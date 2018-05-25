Лидеры двух Корей встретились во второй раз

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в субботу, 26 мая, провели неанонсированную двухчасовую встречу. Как и в апреле, встреча состоялась в пограничной деревне Пханмунджом. О результатах мероприятия Сеул сообщит в воскресенье.

Стороны обсудили предполагаемый саммит КНДР и США, который может состояться 12 июня в Сингапуре. Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что не исключает возможности срыва мероприятия, проведение которого руководство КНДР предложило в марте. Однако в ночь на 26 мая Трамп написал в Twitter об "очень продуктивных переговорах с Северной Кореей о возврате к проведению саммита".

27 апреля, во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидеры двух Корей договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся с начала 1950-х годов.

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