 Критическая резолюция ЕС о переносе посольства США в Иерусалим заблокирована | Новости из Германии о Европе | DW | 13.05.2018
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Европа

Критическая резолюция ЕС о переносе посольства США в Иерусалим заблокирована

Три страны выступили против общей резолюции ЕС о посольстве США в Израиле. Брюссель намеревался раскритиковать официальное открытие американской дипмиссии в Иерусалиме.

Указатель на посольство США в Иерусалиме

Указатель на посольство США в Иерусалиме

Чехия, Румыния и Венгрия в субботу заблокировали неодобрительную резолюцию от имени ЕС о переезде американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Против запланированного заявления выступили представители Чехии, после чего их мнение поддержали венгры и румыны. Позднее, в воскресенье, 13 мая, была достигнута компромиссная договоренность, что заявление будет опубликовано от имени верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини. Текст резолюции пока не обнародован.

Контекст

Решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля может усилить напряженность на Ближнем Востоке, говорит в интервью DW экс-глава Комиссии ООН по международному праву Кристиан Томушат. (07.12.2017)

Министры иностранных дел ЛАГ договорились считать Иерусалим столицей Палестины. В организации также поддержали план Махмуда Аббаса, сообщает агентство AP. (07.03.2018)

На понедельник, день 70-летия создания государства Израиль, запланирован официальный перенос посольства США. Президент Чехии Милош Земан объявил о желании последовать примеру Вашингтона. В Бухаресте вопрос переезда посольства в Иерусалим также обсуждается уже долгое время. Президент страны Клаус Йоханнис заявляет, что подобный шаг не нарушит международное право.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что признает Иерусалим столицей Израиля и перенесет туда посольство своей страны. Намерение Трампа вызвало протестные акции в ряде мусульманских стран, а также несогласие в ООН и ЕС. Оппоненты обвиняют президента США в том, что признание Иерусалима столицей Израиля усложнит и без того непростой мирный процесс на Ближнем Востоке. Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы считают восточную часть города столицей своего будущего государства.

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    Вавилонский плен

    Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Historical Picture Archive/COR)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Господство римлян и византийцев

    С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

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    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание арабами

    В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/akg-images)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание Иерусалима крестоносцами

    В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Османы и британцы

    В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Разделенный город

    После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Борьба за Восточный Иерусалим

    В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

    С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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Решение Трампа привело к стычкам в Иерусалиме

 

Контекст

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