 Кувейт заблокировал заявление Совбеза ООН по высказываниям Аббаса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2018
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Мир

Кувейт заблокировал заявление Совбеза ООН по высказываниям Аббаса

Заявление с осуждением антисемитских высказываний Махмуда Аббаса заблокировано Кувейтом. Постпред США при ООН резко раскритиковала неспособсность Совбеза принять заявление по Аббасу.

Совет Безопасности ООН (фото из архива)

Совет Безопасности ООН (фото из архива)

Кувейт заблокировал предложенное США заявление для прессы Совета Безопасности ООН, в котором содержалась резкая критика палестинского лидера Махмуда Аббаса в связи с его высказываниями о евреях. Как заявили два дипломата, чьи имена не называются, представитель Кувейта на заседании Совбеза ООН высказал мнение, что заявление по Аббасу не является "всесторонним".

Контекст

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В предложенном тексте заявления указывалось, что Совбез  "твердо и недвусмысленно" не принимает "отрицание Холокоста и антисемитизма", а также призвали Аббаса "воздержаться от антисемитских комментариев". Помимо этого, в проекте заявления напоминалось, что "антисемитизм исторически способствовал угрозам международному миру и безопасности, массовым зверствам и широко распространенным нарушениям прав человека".

Подрывает доверие к ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли раскритиковала неспособность Совбеза ООН отреагировать на высказывания 82-летнего Аббаса. "Отвратительные антисемитские заявления палестинского руководства подрывают мирные перспективы на Ближнем Востоке", - цитирует ее слова официальная страница американской миссии при ООН на Facebook. "Когда Совету Безопасности не удастся достичь консенсуса в осуждении таких действий, это лишь еще больше подрывает доверие к ООН в решении этой критически важной проблемы".

В своей резонансной речи на заседании Национального совета Палестины 30 апреля Аббас, в числе прочего, заявил, что евреи спровоцировали погромы в Европе не своей религией, а "социальным поведением", например, ростовщичеством. При этом 82-летний палестинский лидер отметил, что в арабских странах с еврейскими меньшинствами аналогичных гонений на евреев не было. Впоследствии Аббас извинился за свои слова.

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