 Легендарная поп-группа АВВА возвращается с двумя новыми песнями | Немецкая музыка: от классики до современных стилей | DW | 27.04.2018
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Музыка

Легендарная поп-группа АВВА возвращается с двумя новыми песнями

Четыре музыканта воссоединились после 35-летней паузы, чтобы выпустить две новые песни. Одна из них носит название "Я все еще верю в тебя" ("I Still Have Faith in You").

Группа АВВА в 1978 году

Группа АВВА в 1978 году

Члены легендарной шведской поп-группы АВВА воссоединились, чтобы выпустить две новые песни. "Мы все четверо почувствовали, что 35 лет спустя было бы здорово вновь объединить силы и вернуться в студию звукозаписи", - сообщили в совместном заявлении, выпущенном в пятницу, 27 апреля, участники квартета - Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад.

 

Контекст

Томас Шрайбер не склонен драматизировать политические споры вокруг "Евровидения". О значении таких дискуссий и о подготовке Германии к конкурсу в Лиссабоне он рассказал в интервью DW. (09.04.2018)

Одна из новых песен называется "Я все еще верю в тебя" ("I Still Have Faith in You").

АВВА, созданная в 1972 году, спустя два года добилась прорыва на международной эстраде, одержав победу на песенном конкурсе "Евровидение" с композицией "Waterloo" ("Ватерлоо"). Последнее выступление группы в полном составе состоялось в 1982 году.

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    Танцующая и поющая королева

    Миллионы мужчин по всему миру были влюблены в нее в 1970-е, когда она, стройная, очаровательная, облаченная в обтягивающие комбинезоны, покачивала бедрами в такт популярнейшим шлягерам АВВА "Мама мия" и "Танцующая королева". 15 ноября Анни-Фрид Лингстад, которая сейчас живет в Швейцарии, исполнилось 70 лет. Она по-прежнему фантастически обаятельна и полна сил. На фото: Анни-Фрид в 1977 году.

  • После победы на Евровидении в 1974 году

    Фотогалерея: Солистка АВВА - 70-летняя принцесса

    Победа на Евровидении

    Основателями группы АВВА были певцы и авторы песен Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон. АВВА начала выступать в ноябре 1970 года. В 1973 году вышел их первый долгоиграющий альбом Ring Ring. А 6 апреля 1974 года с песней Waterloo ABBA победила на конкурсе Евровидения в английском Брайтоне. Затем последовал ряд хитов, таких как Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen… На фото: после победы на Евровидении.

  • АВВА в 1974 году

    Фотогалерея: Солистка АВВА - 70-летняя принцесса

    Мировой успех

    Фрида начала свою карьеру в 13-летнем возрасте. Но мировую известность ей принесла АВВА – шведский музыкальный квартет, который существовал с 1972 по 1982 годы. Название ансамбля состоит из первых букв имен исполнителей. Это Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. АВВА -одна из самых успешных групп за всю историю поп-музыки. На фото: АВВА в 1974 году.

  • АВВА в 1977 году

    Фотогалерея: Солистка АВВА - 70-летняя принцесса

    Настоящая принцесса

    Музыкантов группы АВВА связывали не только профессиональные, но и семейные узы. Фрида, как еще называют Анни-Фрид, была подругой, а потом женой Бенни Андерссона. Брак закончился разводом в 1981 году. В 1992 Фрида вышла замуж за немецкого принца Генриха Руццо Ройса фон Плауэна и ее "официальное" имя теперь звучит так: ее светлость принцесса Анни-фрид Ройс фон Плауэн. Фото 1977 года

  • Фрида в 2005 году

    Фотогалерея: Солистка АВВА - 70-летняя принцесса

    Удары судьбы

    Принц фон Плауэн умер от рака в 1999 году, годом раньше в автомобильной катастрофе погибла дочь Фриды. Для того, чтобы справиться с этими трагедиями, Фрида много писала, хотя и не публиковала написанное. Детство певицы тоже было трудным. Ее мать, норвежка, рано умерла, а с отцом, бывшим солдатом вермахта, Фрида познакомилась уже в зрелом возрасте. О существовании дочери он долго не знал.

  • Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус с сыном

    Фотогалерея: Солистка АВВА - 70-летняя принцесса

    Еще один развод

    Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус тоже были супружеской парой – с 1971 по 1978 годы. У них двое детей. Когда они расставались, то решили, что это никак не должно повлиять на их творчество в группе АВВА.

  • АВВА в 1978 году

    Фотогалерея: Солистка АВВА - 70-летняя принцесса

    Аббамания

    В 1976-1977 годы АВВА достигла наивысшего международного успеха в своей карьере. В 1977 году состоялось первое турне квартета по Великобритании, а затем он побывал с гастролями в Австралии. Там же, в Австралии была отснята бóльшая часть документального фильма АВВА, который, кстати, был показан и в Советском Союзе, хотя и с купюрами. На фото: АВВА в 1978 году.

  • Бьорн и Анни-Фрид на премьере мюзикла Мама мия! в 2007 году в Берлине.

    Фотогалерея: Солистка АВВА - 70-летняя принцесса

    Мюзикл и фильм

    В 1990-х интерес к АВВА снова вырос. В 1999 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла "Мама мия! ", который уже посмотрело 40 миллионов зрителей по всему миру. Он считается одним из самых успешных мюзиклов за всю историю жанра. В 2008 году его экранизировали. А в 2013 году в Стокгольме был открыт музей АВВА. На фото: Бьорн и Анни-Фрид на премьере мюзикла "Мама мия!" в 2007 году в Берлине.

    Автор: Ольга Солонарь


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Контекст

Фотогалерея: Солистка АВВА - 70-летняя принцесса

Одна из солисток легендарной четверки АВВА, Анни-Фрид Лингстад, отмечает в эти дни свой 70-летний юбилей. (15.11.2015)  

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