Лавров как главный утешитель высланных российских дипломатов

Совет нацбезопасности США рекомендует Трампу выслать российских дипломатов

Совет национальной безопасности США советует Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля, сообщает CNN. Их число пока еще не определено.