К отравлению Скрипалей мог быть причастен экс-агент ФСБ Гордон

Контртеррористическая полиция Великобритании полагает, что к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен бывший агент ФСБ с позывным Гордон. Ему 54 года, и он использовал имя Михаилс Савицкис и еще два псевдонима. Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщает лондонская газета The Mirror со ссылкой на информированные источники.

Как сообщает издание, следствие узнало о Гордоне в результате пятичасового допроса в Лондоне перебежчика, служившего в КГБ и ФСБ, Бориса Карпичкова. Карпичков показал, что он пересекался с Гордоном в начале 1990-х годов. Тогда Карпичков был майором ФСБ, в Латвии, а Гордон был его подчиненным. "Он был очень умным, образованным, честолюбивым и беспощадным. Он был красив и обаятелен и был способен быстро завоевать доверие незнакомца", - охарактеризовал Карпичков своего бывшего подчиненого.

По словам Карпичкова, Гордон владел приемами джиу-джитсу, окончил юрфак Рижского университета. Для прикрытия Гордон позиционировал себя как успешный бизнесмен в сфере безопасности. В КГБ он имел чин капитана. Согласно показаниям Карпичкова, Гордон входил в специальную шпионскую сеть, специализировавшуюся на "мокрых делах", и убил как минимум одного человека: это был мафиозный босс, которого Гордон застрелил в 1990-е годы.

"Лидер группы специальных операций"

Борис Карпичков полагает, что если Гордон причастен к отравлению Скрипалей, то он, благодаря своему опыту, возможно, возглавлял группу специальных операций, задействованную для выполнения этой задачи.

Британская полиция, однако, считает, что Гордон, по всей видимости, уже покинул Великобританию и вернулся в Россию, где он недосягаем для британского правосудия. Следствие в Великобритании полагает, что за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.

Борис Карпичков бежал из России в 1998 году. По его словам, это произошло после того, как он отказался выполнить приказ об отравлении Гордона за то, что тот передал латвийским спецслужбам информацию об агентурной сети ФСБ. Убегая из России, Карпичков прихватил два чемодана с секретными документами. В 2010 году он получил гражданство Великобритании.

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