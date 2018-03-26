Кто и почему в Молдавии поддерживает объединение с Румынией | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 27.03.2018

Общество раскололось надвое. В некоторых населенных пунктах подписывают символические декларации об объединении с Румынией, в остальных призывают к защите государственности Молдавии.
Более 130 молдавских сел символически присоединились к Румынии. Местные советы приняли соответствующие декларации в честь 100-летия вхождения Бессарабии в состав Румынского государства , который отмечается 27 марта. В этот день торжества пройдут в Бухаресте.
Здесь состоится специальное заседание парламента с участием делегации молдавских депутатов. В Кишиневе же опасаются провокаций: с самого начала независимости страны "унионисты" - сторонники объединения с Румынией - и "молдовенисты-государственники", ратующие за укрепление Молдавского государства и его дружбу с Россией, стали непримиримыми идейными врагами. DW разбиралась в перипетиях геополитических пристрастий жителей Молдавии.
Родиной считают Румынию
В конце января 2018 года в Молдавии стартовала акция "Сто сел - к столетию объединения". Ее организовала Гражданская платформа Actiunea-2012, объединяющая общественные молодежные движения с обоих берегов Прута.
В рамках акции местные советы населенных пунктов подписывали символические декларации об объединении с Румынией. Так, село Капаклия Кантемирского района в феврале объявило о своем выходе из пакта Молотова-Риббентропа, из-за которого, говорится в декларации местных властей, "Бессарабия была оторвана от матери-родины Румынии".
Часть Бессарабии составляла территория современной правобережной Молдавии. Она входила в состав Румынии с марта 1918 по июнь 1940 года. Секретный дополнительный протокол Пакта Молотова-Риббентропа, подписанного Германией и СССР в 1939 году, предусматривал разграничение сфер интересов в Восточной Европе. Согласно этому документу, Бессарабия отошла СССР.
За независимость Молдавии
Параллельно с акцией сторонников объединения в Молдавии стартовал сбор подписей в защиту государственности. Инициатором этой акции стала пропрезидентская Партия социалистов. Независимость и суверенность Молдавии поддержали местные советы трехсот сел.
Первым подобную декларацию приняло родное село главы государства - Садова, Каларашского района. Но уже в марте 500 жителей этого населенного пункта, в том числе и глава местной администрации Владимир Сусаренко подписали документ о символическом объединении с Румынией. Как объяснил Сусаренко журналистам, он и часть местных советников поддержали инициативу, с которой к ним обратились жители села. Всего в Садова проживает три тысячи человек.
Как считает председатель Национально-либеральной партии Виталия Павличенко, "на самом деле желающих объединения двух стран даже в этом селе гораздо больше. Люди просто боятся открыто говорить об этом". В интервью DW Павличенко высказала мнение, что "объединение может состояться уже в этом году, была бы политическая воля".
По результатам соцопроса "Барометр общественного мнения", проводимого Институтом публичной политики в ноябре-декабре 2017 года, за объединение с Румынией выступают почти 22 процента жителей Молдавии, категорически против - свыше 56 процентов.
О нацменьшинствах в Молдавии
Среди сторонников объединения мало представителей нацменьшинств, согласен ветеран войны на Днестре 1992 года, председатель общественной организации Credunta Patriei ("Верность Родине") Геннадий Косован. "Но это из-за непонимания. В Румынии много русских и русскоязычных эмигрантов, в том числе староверов. Их защищают законы Евросоюза. Там ничьи права не нарушаются", - поделился он своей точкой зрения в беседе с корреспондентом DW.
Председатель Конгресса народов Молдавии Ольга Гончарова, напротив, уверена, что идею объединения разделяют "представители одного меньшинства - румынского". По результатам переписи населения 2014 года, румынами считают себя 7 процентов жители страны, свыше 75 процентов называют себя молдаванами.
В интервью DW Гончарова высказала мнение, что "украинцы, русские, евреи, болгары, армяне, другие этносы проживают на территории современной Молдавии более 200 лет. Каждый из них, уважая историческую родину, тем не менее, не воспринимает себя частью другой страны. Поэтому они всегда поддерживают независимость Молдавии".
Среди сторонников независимости и жители Гагаузской автономии. 2 февраля 2014 года на консультативном референдуме 96 процентов жителей региона поддержали право на самоопределение и выход из состава Молдавии, если страна объединится с Румынией. 27 марта в ряде населенных пунктов автономии пройдут митинги против объединения.
Два варианта объединения
Из-за многолетнего противостояния "унионистов" и "государственников" страна находится в постоянном политическом напряжении, здесь сохраняется опасность гражданской войны, считает политик Юрий Рошка.
С его точки зрения, "хотя объединение двух стран маловероятно", все-таки существуют два возможных сценария. Первый - "силовой, по грузинской или украинской модели, с военными действиями, с потерей Приднестровья", считает эксперт. Другой сценарий, считает молдавский политик, связан с проведением референдума, в ходе которого 50+1 процент избирателей должны проголосовать за данное решение.
20 марта молдавская НПО "Европейский социально-политический центр" выступила с призывом к социологическим компаниям принять участие в проведении соцопроса, цель которого - выяснить реальное отношение граждан Молдавии к вопросам объединения с соседним государством. Опрос начнется 1 апреля.
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