Кто получает европейский диплом: 10 любопытных фактов | Учеба | DW | 21.03.2018

От Рейкьявика до Тбилиси, от Осло до Валетты - в течение последних двух лет ученые исследовали условия, в которых живут и учатся студенты в 28 европейских странах. В основу исследования Eurostudent легли официальные статистические данные и результаты опросов. Что представляют собой типичный немецкий студент и его сверстники в других уголках Европы? 10 штрихов к портрету.

Средний возраст студентов

В большинстве стран как минимум половина студентов моложе 25 лет. Раньше всего (в 22-23 года) в вуз поступают в Албании, Грузии, Сербии, Словакии и Франции. В Германии средний возраст учащихся вузов - 25 лет. Старше всего студенты в Скандинавии - 30 лет и выше.

Студенты и дети

У трети из них уже есть дети, в то время как в большинстве других стран меньше чем 10 процентов сами являются родителями. Больше всего студентов с детьми - в магистратуре. В основном это девушки. Лишь в Ирландии, Португалии, Турции, Сербии и на Мальте отцов в учебных аудиториях немного больше, чем матерей. В Германии - 6 процентов студентов с детьми.

Пауза после школы

Примерно 70 процентов европейских студентов начинают обучение в вузе в течение двух лет после окончания школы. Германия - не исключение. Здесь лишь 17 процентов выпускников школ делают паузу на более чем два года. И это постепенно возрастающая тенденция. Обучение в магистратуре большинство продолжает самое позднее спустя год после получения диплома бакалавра.

Гендерный дисбаланс

Почти во всех европейских странах в учебных аудиториях наблюдается большой гендерный дисбаланс: более 60 процентов учащихся - представительницы прекрасного пола.

Исключение составляют Германия и Турция. Но и в этих странах меньше всего девушек на факультетах, готовящих кадры в сфере информационно-коммуникационных технологий. Наоборот, самым большим спросом среди студенток пользуются педагогика и медицинские специальности. Только в Германии среди девушек более популярны естественные науки, математика, статистика и сельское хозяйство.

Качество образовательных услуг

В среднем примерно 17 часов в неделю студенты в Европе тратят на посещение занятий и столько же - на самостоятельную работу. Большинство довольны учебой. Самую высокую оценку организации обучения и расписанию поставили учащиеся немецких вузов. Их, а также студентов Финляндии, Франции, Чехии и Скандинавских стран больше всего устраивает и качество преподавания. Напротив, в Хорватии, Польше, Португалии, Румынии и Сербии условия обучения и качество преподавательской работы, по мнению студентов, хуже всего.

Студенческий кошелек

Основную брешь в студенческом бюджете пробивают расходы на жизнь (89 процентов). Более трети из них составляет плата за жилье. Особенно высокая стоимость в Скандинавии, Германии и во Франции. Ниже всего в европейском сравнении - в Литве, Латвии и Грузии. В больших городах стоимость аренды выше, чем в городах с населением до 100 тысяч человек.

Около 20 процентов расходов - стоимость питания, 4 процента средств идет на оплату счетов за телефон и интернет. Расходы, связанные с учебой, составляют 11 процентов. В среднем две трети расходов студенты оплачивают сами. Одну треть берут на себя родители. 80 процентам студентов финансовую поддержку оказывают родители или партнер.

Подработка

Студенты, подрабатывающие во время учебы и на каникулах, - реальность для многих стран. Более половины покрывают за счет подработки расходы на жизнь и учебу. На это у них уходит от 5 до 20 часов в неделю.

Студенты, живущие отдельно от родителей, работают в среднем на два часа дольше. Больше всего приходится подрабатывать студентам в Эстонии, Литве, Польше, Исландии. Напротив, самый высокий процент тех, кто уделяет время только учебе, - в Грузии, Албании и Сербии.

Доходы родителей

Общее для всех стран: финансовый достаток родителей во многом определяет выбор учебного заведения и будущей профессии, а также студенческий бюджет. Студенты, чьи родители не получали высшего образования, поступают в вуз позже, чаще ограничиваются бакалаврскими программами и больше времени уделяют подработке во время учебы. В большинстве стран высшее образование получают выходцы из семей со средним достатком. Лишь Германия, Ирландия, Хорватия, Румыния и Турция отличаются тем, что здесь документы в вуз подает сравнительно большая доля абитуриентов из семей с низкими доходами или достатком ниже среднего - примерно четверть от общего числа студентов. Богаче всего родители студентов в Албании, Швеции и Нидерландах.

С кем живут студенты

Проживание в доме родителей - в Европе наиболее распространенная форма студенческого жилья. Позже всего от мамы выезжают на Мальте, в Италии и Грузии. Но тот, кто думает, что причина - в нехватке денег, ошибается: отель "У мамы" чаще всего выбирают выходцы из состоятельных семей. В Скандинавии, Австрии и Германии, самое позднее, с учебой в вузе стараются обустроиться самостоятельно.

В Германии треть учащихся живут в студенческих коммуналках. 12 процентов - в общежитиях. В среднем по Европе общежития пользуются спросом примерно у каждого пятого студента. И только каждый десятый живет один.

Мобильность

В целом по Европе у 20 процентов студентов есть опыт обучения или трудовой стажировки за границей. Самой высокой академической мобильностью отличаются Германия и Скандинавия - за знаниями в другие страны здесь отправляется каждый десятый.

Девушки решаются на учебу по обмену чаще парней. Гуманитарные и общественные науки, искусство, журналистика, юриспруденция, деловое администрирование - направления с самым высоким числом мобильных студентов. Меньше всего таковых в сфере IT. 63 процента европейских студентов проходят стажировку за рубежом по стипендиальным программам Евросоюза, самая популярная из которых - "Эразмус". 12 процентов планируют пройти обучение в магистратуре за рубежом.

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