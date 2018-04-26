 Латвия запретила банкам работать с ″компаниями-пустышками″ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.04.2018
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Европа

Латвия запретила банкам работать с "компаниями-пустышками"

Новая мера касается иностранных фирм, которые по законам тех стран, где они зарегистрированы, могут не раскрывать финансовую отчетность. Она принята для более эффективной борьбы с отмыванием денег.

Почтовый ящик с деньгами на фоне пляжа

Латвия на фоне скандала вокруг отмывания денег в одном из крупнейших кредитных институтов страны запретила банкам работать с "компаниями-пустышками". Согласно закону, принятому парламентом в Риге в четверг, 26 апреля, латвийским банкам запрещено сотрудничать с компаниями, которые не занимаются реальной экономической деятельностью и не обязаны раскрывать финансовую отчетность на основании законодательства стран, в которых они зарегистрированы.

Контекст

В "Райских досье" упоминаются Шувалов, Усманов, Абрамович, Сечина. DW пересказывает основные факты о компаниях россиян в офшорах. (06.11.2017)

Граждане России вывели в офшоры неучтенные средства, эквивалентные 75 процентам национального дохода РФ. Такую оценку обнародовала американская НКО "Национальное бюро экономических исследований". (23.08.2017)

Закон принят для борьбы с отмыванием денег и затрагивает тысячи фирм из России и других стран бывшего СССР, отмечает интернет-портал meduza. США и Европейский Центробанк неоднократно призывали Латвию усилить контроль над ее банковской системой. В феврале под их давлением был закрыт третий по величине банк Латвии ABLV.

По данным латвийских органов финансового надзора, к началу марта текущего года среди клиентов латвийских банков числилось более 26 тысяч так называемых фирм - "почтовых ящиков". В Латвии, помимо целого ряда универсальных кредитных учреждений, есть около 10 банков, обслуживающих почти исключительно иностранных клиентов. Около 40 процентов вкладов капитала в латвийских банках имеют иностранное происхождение.

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    Подставные фирмы

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    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

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    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

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    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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"Глобальная прачечная": как из России выводились миллиарды долларов – DW Новости (21.03.2017)

Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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