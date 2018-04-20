Кто выиграет, если "Аэрофлот" перестанет летать в Америку

"Аэрофлот" перестанет летать в Америку? Министерство иностранных дел России 19 апреля опубликовало на своем сайте комментарий, в котором не исключает прекращения прямого авиасообщения с США, ссылаясь на "возрастающие трудности с получением американских виз" экипажами российских воздушных судов. Посольство Соединенных Штатов в Москве объясняет такую ситуацию нехваткой песонала после высылки из РФ в конце марта 60 американских дипломатов.

"Аэрофлот", в свою очередь, подтверждает, что проблема есть, но заверяет, что у авиакомпании достаточно экипажей с действующими визами США. Так что непосредственной угрозы срыва регулярных прямых рейсов из Москвы в Вашингтон, Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес, вроде бы, нет.

Пострадают российские и американские авиапассажиры

Получается, что МИД РФ предупреждает о чисто теоретическом сценарии? А если это заявление - пробный шар, чтобы протестировать и заодно подготовить общественное мнение? Ведь не будем забывать, что Москва еще не отреагировала "должным образом" на объявленные в Вашингтоне 6 апреля новые жесткие санкции против России, и в мае, после инаугурации президента Путина, какие-то контрсанкции ради "сохранения лица" принимать так или иначе придется.

Так ситуацию оценивает карикатурист Сергей Ёлкин

Поэтому предположим, что контролируемый российским государством "Аэрофлот" под тем или иным предлогом все-таки прекратит полеты в Америку. Это будет конец прямого авиасообщения между Россией и США, поскольку его осуществляет в настоящий момент только эта авиакомпания. Американские воздушные перевозчики в Москву не летают.

Кто проиграет от прекращения прямого авиасообщения? Конечно же, пассажиры - как российские, так и американские. Всем им придется летать с пересадкой, что, скорее всего, еще больше удлинит и удорожит трансатлантические поездки (но не обязательно, об этом подробнее ниже). Проиграет, конечно же, и "Аэрофлот", поскольку все классические авиакомпании (в отличие от лоукостеров) основную прибыль зарабатывают сегодня именно на межконтинентальных маршрутах: тут и билеты дороже, и самолеты более вместительные, а главное - куда больше пассажиров бронируют места в высокодоходном бизнес-классе.

Больше всех выиграет Lufthansa и ее дочки

Однако будут и выигравшие. Ими окажутся европейские авиакомпании и европейские аэропорты. Ведь делать пересадки на пути из Москвы в Америку ближе и разумнее всего где-то в Европе. Например, в Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Париже, Амстердаме, Вене, Цюрихе. Любой из этих хабов с удовольствием примет дополнительных транзитных пассажиров, которые в ожидании продолжения полета будут коротать время (и тратить деньги) в барах, ресторанах или бутиках аэропорта. К тому же увеличение пассажиропотока приведет к росту доходов от аэропортовых сборов.

Франкфуртский аэропорт в вечерний час пик

Что же касается европейских авиакомпаний, то они выиграют от того, что многие россияне и американцы, лишившись прямого воздушного сообщения между двумя странами, наверняка будут бронировать весь маршрут у одного перевозчика. Это обеспечит дополнительную загрузку самолетам таких летающих и в Америку, и в Россию (как правило, в Москву и Санкт-Петербург) авиакомпаний, как British Airways, Air France (члент альянса Sky Team, так что постоянные клиенты "Аэрофлота" будут получать здесь еще и бонусы) и Lufthansa.

Причем больше всех выиграет, думается, именно немецкий авиаперевозчик, поскольку в группу Lufthansa входят еще и австрийская Austrian Airlines, и швейцарская Swiss, активно работающие как на американском рынке, так и на российском. У этих трех авиакомпаний маршрутов в США несравнимо больше, чем у "Аэрофлота" с его четырьмя направлениями - Вашингтон, Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес.

Лоукостеры позволят сэкономить деньги

Из Франкфурта Lufthansa напрямую летает, к примеру, еще и и в Бостон, и в Хьюстон, и в Сиэтл. Всего же из этого крупнейшего в Германии и в континентальной Европе аэропорта с марта по октябрь 2018 года (летнее расписание) ежедневно отправляются в США 40 самолетов различных авиакомпаний (279 рейсов в неделю), сообщила DW пресс-служба компании Fraport. Беспосадочные полеты осуществляются в 30 американских городов, включая, скажем, Анкоридж и Атланту, Даллас и Детройт, Орландо и Остин, Филадельфию и Финикс.

Так что не исключено, что те неудобства, с которыми россияне столкнутся в случае возможного прекращения монопольных полетов "Аэрофлота" из России в США, частично или даже полностью будут компенсированы тем широким выбором, который предоставляют авиапассажирам европейские и, в частности, немецкие аэропорты.

Скажем, москвичу, отправляющемуся в Чикаго, рано или поздно все равно придется делать пересадку: можно в Нью-Йорке, но можно и во Франкфурте, чтобы оттуда лететь уже напрямую. Более того, при готовности сменить в Германии авиаперевозчика наверняка появится возможность сэкономить, причем существенно.

Так, до Дюссельдорфа три раза в день можно добраться на "Аэрофлоте", а оттуда в Нью-Йорк летает принадлежащий Lufthansa лоукостер Eurowings. Он же предлагает из аэропорта Кёльн/Бонн, куда довезет российский лоукостер "Победа", три маршрута в США: в Форт-Майерс во Флориде, в Лас-Вегас и в Сиэтл.

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