - призвал председатель СвДП.

Министр финансов - "клептоман"

Кроме того, Кристиан Линднер раскритиковал действия министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz). По словам Линднера, в следующие четыре года глава Минфина планирует расходы в 1400 млрд евро, при этом налоговые послабления для граждан составят всего 9,08 млрд евро. "Для этого существует слово "клептомания", - заявил глава СвДП.

Комментируя ухудшившиеся отношения с США, Линднер призвал не повторять ошибку, которую, по его мнению, совершили в отношении России, поскольку "США - это не только Трамп". "Именно тогда, когда отношения становятся сложными, нужно не отказываться от дискуссии, а, наоборот, еще больше стараться выстраивать диалог", - подчеркнул Линднер.

По поводу России мнения в партии разделились

В том, что касается отношений с Россией, мнения внутри партии разделились. Так, Линднер намерен придерживаться европейской политики санкций. Лидер СвДП подчеркнул, что у России есть свое место в европейском доме, если она придерживается правил проживания в нем.

При этом перед съездом заместитель председателя СвДП Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki) призвал "критично пересмотреть" санкции Запада против России. По мнению Кубикки, штрафные меры не привели к ощутимым результатам в вопросах мирного урегулирования конфликта в Украине. Он не исключил возможности "дозированно" пойти навстречу Москве, чтобы активизировать мирный процесс.

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