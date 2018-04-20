 Ленин: каким он был | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.04.2018
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Культура и стиль жизни

Ленин: каким он был

Если бы Ильич был "добрым дедушкой" из детских книжек, большевики никогда не пришли бы к власти в 1917 году и не победили бы в Гражданской войне, уверен немецкий историк Хельмут Альтрихтер.

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Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) отличаются крайней полярностью. Вне зависимости от положительной или отрицательной оценки его деятельности, множество исследователей считают его одним из самых значительных революционных государственных деятелей в мировой истории. О том, каким он был политиком, в интервью DW рассказал немецкий историк, доктор наук, профессор Хельмут Альтрихтер (Helmut Altrichter).

Хельмут Альтрихтер

Доктор исторических наук, профессор Хельмут Альтрихтер

DW: Как же все-таки так получилось, что к власти в России в 1917 году пришли именно большевики?

Хельмут Альтрихтер: Большевики поначалу ничего особенного из себя не представляли: мелкая политическая группировка, лидер которой, Ленин, находился за рубежом. Вообще ведущие деятели фракции к началу Февральской революции были либо в заключении, либо в ссылке, либо в эмиграции. Если бы кто-то в начале 1917 года высказал предположение, что эти люди осенью придут к власти, этого человека просто подняли бы на смех.

Однако в апреле 1917 года Ленин вернулся в Россию и провозгласил программу партии, которая шокировала как противников Ленина, так и их сторонников. Более того, она шокировала и самих большевиков! Ленин призывал отказать Временному правительству в поддержке и отказаться от парламентской демократии. Он выступал за создание советской республики и за новую революцию: социалистическую. Ленин выступал за национализацию банков и их объединение в единый государственный банк, за то, чтобы контроль над фабриками перешел к рабочим, а землю отдали крестьянам. Кроме того, он призывал к немедленному прекращению военных действий и заключению мира.

- Каков был эффект?

- Эти требования произвели эффект разорвавшейся бомбы. До той поры в партийной программе большевиков они не значились. "Апрельские тезисы" Ленина имели решающее значение в ходе революционных событий 1917 года. Большинство членов партии поначалу выступили против предложений Ленина, однако потом поддержали. Что особенно важно: "апрельские тезисы" получили поддержку в народе. Потому что Ленин фактически пообещал ВСЕМ ВСЁ: солдатам - мир, крестьянам - землю, рабочим - фабрики, всем вместе - лучшую жизнь.

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И эти новые требования превратили большевиков в популистов, а их партию - в "пристанище" всех обиженных и обделенных: солдат, крестьян, рабочих, интересы которых не были, по их мнению, учтены в ходе Февральской революции. Эти требования не обеспечили Ленину стопроцентной поддержки в стране, но те социальные группы, на которые он собирался опереться в процессе прихода к власти, были им учтены.

Большевики с Лениным во главе умело использовали в своих интересах ошибки Временного правительства и борьбу различных политических группировок. Основная ошибка Временного правительства - продолжение войны. Поскольку новые власти не смогли привести Россию к победе и прекратить, наконец, военные действия, они фактически унаследовали все те проблемы, которые привели к свержению самодержавия.

- Какие черты Ленина как политика привели его к власти?

- Сила Ленина состояла в том, что он не стал "цепляться" за партию, а показал себя гибким прагматиком, способным балансировать между интересами самых разных слоев населения и учитывать ситуацию в стране. При этом нужно отметить, что Ленин не был ни пролетарием, ни крестьянином, ни военным. Он был юристом, представителем городской интеллигенции. Отец Ленина был госслужащим и дослужился до чина действительного статского советника, который давал право на потомственное дворянство. Фактически Ленин был дворянином, понимавшим, однако, чего в тот момент не хватало основной массе населения страны.

Он не был, так сказать, "последовательным марксистом". Когда нужно, он принимал прагматичные, даже иногда циничные решения, не всегда в "духе марксизма". Вступать в партию он зазывал в 1917 году всех подряд, что потом и привело к чисткам в рядах большевиков.

- А как быть с образом "доброго дедушки"?

- Я когда-то был на экскурсии в советском детском саду и видел, что на полках там стояли книжки про "дедушку Ленина": "Как Ильич научил меня кататься на коньках" и так далее. Эти книжки рисовали образ человека пожилого, исключительно доброго, лично заботившегося о благе каждого отдельно взятого советского гражданина. К созданию этого образа приложил руку Сталин, "выдававший" себя за самого преданного ученика и последователя Ленина.
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Ленин верил в идеи марксизма, был убежденным социалистом. Главной его целью была победа мировой революции, и то, что путь к этой победе будет полон жертв, он прекрасно понимал. Реальный Ленин, конечно, ничего общего не имел с образом "милого дедушки" из детских книжек. Во время Гражданской войны он проявлял жестокость, редкую даже по тем временам. Спектр его "врагов" был весьма широк. В ходе Гражданской войны погибло намного больше людей, чем во время Первой мировой. И гибли они не только на фронтах. Люди умирали от голода и болезней, в результате погромов, в ходе массовых расстрелов, чисток.

- История не терпит сослагательного наклонения, но что было бы, если бы Ленин не умер в 1924 году?

- Сложно делать какие-либо предположения. Политика, проводимая Лениным, не отличалась последовательностью. Скорее - скачкообразностью. Он менял курс в зависимости от настроений в стране, от экономических условий. Возможно, если бы он не умер в 1924 году, НЭП так быстро не свернули бы, а страна развивалась бы иначе. Но это - лишь предположение.

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