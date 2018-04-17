Кто и почему протестует в Армении

Во вторник, 17 апреля, парламент Армении выбрал премьер-министром страны Сержа Саргсяна, до этого два срока являвшегося президентом. В его руках после ранее принятой конституционной реформы будет сосредоточена вся полнота власти, а значит, Саргсян, по сути, будет управлять страной третий срок. Таким образом, участники начавшихся в армянской столице еще в конце прошлой недели массовых акций протеста одной из своих целей - не допустить избрания Саргсяна главой правительства - не достигли.

Между тем организаторы протестного движения не предложили после этого его участникам, а это десятки тысяч человек и их становится больше, расходиться по домам. Более того, организаторы объявили курс на "бархатную революцию". Кто эти люди, вышедшие на улицы Еревана, и чего именно добиваются - в материале DW.

В авангарде протестов в Ереване молодежь и студенты

По наблюдению директора Института философии и права Академии наук Армении Геворга Погосяна, у нынешнего протестного движения есть несколько важных особенностей. "Главной движущей силой его стала молодежь, новое поколение людей, которые не учились в советских школах и всегда готовы бороться за свои права и свободы, - считает ученый. - Естественно, что именно они оказываются на переднем крае любого протестного движения".

По его словам, это главным образом студенты, люди, пользующиеся интернетом, имеющие определенный багаж знаний и активную гражданскую позицию. При этом, полагает Погосян, хотя на передовой народного недовольства находятся именно они, это не вполне тот ресурс, который, к примеру, может осуществить революцию. Тут, по выражению ученого, необходимо участие всех слоев населения.

Протестующие на улицах Еревана

Конечно, для негативной оценки армянами политики властей, по данным Погосяна, причин предостаточно: 70 процентов населения недовольны социально-экономическим положением в стране, низкими зарплатами и пенсиями, отсутствием рабочих мест и почти массовой миграцией. И колоссальное недовольство, добавляет ученый, вызывает несменяемость власти.

Главное - обойтись без провокаций

Музыкант Ануш Арутюнян участвует в акциях протеста не из симпатий к лидерам оппозиции, а из-за ощущения необходимости высказаться против политики властей. Она уверена, что "несменяемость власти, одни и те же лица в политическом истеблишменте страны на протяжении многих лет не способствуют развитию, а ведут к застою во всех сферах жизнедеятельности".

Ануш Арутюнян

По выражению девушки, уличные акции протеста - не что иное, как попытка выйти из болота, в очередной раз показать властям, что с людьми нужно считаться. При этом Ануш убеждена, что сейчас люди уже не хотят сидеть дома и выходят на улицы не в знак солидарности с лидерами оппозиции, а для демонстрации недоверия властям.

"Главное - наш протест проходит без провокаций, удается избегать столкновений с полицией. И это также говорит о том, что люди, вышедшие на улицы города, достаточно воспитаны, образованы и организованы", - подчеркнула в интервью DW Ануш Арутюнян.

Протесты в Армении зрели давно

По мнению эксперта Армянского института международных отношений и безопасности Рубена Меграбяна, то, что происходит в эти дни в Ереване, - это финальный этап реализации итогов последних парламентских выборов, которые признаны всеми, в том числе и партией "Гражданский договор", возглавляемой лидером и инициатором протестного движения Николом Пашиняном.

"В армянском законодательстве нет ни одного пункта или параграфа, которые бы противоречили намерению Сержа Саргсяна после двух президентских сроков занять кресло премьера. Однако фактом остается то, что подросшее за последние 10 лет поколение заявляет о своих больших запросах на качественные перемены, обеспечить которые, как показывают прошедшие годы, нынешняя власть просто неспособна", - заявил Меграбян DW.

К тому же представители властей, продолжает эксперт, так и не смогли вразумительно объяснить, почему они должны править дальше, тогда как прошедшее десятилетие выделяется лишь разговорами о реформах и их имитацией, а страна, в принципе, топчется на месте. Отсюда, добавляет Меграбян, и вполне естественно желание именно молодого поколения сказать: "Хватит!".

Важно отметить, указывает он, что независимо от исхода протестов армянское общество показало, что оно намного более прогрессивно, чем политическое поле страны в целом - в лице и власти, и оппозиции, которые не способны отражать волю граждан. Это серьезная заявка на будущее и это еще раз показывает, что Армения - не Россия, не Беларусь, не Азербайджан, здесь есть гражданское общество, которое рано или поздно навяжет свою волю политическому классу, прогнозтрует Рубен Меграбян.

Разумеется, акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей армянской столицы. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в основном ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы. Их позицию можно выразить так: даже если протестующие ничего не добьются, они хотя бы продемонстрируют властям, что здесь есть народ и ему что-то определенно не нравится.

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