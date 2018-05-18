 Куба подтвердила гибель 110 человек при крушении Boeing | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2018
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Мир

Куба подтвердила гибель 110 человек при крушении Boeing

Во время авиакатастрофы на Кубе по официальным данным погибли 110 человек. Министр транспорта сообщил, что черные ящики разбившегося Boeing найдены.

Место крушения Boeing на Кубе, 18 мая 2018 г.

Место крушения Boeing на Кубе, 18 мая 2018 г.

Количество погибших в результате крушения самолета Boeing-737 на Кубе составило 110 человек. Эти данные привели в субботу, 19 мая, кубинские СМИ со ссылкой на официальных лиц государства. Таким образом нынешнее происшествие стало крупнейшей авиакатастрофой на Кубе за последние 30 лет. Крушение произошло 18 мая около полудня по местному времени, когда самолет авиакомпании Cubana de Aviacion, выполнявший рейс Гавана - Ольгин, рухнул вскоре после взлета. Сообщалось, что самолет был арендован у мексиканской авиакомпании Damojh Global Air.

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На борту самолета, потерпевшего крушение неподалеку от аэропорта Гаваны, находились 104 пассажира и 6 членов экипажа. На Кубе 19 мая объявлен траур. (18.05.2018)

Министр транспорта Кубы Адель Искьердо Родригес заявил журналистам, что "черные ящики" разбившегося самолета найдены, а также что кубинские власти одобрили запрос Boeing на посещение страны специалистами компании. Помимо этого Искьердо Родригес рассказал, что авиакомпания Cubana арендовала упавший самолет менее чем на один месяц при условии, что за обслуживание лайнера будет отвечать мексиканский перевозчик. Министр добавил, что на Кубе широко распространена практика аренды самолетов в связи с невозможностью из-за санкций США приобретать собственные воздушные суда. При этом Куба имеет право закупать самолеты в ряде других стран, среди которых Франция и Украина, однако этому мешают сложности при обслуживании и другие факторы.

Именно в адрес Damojh Global Air за последние 10 лет были направлены две серьезные претензии о работе экипажей. Один из случаев был связан с опасным превышением общего веса загруженного багажа, сообщает AP со ссылкой на представителя гражданской авиации республики Гайана, откуда выполнялся тот рейс.

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