К чему приведет скандал вокруг украинского дипломата-антисемита

На время служебного расследования МИД Украины отстранил от должности консула в Гамбурге Василия Марущинца из-за его антисемитских высказываний в соцсетях. Ему может грозить уголовное дело.
Руководство министерства иностранных дел Украины проводит дисциплинарное производство в отношении украинского консула в Гамбурге Василия Марущинца, который размещал на своей странице в социальной сети Facebook высказывания откровенно антисемитского характера. После того как в середине мая началось служебное расследование, Марушинца на время отстранили от должности и отозвали в Киев. На сайте генерального консульства Украины в Гамбурге со страницы, где перечислены фамилии всех сотрудников-дипломатов, имя Марущинца уже убрали.
Антисемитская позиция дипломата Марущинца стала известна широкой общественности после того, как известный в Украине блогер Анатолий Шарий выложил в интернет несколько видеороликов, демонстрирующих фрагменты страницы в соцсети Facebook украинского консула в Гамбурге. Там были опубликованы высказывания, суть и форма которых носит характер, оскорбительный и унижающий достоинство человека. Кроме того, Шарий нашел фото, сделанное два года назад, на котором Марущинец, празднуя свое 60-летие, демонстрирует торт с надписью "Mein Kampf". Полный доступ к материалам на странице Марущинца имели только люди, значащиеся в его друзьях в Facebook.Таких у украинского консула - около 400 человек.
МИД Украины: "Таким у нас не место"
В украинском МИДе на эти факты отреагировали оперативно, сообщив, что их проверкой займется специально назначенная комиссия, с которой Василий Марущинец будет общаться лично в Киеве. "Если все факты подтвердятся, то, конечно, в МИДе шансов у таких людей нет", - заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Он также подчеркнул, что "антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИДе".
Резкую критику в адрес Марущинца высказал и постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Он не стал скрывать своих эмоций. "Квалификация - ноль, еще в 2004 году должен был быть освобожден, так как не прошел аттестацию, но спрятался за Майдан - неужели на протяжении почти 14 лет никто этого не заметил, и еще и отправили в Гамбург?" - возмущается Ельченко в Twitter.
Кадровая политика МИД, особенно касающаяся должностей и постов в зарубежных представительствах Украины, традиционно была закрытой темой для общественности, потому что, несмотря на официальные требования к профессиональным качествам, в украинские посольства нередко попадали далеко не лучшие дипломаты, рассказал в комментарии DW старший аналитик Группы Geostrategy Сергей Даниленко. "Более того, в МИД часто пытались "замять" какие-то серьезные инциденты, в которые такие дипломаты попадали: втихаря уволить или перевести на другую должность", - утверждает эксперт.
Бывший украинский дипломат Вадим Трюхан, возглавляющий сейчас общественную организацию "Европейское движение Украины", в свое время пересекался с Марущинцом во время работы в МИДе. "Когда я узнал, что он до сих пор работает в дипсистеме, то очень удивился, потому что он никогда не был квалифицированным дипломатом", - сказал Трюхан.
По его словам, если дисциплинарная проверка министерства подтвердит, что своими действиями Марущинец нарушил присягу госслужащего, его могут уволить из МИДа. Но антисемитизм - это преступление, попадающее под статью 161 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет. "Установить, есть ли в высказываниях Марущинца признаки этого преступления, должно следствие", - заявил Трюхан. Он также подчеркнул, что в данном случае МИД и органы прокуратуры должны были расследовать это дело параллельно.
Знали и молчали
Но скандал с дипломатом-антисемитом, к сожалению, не сводится к личности одного Марущинца. Ведь среди его друзей в Facebook DW насчитала, по крайней мере, около десятка его коллег из МИДа, которые видели, а некоторые и лайкали, его посты. Станет ли молчаливое поощрение антисемитизма со стороны этих дипломатов предметом для служебного разбирательства пока не известно. "Это тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что в дипломатической службе работают люди со взглядами, которые несовместимы с работой дипломата", - считает Сергей Даниленко. Он выразил удивление тем, "что никто из коллег не предупредил Марущинца о последствиях пропаганды нетерпимости и разжигания межнациональной розни".
История об украинском дипломате-антисемите вызвала резонанс не только в украинских, но и в российских, немецких, израильских и американских СМИ. Несмотря на призывы посла Ельченко "не судить об Украине по таким, как Марущинец", украинская дипслужба понесла ощутимые имиджевые потери, считает Сергей Даниленко. "Осадок от этого инцидента будет ощущаться еще долго", - прогнозирует он.
Лучшие кадры - по новому закону
Различные кадровые переаттестации и собеседования могут дать представление об уровне профессиональной подготовки дипломата, но вряд ли помогут выявить его политические или гражданские убеждения. Вадим Трюхан считает, что украинскому МИДу необходимы кодекс этики дипломата и специальная служба внутренней безопасности, которая могла бы предотвращать нарушения работниками этого кодекса. А Сергей Даниленко советует разработать четкие нормы, регулирующие поведение дипломатов в социальных сетях.
И независимые эксперты, и сами дипломаты считают, что эффективному функционированию кадровой системы МИД в Украине ощутимо вредит отсутствие нового закона о дипломатической службе. Сейчас эта система продолжает жить по закону 2001 года. И хотя соответствующий новый законопроект уже был принят во втором чтении Верховной радой в апреле этого года, но 4 мая президент Петр Порошенко наложил на него вето.
По словам председателя комитета Верховной рады по иностранным делам Анны Гопко, новый законопроект предусматривает возможность освобождения чиновника из системы МИД за однократное грубое нарушение, которое нанесло ущерб имиджу Украины или развитию отношений с иностранным государством. "Кроме того, если бы новый закон вступил в силу, это позволило бы легче избавиться от кадрового балласта, который накапливался в МИД десятилетиями", - отметила Гопко в комментарии DW.
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