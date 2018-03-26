 Лавров как главный утешитель высланных российских дипломатов | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.03.2018
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Россия

Лавров как главный утешитель высланных российских дипломатов

Глава МИД РФ Лавров пообещал ответные меры на высылку российских дипломатов из стран Запада. Его слова вдохновили Сергея Елкина на интерпретацию картины Рембрандта "Возвращение блудного сына".

Карикатура - копия фрагмента картины Рембрандта Возвращение блудного сына, на этой копии в виде отца предстает Сергей Лавров, а на спине коленопреклоненного сына написано Дипломат.

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