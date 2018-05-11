Лебедь спрятался в нарциссах

Этот лебедь-шипун в городском парке Гисена щиплет свежую траву. И помогает ему в этом очень длинная шея, характерная для данного вида птиц. Лебедь также питается злаками, водными растениями, моллюсками.
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