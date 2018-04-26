Легендарная поп-группа АВВА возвращается с двумя новыми песнями

Члены легендарной шведской поп-группы АВВА воссоединились, чтобы выпустить две новые песни. "Мы все четверо почувствовали, что 35 лет спустя было бы здорово вновь объединить силы и вернуться в студию звукозаписи", - сообщили в совместном заявлении, выпущенном в пятницу, 27 апреля, участники квартета - Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад.

Одна из новых песен называется "Я все еще верю в тебя" ("I Still Have Faith in You").

АВВА, созданная в 1972 году, спустя два года добилась прорыва на международной эстраде, одержав победу на песенном конкурсе "Евровидение" с композицией "Waterloo" ("Ватерлоо"). Последнее выступление группы в полном составе состоялось в 1982 году.

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Фотогалерея: Солистка АВВА - 70-летняя принцесса Еще один развод Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус тоже были супружеской парой – с 1971 по 1978 годы. У них двое детей. Когда они расставались, то решили, что это никак не должно повлиять на их творчество в группе АВВА.

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