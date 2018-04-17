Кто из соратников Виктора Януковича вернул свои деньги

Украинские и зарубежные суды неоднократно снимали аресты со счетов экс-чиновников и бизнесменов из окружения свергнутого президента Украины Виктора Януковича. Последний пример - решение служителей Фемиды в отношении активов старшего сына экс-президента.

Александр Янукович

Как стало известно 16 апреля, Печерский районный суд Киева еще в феврале этого года снял арест со счетов компаний, которые связывают с Александром Януковичем. Речь идет об арестах, которые были наложены в 2015 и 2016 годах по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения госпредприятия "Укрзалізниця". Счета компаний, созданных, по версии следствия, для легализации средств, были открыты во "Всеукраинском банке развития", который принадлежит Александру Януковичу. В целом речь идет о 12 фирмах, подконтрольных чиновникам банка. Суд снял арест со счетов девяти из них.

По данным издания "Украинская правда", в предыдущих судебных решениях указывалось, что на счета этих компаний фигуранты дела перечислили в общей сложности почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США. В одном из решений об отмене ареста указано, что права на арестованные счета сейчас имеет компания "Аскор-Инвест". Отмечается также, что подозрения в деле правоохранителями до сих пор не объявлены, а "следователем не доказано, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности".

Сергей Арбузов

Чуть больше, чем через полгода после Майдана - в ноябре 2014-го - Печерский райсуд Киева снял арест со счетов бывшего первого вице-премьера и главы Национального банка Сергея Арбузова и его жены. По данным СМИ, речь идет о 200 миллионах гривен. Это решение суда получило широкую огласку, и уже через несколько дней счета по ходатайству генеральной прокуратуры Украины были арестованы повторно. Снять деньги с них, как тогда заверяли в ГПУ, Арбузов не успел.

Николай Злочевский

В январе 2015 года Великобритания разблокировала счета компании Brociti Investments Ltd, принадлежащей экс-министру экологии Украины Николаю Злочевскому, на сумму в 23 миллиона долларов США. Как сообщали активисты, Лондонский суд снял арест с денежных средств, которые управление по борьбе с мошенничеством Великобритании заблокировало на счетах бывшего чиновника.

Причина - украинская прокуратура так и не предоставила доказательств, что эти деньги имели незаконное происхождение. Народный депутат Украины Сергей Лещенко настаивал, что основанием для размораживания средств стало письмо генеральной прокуратуры Украины об отсутствии подозрения в отношении Злочевского.

Юрий Колобов

Служители Фемиды были благосклонны не только к бывшим чиновникам времен президентства Януковича, но и к членам их семей. К примеру, в марте этого года Печерский райсуд Киева снял арест с 200 миллионов гривен, находившихся на счетах матери экс-министра финансов Юрия Колобова.

По данным Генпрокуратуры Украины, чтобы скрыть деньги, полученные путем злоупотребления служебным положением, Колобов положил их на счета, открытые на имя его матери Варвары Шульц. Арест сняли из-за закрытия дела против экс-чиновника.

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