ЛГБТ-сообщество провело марш в столице Молдавии

В столице Молдавии в субботу, 19 мая, состоялся марш представителей ЛГБТ-сообщества. Мероприятие, которое направлено против дискриминации, организовала неправительственная организация Genderdoc-M.

Участники акции, которая состоялась под лозунгом "Без страха", прошли по улице Бухарестской до центральной площади Кишинева. По оценке полиции, в мероприятии приняли участие около 200 человек, сообщает "Интерфакс". В свою очередь, организаторы заявили о примерно 500 участниках.

Проведение мероприятия потребовало усиленных мер безопасности. За порядком на центральных улицах города во время марша следили несколько сотен полицейских, сообщают агентства. Сотрудники полиции также сопровождали участников марша. Движение на прилегающих к месту проведения мероприятия улицах было перекрыто.

Представители ЛГБТ-сообщества проводили подобные акции в предыдущие годы, однако им не удавалось пройти маршрут полностью. В этом году марш прошел в рамках пятидневного фестиваля, который Genderdoc-M проводит с 16 мая. Помимо марша, фестиваль включает в себя дискуссии, семинары и круглые столы.

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