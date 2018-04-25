Кто такой Никол Пашинян, лидер "бархатной революции" в Армении?

Его сравнивают с Че Геварой, а иногда даже с Махатмой Ганди. Но самому Николу Пашиняну более близки идеалы Нельсона Манделы. "Самое важное для нашего политического движения - изменить атмосферу в стране, - признается он. - Очень важно, чтобы после нашей революции впервые за много лет она стала позитивной". Ведь, по словам политика, именно негативная морально-психологическая ситуация заставляет уезжать из страны десятки тысяч человек. "Мы хотим дать им надежду, хотим, чтобы они вернулись", - говорит Пашинян.

За человеком с 7-8 процентами голосов пошел весь народ

Оппозиционный блок "Елк" ("Выход"), возглавляемый Пашиняном, не пользовался особой популярностью у избирателей. На последних выборах в парламент за него проголосовали лишь 7,7 процента голосов. Об этом обстоятельстве на недавней встрече с оппозиционером напомнил и экс-президент Серж Саргсян, заявивший, что политическая сила, получившая на выборах менее 8 процентов, не может говорить от имени народа.

Тем не менее, спустя несколько дней, в своем заявлении об отставке Серж Саргсян признал правоту лидера оппозиции, выступавшего против его назначения главой правительства. "Никол Пашинян был прав. Я был не прав", - сказал Саргсян.

Пашинян известен своими яркими политическими выступлениями

Никола Пашиняна можно назвать профессиональным депутатом и профессиональным оппозиционером. В парламенте политик с 2012 года, и армянским избирателям он известен смелыми, яркими выступлениями. Будучи лидером одной из самых малочисленных парламентских фракций, он активно критиковал президента Саргсяна, министра обороны, олигархов, Россию за поставки вооружения Азербайджану.

Для Пашиняна не существовало политических авторитетов, а депутатов из большинства - правящей Республиканской партии, пытавшихся мешать его выступлениям выкриками с места или угрозами, он неоднократно ставил на место: "Ну-ка соберитесь! Вы не на базаре!"

Один из немногих политиков в стране, Никол Пашинян выступал за евроинтеграцию, а во время предвыборных баталий даже говорил о возможности постепенного выхода Армении из ЕАЭС. Он ратует за полноценное равноправное партнерство как с Россией и другими странами постсоветского пространства, так и с США, странами Евросоюза и Ираном.

В политику - из журналистики

В политику Никол Пашинян пришел из журналистики. По словам президента Ереванского пресс-клуба Бориса Навасардяна, Никол еще со студенческих лет был успешным журналистом, пишущим на острые политические темы, затем - главным редактором газет "Орагир" и "Армянское время". "Эта деятельность предполагала тесное общение с политиками и глубокое понимание специфики политических процессов, общественных настроений в Армении", - говорит Навасардян в беседе с DW.

Профессиональный журналист, профессиональный оппозиционер

В 2008 году Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. В результате массовых протестов в Ереване против нарушений на выборах Пашинян был объявлен в розыск, и находился в нем полтора года. В 2009 году он сдался властям и был осужден на 7 лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В заключении провел чуть больше года, освободившись по амнистии в мае 2011 года.

"Участие в парламентских выборах 2012 и 2017 годов и шесть лет активной депутатской деятельности помогли ему досконально изучить характер взаимоотношений политической и бизнес элит, все сильные и слабые стороны системы власти, а в дни апрельских протестов приобретенные знания позволили Пашиняну избрать безошибочную тактику борьбы", - считает Борис Навасардян.

Есть ли у Пашиняна шансы возглавить правительство?

Политолог Рубен Меграбян называет Пашиняна безусловным лидером протестного движения. "Никол Пашинян сделал то, что казалось невероятным еще месяц назад", - говорит он DW. - Пашинян оказался в нужное время в нужном месте и, образно говоря, "запустил сигнальную ракету". По его словам, сотни тысяч граждан пошли за Пашиняном не потому, что он пользовался большой популярностью, а из-за того, что ситуацию в стране "дальше терпеть было уже невозможно".

Никол Пашинян должен возглавить на время перехода временное правительство, считает Меграбян. "Но очевидно, что он может сделать это, опираясь как на соратников из блока "Выход", так и на единомышленников, способных безболезненно вывести страну из политического кризиса", - заключил политолог.

До начала протестов Никол Пашинян не пользовался особой симпатией у жителей Армении. Однако на этот раз массовое недовольство совпало именно с его позицией. Говорить о массовой любви к нему, по всей видимости, не приходится и сейчас, но очевидно то, что уважение к нему возросло, а его искренности верят. А, значит, есть надежда, что люди пойдут за Пашиняном до полной победы объявленной им "бархатной революции".

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