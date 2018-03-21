 К участникам стихийного митинга в Волоколамске приехал ОМОН | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2018
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Россия

К участникам стихийного митинга в Волоколамске приехал ОМОН

Жители города собрались на стихийный митинг после массового обращения детей к врачам с жалобами на отравление. Ранее на местном мусорном полигоне произошел выброс сероводорода.

Родственники пострадавших детей около больницы в Волоколамске 21 марта 2018 года

Родственники пострадавших детей около больницы в Волоколамске 21 марта 2018 года

В Волоколамске около центральной больницы вечером в среду, 21 марта, прошел стихийный митинг. Жители города собрались на акцию протеста после того, как более 50 детей обратились за медицинской помощью с жалобами на тошноту и головокружение. К участникам митинга приехал ОМОН.

Приехавшего к митингующим губернатора Московской области Андрея Воробьева встретили криками "Позор!" и "В отставку!", сообщают очевидцы. Кроме губернатора на встрече также присутствовал глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, которому участники акции оторвали капюшон, пишет издание "Сноб" со ссылкой на собственного корреспондента.

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Губернатор счел "хорошей идеей" предложение вывезти детей из Волоколамска в детские лагеря. Областная прокуратура проведет проверку по фактам отравления, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В ночь на 21 марта в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Днем местные жители сообщили о сильном запахе от полигона. Подмосковный Роспотребнадзор проверил содержание в воздухе метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода и не выявил "превышения ПДК указанных веществ", цитирует агентство представителя ведомства.

 

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