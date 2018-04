Музыка

Легендарная поп-группа АВВА возвращается с двумя новыми песнями

Четыре музыканта воссоединились после 35-летней паузы, чтобы выпустить две новые песни. Одна из них носит название "Я все еще верю в тебя" ("I Still Have Faith in You").

Группа АВВА в 1978 году

