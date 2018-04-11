Кто он, новый уполномоченный правительства Германии по России?

В среду, 11 апреля, правительство Германии утвердило депутата бундестага 34-летнего Дирка Визе (Dirk Wiese) своим новым уполномоченным по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии. В этой должности он стал преемником 74-летнего Гернота Эрлера (Gernot Erler), который, имея парламентский стаж в 30 лет, на выборах в 2017 году более не претендовал на депутатский мандат.

Дирк Визе: человек из провинции

Общего у них разве что принадлежность к одной и той же Социал-демократической партии Германии (СДПГ). А разница - не только в возрасте. Эрлер заканчивал школу, а затем изучал в университете славистику и политологию в тогда еще Западном Берлине. Визе - провинциал, вырос в маленьком курортном городке Брилон с населением в 25 тысяч человек на востоке федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

На центральной площади в Брилоне

В Брилоне, правда, есть даже аэродром. При ближайшем рассмотрении, однако, выясняется, что взлетать и садиться здесь могут только маленькие частные самолеты и планеры. Асфальтированная взлетно-посадочная полоса имеет только 750 метров в длину и 15 в ширину.

Эрлер знает Россию не понаслышке, часто бывал в стране, прекрасно понимает русский язык во всех его нюансах и даже почти без акцента может на память процитировать в оригинале что-нибудь из Пушкина. Визе в увлечении Россией пока замечен не был, и неизвестно, понимает ли по-русски.

На своем сайте он указывает, что любит пешие прогулки, бегать трусцой и играть в футбол, неравнодушен к рок-музыке - от Metallica до Guns n'Roses и Toten Hosen - и слушает ее порой весьма громко. А еще он, по собственному признанию, счастливо женат, гордится маленьким сыном, имеет трех племянниц и двух племянников.

Парламентская карьера уполномоченного

После окончания школы в Брилоне Дирк Визе изучал право в университетах Марбурга и Мюнстера. В 2003 году в возрасте 20 лет вступил в СДПГ, сделал карьеру на коммунальном уровне, оказавшись самым молодым сотрудником местной мэрии.

Франц Мюнтеферинг в бундестаге

В 2010 году он стал референтом депутата бундестага Франца Мюнтеферинга (Franz Müntefering) - влиятельного деятеля СДПГ, одно время занимавшего пост вице-канцлера в первом правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel). Три года спустя и сам Визе был избран депутатом бундестага по партийному списку социал-демократов.

В составе бундестага прежнего созыва он был членом парламентских комитетов по экономике и энергетике, а также праву и защите прав потребителей. С января прошлого года Визе некоторое время занимал пост парламентского статс-секретаря в министерстве экономики и энергетики. В составе бундестага текущего 19-го созыва он входит в комитет по продовольствию и сельскому хозяйству.

Сторонник прозрачности доходов политиков и партий

Дирк Визе - сторонник абсолютной прозрачности доходов депутатов и пожертвований политическим партиям. На своей страничке в интернете он подробно сообщает о собственном материальном положении.

Месячная зарплата - 9541 евро и 74 цента, из которых вычитаются подоходный и прочие налоги, а также отчисления в фонды социального и медицинского страхования. Ни отпускных, ни 13-й зарплаты, ни рождественской премии он не получает. За отсутствие в бундестаге в дни заседаний без уважительной причины из зарплаты депутата вычитаются 200 евро в день, с уважительной - 100 евро. Если депутат болеет или в больнице - 20 евро.

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Кроме зарплаты Визе получает еще каждый месяц не облагаемые налогами и отчислениями 4318,38 евро, из которых он оплачивает аренду своего офиса в избирательном округе и квартиру в Берлине, типографские и командировочные расходы, ведение парламентского сайта. На канцтовары, софт для служебного компьютера и подключение к интернету он может - под счета - израсходовать до 12 тысяч евро в год.

Еще есть у него ежемесячный бюджет в 20 870 евро. Но это деньги не его, это на зарплату референтам и секретарям как в его берлинском офисе в бундестаге, так и в избирательном округе.

"Политическая звезда завтрашнего дня"?

На парламентском сайте Дирка Визе размещены ссылки на несколько сотен публикаций, так или иначе связанных с деятельностью этого депутата. Но нет ни одной статьи, где бы речь шла о взглядах Визе на Россию или его отношении к российскому президенту. Сам он тоже ни в одном из своих выступлений с парламентской трибуны, также имеющихся на сайте, на эти темы не высказывался.

Есть речи о защите от сексуального насилия, о терпимой квартплате, о маркировке продуктов питания, о борьбе с коррупцией в здравоохранении, о пошлинах и свободной торговле, но не о России или какой-либо другой стране из числа республик бывшего СССР. У Дирка Визе вообще не очень большой международный опыт. В своей биографии он указывает, что став молодым дипломированным юристом, какое-то время проходил практику при немецком посольстве в Индии.

А еще он путешествовал с рюкзаком по некоторым странам Юго-Восточной Азии. Этого, впрочем, оказалось достаточным, чтобы стать в бундестаге заместителем председателя германо-индийской парламентской группы и председателем кружка "Южная / Юго-Восточная Азия" во фракции СДПГ.

Назначение на новый пост Дирка Визе очень обрадовало, о чем он сразу же сообщил в пресс-релизе. Одновременно он обратил внимание на "наличие кризисов, нерешенных и замороженных конфликтов" в странах подведомственного ему теперь региона.

"В такой ситуации, - указывает Визе, - нам нужны четкие позиции, но и конструктивные каналы диалога на самых различных уровнях". В первую очередь это относится к германо-российским отношениям, и Дирк Визе собирается "сделать более интенсивным межобщественный диалог на основе взаимного доверия и понимания".

В конце прошлого года боннская газета General-Anzeiger включила Дирка Визе в число семи подающих особые надежды молодых депутатов, назвав их "политическими звездами завтрашнего дня". О Визе газета написала, что он считается талантом не только в консервативном крыле СДПГ - и "в парламентской фракции говорят, что у него большое будущее".

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