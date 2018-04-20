"Левый фронт" уведомил власти Москвы о митинге 6 мая

Оппозиционный "Левый фронт", координатором которого является Сергей Удальцов, подал уведомление о проведении 6 мая на площади Революции в Москве митинга с количеством участником до двух тысяч человек. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщается на сайте организации.
Как уточняется в сообщении "Левого фронта", митинг начнется в 14:00 и пройдет под лозунгами "Нам нужны честные выборы! Нам нужна законная власть!", а также "Грудинина - в премьер-министры". Кроме того, на митинге предполагается провести "обсуждение инаугурации Владимира Путина".
Сергей Удальцов считает 6 мая символическим днем
По словам Сергея Удальцова, такие же уведомления будут поданы представителями "Левого фронта" во многих других городах. Проведение акции запланировано в шестилетнюю годовщину со времени событий 6 мая 2012 года на Болотной площади, так как этот день является символическим для оппозиции, уточнил Удальцов. "С теми, кто предлагает провести акцию в другой день, мы готовы к переговорам", - заявил координатор "Левого фронта".
В тексте уведомления предлагаются три альтернативных места проведения акции в случае, если ее проведение в изначально заявленном месте будет невозможно. Если публичное мероприятие окажется невозможно провести во всех указанных местах, властям необходимо предложить альтернативное место для проведения митинга.
Ранее сообщалось, что оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение протестов под лозунгом "Путин нам не царь", а его сторонники подали уведомления властям Москвы и Санкт-Петербурга о проведении шествий 5 мая. Заявленная численность - до 15 тысяч участников. Инаугурация Владимира Путина назначена на 7 мая.
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Автор: Евлалия Самедова, Москва