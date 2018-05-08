Кто совершает преступления в Германии

"Число совершенных в Германии преступлений - 5 миллионов 762 тысячи - самое низкое с 1992 года", - заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), представляя во вторник, 8 мая, в Берлине криминальную статистику Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) за 2017 год. А если брать соотношение количества преступлений и численности населения, добавил министр, то менее семи тысяч на каждые 100 тысяч жителей, как в прошлом году, не было в Германии уже 30 лет.

Но вот парадокс: преступлений совершается в Германии все меньше, а субъективные ощущения людей совсем другие. Им кажется, что ходить по улицам немецких городов стало опаснее. Может быть, беженцы виноваты?

Беженцы не портят статистику правонарушений в Германии

Беженцы тут не при чем. Хорст Зеехофер, который всегда критиковал чрезмерно либеральную, с его точки зрения, миграционную политику канцлера, специально подчеркнул, что снижение уровня преступности стало следствием общего сокращения числа преступлений, совершаемых как немцами, так и мигрантами, в том числе, беженцами.

Хорст Зеехофер на пресс-конференции в Берлине 8 мая

Слова министра подтверждает и сама полицейская статистика. Данные в ней приводятся двойные: правонарушения без учета совершенных мигрантами и их общее число. В подавляющем большинстве случаев в обеих графах перед цифрой, указывающей на изменение по сравнению с предыдущим годом, стоит знак "минус".

Вот несколько примеров. Число немцев, подозреваемых в совершении насильственных преступлений, стало на 1,6 % меньше, мигрантов - на 1,9 %. По ограблениям - сокращение, соответственно, на 3,1 и 5,8 %. По нанесению тяжких телесных повреждений - на 2,8 и 2,2 %. Убийств, правда, немцы совершили на 4,9 % меньше, а мигранты - на 0,3 % больше, чем годом ранее.

В целом число совершенных в Германии в 2017 году преступлений уменьшилось на 9,6 % по сравнению с предыдущим годом. Раскрываемость убийств составила 95,6 %, злоупотреблений при получении социальной помощи - 99,1 %. Значительно реже ловят в Германии домушников, карманников, а также воров велосипедов. Здесь раскрываемость всего 15,1 %. Но в целом и карманных краж (минус 22,7 %), и квартирных (минус 22,7 %) стало за год значительно меньше.

Квартирные кражи и грузинский фактор

По мнению министра внутренних дел, значительное сокращение числа квартирных краж объясняется более зримым присутствием полиции, которая стала чаще патрулировать жилые кварталы, и стараниями самих жильцов, устанавливающих на дверях и окнах более надежные замки.

Еще одной причиной, заметил Зеехофер, стало расширение сотрудничества в этой сфере со странами, граждане которых усиленно грабили дома немцев. Речь идет, в частности, о Грузии. После введения год назад безвизового режима для этой страны в Германии резко возросло число грузин, подающих немецким властям заявления с просьбой о политическом убежище, а в ожидании ответа промышляющих квартирными кражами.

Берлин потребовал от Тбилиси принять меры и даже пригрозил отменой безвизового режима. Подействовало? Приток мигрантов из Грузии идет волнами, ответил корреспонденту DW Хорст Зеехофер. "Порой возникают вызывающую тревогу пики, потом наступает затишье, поэтому я не могу спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, - сказал он. - Но мое министерство изучает вопрос, правильным ли было вводить безвизовый режим для Грузии. Я всегда был против".

Сам по себе Берлин не может снова ввести для Грузии визы, это компетенция ЕС. Но что Зеехофер обещает, так это поскорее включить Грузию в немецкий список так называемых безопасных стран, что позволит рассматривать заявления грузинских граждан по упрощенной процедуре и в ускоренном порядке депортировать их на родину.

Конкретных цифр у министра под рукой на пресс-конференции не оказалось, но чуть позже их переслали корреспонденту DW его сотрудники. Оказалось, что доля грузин в общем числе соискателей убежища, подозреваемых в совершении преступлений в Германии, составляла в 2017 году 2,1 %. При том, что из всех мигрантов, подавших немецким властям заявление с просьбой об убежище, их было только 0,7 %. В 75 % случаев граждане Грузии проходили по уголовным делам, связанным с воровством.

Убийства и насилие на телевидении влияют на чувство безопасности

Но почему все-таки при общем снижении преступности в Германии субъективные ощущения у ее жителей другие?

"Важными критериями для людей, - считает Хорст Зеехофер, - служат элементарные вещи, такие как хорошее освещение улиц и площадей, а также в целом чистота и порядок в городе". Правда, у экспертов, профессионально изучающих субъективные страхи жителей перед преступностью, на этот счет другое объяснение.

Так, известный немецкий криминолог Кристиан Пфайфер (Christian Pfeiffer) говорит о медийном феномене "Only bad news are good news" ("Только плохие новости - это хорошие новости"). По его оценке, ни один вечер в Германии не обходится без того, чтобы по какому-нибудь телеканалу не показывали детектив или триллер.

"Нас просто топят в море убийств и насилия, - сетует Пфайфер в интервью DW. - А потому и не удивительно, что люди все это примеривают на себя и необъективно оценивают уровень своей безопасности".

Как пишут СМИ о преступлениях, совершенных беженцами

В беженцах эксперт тоже видит одну из причин, но не потому, что считает их априори опасными. "У нас в Германии появилось чувство неуверенности из-за того, что в стране стало так много чужих, - поясняет он. - А за тысячелетия люди научились тому, что чужаки могут быть опасными". По мнению криминолога, Германия сейчас проходит тот же этап, который прошли все иммиграционные страны в моменты прилива большого числа мигрантов.

Наконец, изменилось освещение темы преступности среди мигрантов в немецких СМИ. Довольно долго - из политкорректности - местные журналисты опускали указание национальности преступника, если речь шла, например, о беженце из какой-нибудь страны, охваченной гражданской войной.

Теперь они ударились в другую крайность: преступления, совершенные мигрантами, становятся темами экстренных выпусков новостей, журналистских расследований, телевизионных ток-шоу. О них рассказывают порой куда подробнее и интенсивнее, чем о преступлениях, совершенных отечественными бандитами, насильниками и хулиганами, подчеркивает эксперт.

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Приемы немецких карманников 1. Прием толкания - Der Rempel-Trick Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

Приемы немецких карманников 2. Прием теснения - Der Drängler-Trick В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

Приемы немецких карманников 3. Прием с планом города - Der Stadtplan-Trick Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

Приемы немецких карманников 4. Прием с разменом денег - Der Geldwechsel-Trick Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

Приемы немецких карманников 5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым - Der Beschmutzer-Trick Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

Приемы немецких карманников 6. Ресторанный прием - Der Restaurant-Trick Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

Приемы немецких карманников 7. Прием в супермаркете - Der Supermarkt-Trick Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

Приемы немецких карманников 8. Нищенский прием - Der Bettel-Trick Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

Приемы немецких карманников 9. Прием с цветами - Der Blumen-Trick Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

Приемы немецких карманников 10. Прием "услуга носильщика" - Der Taschenträger-Trick В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

Приемы немецких карманников 11. Прием поднятия - Der Hochhebe-Trick Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон. Автор: Максим Нелюбин

