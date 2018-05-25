 Лидеры двух Корей встретились во второй раз | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.05.2018

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Мир

Лидеры двух Корей встретились во второй раз

Новая встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина не была анонсирована. Стороны обсудили предполагаемый саммит КНДР и США.

Ким Чен Ын (справа) и Мун Чжэ Ин

Ким Чен Ын (справа) и Мун Чжэ Ин

Контекст

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 27 апреля попробуют договориться о достижении мира на полуострове. От успеха встречи во многом зависит, пройдет ли саммит США и КНДР. (26.04.2018)

Северная Корея откажется от собственного часового пояса. Кроме того, КНДР намерена запустить авиамаршруты в Южную Корею. (04.05.2018)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в субботу, 26 мая, провели неанонсированную двухчасовую встречу. Как и в апреле, встреча состоялась в пограничной деревне Пханмунджом. О результатах мероприятия Сеул сообщит в воскресенье.

Стороны обсудили предполагаемый саммит КНДР и США, который может состояться 12 июня в Сингапуре. Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что не исключает возможности срыва мероприятия, проведение которого руководство КНДР предложило в марте. Однако в ночь на 26 мая Трамп написал в Twitter об "очень продуктивных переговорах с Северной Кореей о возврате к проведению саммита".

27 апреля, во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидеры двух Корей договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся с начала 1950-х годов.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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Историческая встреча лидеров двух Корей

Контекст

Портреты северных и южных корейцев

"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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