К участникам стихийного митинга в Волоколамске приехал ОМОН | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2018

В Волоколамске около центральной больницы вечером в среду, 21 марта, прошел стихийный митинг. Жители города собрались на акцию протеста после того, как более 50 детей обратились за медицинской помощью с жалобами на тошноту и головокружение. К участникам митинга приехал ОМОН.

Приехавшего к митингующим губернатора Московской области Андрея Воробьева встретили криками "Позор!" и "В отставку!", сообщают очевидцы. Кроме губернатора на встрече также присутствовал глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, которому участники акции оторвали капюшон, пишет издание "Сноб" со ссылкой на собственного корреспондента.

Губернатор счел "хорошей идеей" предложение вывезти детей из Волоколамска в детские лагеря. Областная прокуратура проведет проверку по фактам отравления, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В ночь на 21 марта в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Днем местные жители сообщили о сильном запахе от полигона. Подмосковный Роспотребнадзор проверил содержание в воздухе метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода и не выявил "превышения ПДК указанных веществ", цитирует агентство представителя ведомства.

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