Курсы евро и доллара продолжили стремительный рост к рублю

На фоне санкций Вашингтона против ряда олигархов и чиновников из РФ, а также в условиях обострения ситуации в Сирии курсы евро и доллара по отношению к российской валюте продолжили во вторник, 10 апреля, свой рост. На 12:00 мск на Московской бирже за один рубль давали 62,25 доллара. Курс евро достиг отметки в 76,73 рубля.

Потолок в 75 рублей за европейскую валюту, установленный в начале августа 2016 года, был пробит еще 9 апреля. Тогда же американская валюта перешагнула порог в 60 рублей за доллар - показатель, зафиксированный в середине ноября 2017 года.

Миллиардные потери

Снижение во вторник продолжили индексы РТС и Московской биржи. Первый опустился еще на 3,03 процента, второй - на 0,66.

При этом, попавшие под санкции российские бизнесмены за несколько дней потеряли более 16 млрд долларов.

Министерство финансов США 6 апреля ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". В их числе, среди прочих, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Кроме того, санкции были приняты и против миллиардера Олега Дерипаски и подконтрольных ему фирм. Наряду с Дерипаской под "огонь на поражение" попал Виктор Вексельберг. Об этом свидетельствует включение в новый санкционный список как его самого, так и его основного бизнеса - холдинга Renova Group. В аналогичной ситуации оказался и Игорь Ротенберг со своими компаниями "Газпром бурение" и NPV Engineering.

Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний.

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