 Кто получает европейский диплом: 10 любопытных фактов | Учеба | DW | 21.03.2018
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Учеба

Кто получает европейский диплом: 10 любопытных фактов

Пока итальянцы продолжают жить с родителями, скандинавы заводят собственные семьи. Немцы больше всего довольны учебой. Какие еще подробности выяснили ученые?

Более половины учащихся вузов - девушки

От Рейкьявика до Тбилиси, от Осло до Валетты - в течение последних двух лет ученые исследовали условия, в которых живут и учатся студенты в 28 европейских странах. В основу исследования Eurostudent легли официальные статистические данные и результаты опросов. Что представляют собой типичный немецкий студент и его сверстники в других уголках Европы? 10 штрихов к портрету.

Средний возраст студентов

В большинстве стран как минимум половина студентов моложе 25 лет. Раньше всего (в 22-23 года) в вуз поступают в Албании, Грузии, Сербии, Словакии и Франции. В Германии средний возраст учащихся вузов - 25 лет. Старше всего студенты в Скандинавии - 30 лет и выше.

Студенты и дети

У трети из них уже есть дети, в то время как в большинстве других стран меньше чем 10 процентов сами являются родителями. Больше всего студентов с детьми - в магистратуре. В основном это девушки. Лишь в Ирландии, Португалии, Турции, Сербии и на Мальте отцов в учебных аудиториях немного больше, чем матерей. В Германии - 6 процентов студентов с детьми.

Пауза после школы

Примерно 70 процентов европейских студентов начинают обучение в вузе в течение двух лет после окончания школы. Германия - не исключение. Здесь лишь 17 процентов выпускников школ делают паузу на более чем два года. И это постепенно возрастающая тенденция. Обучение в магистратуре большинство продолжает самое позднее спустя год после получения диплома бакалавра.

Гендерный дисбаланс

Почти во всех европейских странах в учебных аудиториях наблюдается большой гендерный дисбаланс: более 60 процентов учащихся - представительницы прекрасного пола.

Исключение составляют Германия и Турция. Но и в этих странах меньше всего девушек на факультетах, готовящих кадры в сфере информационно-коммуникационных технологий. Наоборот, самым большим спросом среди студенток пользуются педагогика и медицинские специальности. Только в Германии среди девушек более популярны естественные науки, математика, статистика и сельское хозяйство.

Качество образовательных услуг

В среднем примерно 17 часов в неделю студенты в Европе тратят на посещение занятий и столько же - на самостоятельную работу. Большинство довольны учебой. Самую высокую оценку организации обучения и расписанию поставили учащиеся немецких вузов. Их, а также студентов  Финляндии, Франции, Чехии и Скандинавских стран больше всего устраивает и качество преподавания. Напротив, в Хорватии, Польше, Португалии, Румынии и Сербии условия обучения и качество преподавательской работы, по мнению студентов, хуже всего.

Студенческий кошелек

Основную брешь в студенческом бюджете пробивают расходы на жизнь (89 процентов). Более трети из них составляет плата за жилье. Особенно высокая стоимость в Скандинавии, Германии и во Франции. Ниже всего в европейском сравнении - в Литве, Латвии и Грузии. В больших городах стоимость аренды выше, чем в городах с населением до 100 тысяч человек.

Около 20 процентов расходов - стоимость питания, 4 процента средств идет на оплату счетов за телефон и интернет. Расходы, связанные с учебой, составляют 11 процентов. В среднем две трети расходов студенты оплачивают сами. Одну треть берут на себя родители. 80 процентам студентов финансовую поддержку оказывают родители или партнер.

Подработка

Студенты, подрабатывающие во время учебы и на каникулах, - реальность для многих стран. Более половины покрывают за счет подработки расходы на жизнь и учебу. На это у них уходит от 5 до 20 часов в неделю.

Объявления о работе для студентов

Студенты, живущие отдельно от родителей, работают в среднем на два часа дольше. Больше всего приходится подрабатывать студентам в Эстонии, Литве, Польше, Исландии. Напротив, самый высокий процент тех, кто уделяет время только учебе, - в Грузии, Албании и Сербии.

Доходы родителей

Общее для всех стран: финансовый достаток родителей во многом определяет выбор учебного заведения и будущей профессии, а также студенческий бюджет. Студенты, чьи родители не получали высшего образования, поступают в вуз позже, чаще ограничиваются бакалаврскими программами и больше времени уделяют подработке во время учебы. В большинстве стран высшее образование получают выходцы из семей со средним достатком. Лишь Германия, Ирландия, Хорватия, Румыния и Турция отличаются тем, что здесь документы в вуз подает сравнительно большая доля абитуриентов из семей с низкими доходами или достатком ниже среднего - примерно четверть от общего числа студентов. Богаче всего родители студентов в Албании, Швеции и Нидерландах.

Контекст

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С кем живут студенты

Проживание в доме родителей - в Европе наиболее распространенная форма студенческого жилья. Позже всего от мамы выезжают на Мальте, в Италии и Грузии. Но тот, кто думает, что причина - в нехватке денег, ошибается: отель "У мамы" чаще всего выбирают выходцы из состоятельных семей. В Скандинавии, Австрии и Германии, самое позднее, с учебой в вузе стараются обустроиться самостоятельно. 

В Германии треть учащихся живут в студенческих коммуналках. 12 процентов - в общежитиях. В среднем по Европе общежития пользуются спросом примерно у каждого пятого студента. И только каждый десятый живет один.

Мобильность

В целом по Европе у 20 процентов студентов есть опыт обучения или трудовой стажировки за границей. Самой высокой академической мобильностью отличаются Германия и Скандинавия - за знаниями в другие страны здесь отправляется каждый десятый.

Девушки решаются на учебу по обмену чаще парней. Гуманитарные и общественные науки, искусство, журналистика, юриспруденция, деловое администрирование - направления с самым высоким числом мобильных студентов. Меньше всего таковых в сфере IT. 63 процента европейских студентов проходят стажировку за рубежом по стипендиальным программам Евросоюза, самая популярная из которых - "Эразмус". 12 процентов планируют пройти обучение в магистратуре за рубежом.

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    С учебного года 2017/18 Баден-Вюртемберг ввел плату за образование для студентов из стран, не входящих в ЕС. 1500 евро стоит один семестр для тех, кто осенью начал обучение. В остальных федеральных землях первое высшее образование останется пока бесплатным. Хотя о плате для иностранцев уже подумывают и в Северном Рейне - Вестфалии. А как обстоят дела в других странах Европы?

  • Флаг ЕС

    Плата за обучение в вузах Европы

    (Не) из ЕС

    Общих правил на европейском уровне нет. Каждая страна вправе сама решать, брать ли плату со студентов. Единственное законодательное требование - статус учащихся из стран, входящих в ЕС, приравнивается к статусу местных студентов. То есть если в Германии с немцев платы не взимают, ее не взимают и, например, с датчан или французов. Студенты не из ЕС - отдельная категория.

  • Университет в Осло

    Плата за обучение в вузах Европы

    Норвегия

    Одна из немногих стран, которые всем предоставляют возможность бесплатно получить диплом вуза, - Норвегия. Но придется платить регистрационный взнос в районе 300-600 евро в семестр. Эта сумма покрывает затраты вузов на организацию питания для студентов, спортивных секций и языковых курсов. Следует учесть, что расходы на жизнь в этой стране самые высокие по Европе.

  • Сорбонна

    Плата за обучение в вузах Европы

    Франция

    Во французских государственных вузах со всех студентов в одинаковой мере взимают лишь минимальный семестровый взнос - около 200 евро в год для бакалавров и магистров, 600 евро для будущих инженеров и около 400 евро для участников программ PhD. Не удивительно, что Франция входит в пятерку стран мира с самым большим числом студентов из-за рубежа.

  • Университет Люксембурга

    Плата за обучение в вузах Европы

    Люксембург

    Эта страна - не только налоговый рай, сберечь свои финансы здесь могут и студенты. Обучение по большинству образовательных программ здесь бесплатное для всех. Обязателен, однако, регистрационный взнос - 100 евро в семестр. Правда, выбор у студентов небольшой: в этой стране один-единственный государственный университет с тремя факультетами.

  • Прага

    Плата за обучение в вузах Европы

    Чехия

    В чешских государственных вузах не взимают плату за обучение на чешском языке. Студенты англоязычных программ платят до 1000 евро в семестр, в зависимости от выбранной специальности и ступени обучения. Дополнительно вуз может потребовать 20 евро за регистрацию.

  • Университет в Афинах

    Плата за обучение в вузах Европы

    Греция

    В Греции плату за обучение с иностранцев не из ЕС взимают лишь некоторые государственные вузы. Это касается как бакалаврских, так и магистерских программ. В таком случае учеба может обойтись в 1500 евро в год. В сочетании с относительно низкими расходами на жизнь учебу в этой стране можно назвать вполне доступной.

  • Библиотека университета в Хельсинки

    Плата за обучение в вузах Европы

    Финляндия

    С лета 2017 года эта страна ввела плату за обучение для студентов не из ЕС. От 4 до 20 тысяч евро в год будет стоить первое высшее образование на английском языке. Нововведение не коснется бакалавров и магистров, ранее начавших обучение. Программы на финском или шведском языках остаются бесплатными, как и обучение в аспирантуре. Сами финны и граждане ЕС за учебу в государственном вузе не платят.

  • Грацский университет

    Плата за обучение в вузах Европы

    Австрия

    Для студентов из стран, не входящих в ЕС, расходы на образование в Австрии составляют примерно 1500 евро в год. Если студент (независимо от гражданства) превышает предусмотренный срок обучения более чем на два семестра, за каждое последующее полугодие придется платить около 360 евро. Обязательной для всех является оплата страхования от несчастных случаев - 20 евро в семестр.

  • Копенгаген

    Плата за обучение в вузах Европы

    Дания

    Дания - магнит для европейских студентов. Высокие стандарты образования и отсутствие платы за него - аргумент в ее пользу. Но не для учащихся не из ЕС. С них взимается плата, размер которой может достигать 16 тысяч евро в год. Исключение - учащиеся с видом на жительство в Дании. К странам Европы с самой высокой стоимостью обучения (до 20 тысяч и выше) также относятся Швеция и Великобритания.

  • Университет в Амстердаме

    Плата за обучение в вузах Европы

    Нидерланды

    Эта страна также в списке с высокой платой за образование. Голландцы, как и граждане стран ЕС платят ежегодно около 2000 евро. Для студентов из-за пределов Евросоюза взнос в государственных вузах составляет от 5 до 25 тысяч в год.

  • Цюрихский университет

    Плата за обучение в вузах Европы

    Швейцария

    На этом фоне высшее образование в Швейцарии кажется вполне доступным. С иностранцев не из стран ЕС за обучение здесь берут плату размером в 750-3500 евро за полугодие. Регистрационный взнос в швейцарских государственных вузах составляет 50-80 евро в семестр.

    Автор: Татьяна Вайнман


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Плата за обучение в вузах Европы

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