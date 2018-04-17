 Красный закат с белыми аистами | Кадр дня | DW | 17.04.2018
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Кадр за кадром

Красный закат с белыми аистами

В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых сейчас выводят потомство белые аисты. Эта фотография была сделана в нижнесаксонском Латцене.

Гнездо аистов (Нижняя Саксония, Германия)

Смотрите также:
Аисты в Германии 

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  • Лебус

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  • Фройденталь

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    Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

  • Бибесхайм

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  • Исни-им-Алльгой

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    Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

  • Дрезден

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    Дрезден (Dresden), Саксония.

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  • Овшлаг

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  • Кирххайм

    Немецкие аисты

    Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

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    Немецкие аисты

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  • Шёнебек

    Немецкие аисты

    Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт.

    Автор: Максим Нелюбин


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