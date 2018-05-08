Кто совершает преступления в Германии

В Германии обнародовали данные о преступлениях за 2017 год. DW разобралась, стало ли в стране опаснее из-за беженцев, и почему особое место в этой статистике занимают грузины.
"Число совершенных в Германии преступлений - 5 миллионов 762 тысячи - самое низкое с 1992 года", - заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), представляя во вторник, 8 мая, в Берлине криминальную статистику Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) за 2017 год. А если брать соотношение количества преступлений и численности населения, добавил министр, то менее семи тысяч на каждые 100 тысяч жителей, как в прошлом году, не было в Германии уже 30 лет.
Но вот парадокс: преступлений совершается в Германии все меньше, а субъективные ощущения людей совсем другие. Им кажется, что ходить по улицам немецких городов стало опаснее. Может быть, беженцы виноваты?
Беженцы не портят статистику правонарушений в Германии
Беженцы тут не при чем. Хорст Зеехофер, который всегда критиковал чрезмерно либеральную, с его точки зрения, миграционную политику канцлера, специально подчеркнул, что снижение уровня преступности стало следствием общего сокращения числа преступлений, совершаемых как немцами, так и мигрантами, в том числе, беженцами.
Слова министра подтверждает и сама полицейская статистика. Данные в ней приводятся двойные: правонарушения без учета совершенных мигрантами и их общее число. В подавляющем большинстве случаев в обеих графах перед цифрой, указывающей на изменение по сравнению с предыдущим годом, стоит знак "минус".
Вот несколько примеров. Число немцев, подозреваемых в совершении насильственных преступлений, стало на 1,6 % меньше, мигрантов - на 1,9 %. По ограблениям - сокращение, соответственно, на 3,1 и 5,8 %. По нанесению тяжких телесных повреждений - на 2,8 и 2,2 %. Убийств, правда, немцы совершили на 4,9 % меньше, а мигранты - на 0,3 % больше, чем годом ранее.
В целом число совершенных в Германии в 2017 году преступлений уменьшилось на 9,6 % по сравнению с предыдущим годом. Раскрываемость убийств составила 95,6 %, злоупотреблений при получении социальной помощи - 99,1 %. Значительно реже ловят в Германии домушников, карманников, а также воров велосипедов. Здесь раскрываемость всего 15,1 %. Но в целом и карманных краж (минус 22,7 %), и квартирных (минус 22,7 %) стало за год значительно меньше.
Квартирные кражи и грузинский фактор
По мнению министра внутренних дел, значительное сокращение числа квартирных краж объясняется более зримым присутствием полиции, которая стала чаще патрулировать жилые кварталы, и стараниями самих жильцов, устанавливающих на дверях и окнах более надежные замки.
Еще одной причиной, заметил Зеехофер, стало расширение сотрудничества в этой сфере со странами, граждане которых усиленно грабили дома немцев. Речь идет, в частности, о Грузии. После введения год назад безвизового режима для этой страны в Германии резко возросло число грузин, подающих немецким властям заявления с просьбой о политическом убежище, а в ожидании ответа промышляющих квартирными кражами.
Берлин потребовал от Тбилиси принять меры и даже пригрозил отменой безвизового режима. Подействовало? Приток мигрантов из Грузии идет волнами, ответил корреспонденту DW Хорст Зеехофер. "Порой возникают вызывающую тревогу пики, потом наступает затишье, поэтому я не могу спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, - сказал он. - Но мое министерство изучает вопрос, правильным ли было вводить безвизовый режим для Грузии. Я всегда был против".
Сам по себе Берлин не может снова ввести для Грузии визы, это компетенция ЕС. Но что Зеехофер обещает, так это поскорее включить Грузию в немецкий список так называемых безопасных стран, что позволит рассматривать заявления грузинских граждан по упрощенной процедуре и в ускоренном порядке депортировать их на родину.
Конкретных цифр у министра под рукой на пресс-конференции не оказалось, но чуть позже их переслали корреспонденту DW его сотрудники. Оказалось, что доля грузин в общем числе соискателей убежища, подозреваемых в совершении преступлений в Германии, составляла в 2017 году 2,1 %. При том, что из всех мигрантов, подавших немецким властям заявление с просьбой об убежище, их было только 0,7 %. В 75 % случаев граждане Грузии проходили по уголовным делам, связанным с воровством.
Убийства и насилие на телевидении влияют на чувство безопасности
Но почему все-таки при общем снижении преступности в Германии субъективные ощущения у ее жителей другие?
"Важными критериями для людей, - считает Хорст Зеехофер, - служат элементарные вещи, такие как хорошее освещение улиц и площадей, а также в целом чистота и порядок в городе". Правда, у экспертов, профессионально изучающих субъективные страхи жителей перед преступностью, на этот счет другое объяснение.
Так, известный немецкий криминолог Кристиан Пфайфер (Christian Pfeiffer) говорит о медийном феномене "Only bad news are good news" ("Только плохие новости - это хорошие новости"). По его оценке, ни один вечер в Германии не обходится без того, чтобы по какому-нибудь телеканалу не показывали детектив или триллер.
"Нас просто топят в море убийств и насилия, - сетует Пфайфер в интервью DW. - А потому и не удивительно, что люди все это примеривают на себя и необъективно оценивают уровень своей безопасности".
Как пишут СМИ о преступлениях, совершенных беженцами
В беженцах эксперт тоже видит одну из причин, но не потому, что считает их априори опасными. "У нас в Германии появилось чувство неуверенности из-за того, что в стране стало так много чужих, - поясняет он. - А за тысячелетия люди научились тому, что чужаки могут быть опасными". По мнению криминолога, Германия сейчас проходит тот же этап, который прошли все иммиграционные страны в моменты прилива большого числа мигрантов.
Наконец, изменилось освещение темы преступности среди мигрантов в немецких СМИ. Довольно долго - из политкорректности - местные журналисты опускали указание национальности преступника, если речь шла, например, о беженце из какой-нибудь страны, охваченной гражданской войной.
Теперь они ударились в другую крайность: преступления, совершенные мигрантами, становятся темами экстренных выпусков новостей, журналистских расследований, телевизионных ток-шоу. О них рассказывают порой куда подробнее и интенсивнее, чем о преступлениях, совершенных отечественными бандитами, насильниками и хулиганами, подчеркивает эксперт.
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