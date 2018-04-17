Красный закат с белыми аистами

В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых сейчас выводят потомство белые аисты. Эта фотография была сделана в нижнесаксонском Латцене.
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Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца.
Зоологам известно более двух десятков случаев, когда аисты после зимовки возвращались в Европу со стрелами африканских охотников.
Несмотря на морозную погоду, птицы возвращаются в немецкие города после зимовки по расписанию. Каждый год в Германии размножаются до шести тысяч пар аистов.
Помимо буковых рощ, здесь можно увидеть растение, из которого делают берлинский зеленый сироп для пива, поля цветущей весной пушицы, аистов, черных дятлов и орланов-белохвостов.
Снимок сделан на крыше церкви Святого Буркарда в Вюрцбурге. С 2010 года каждую весну аисты вьют здесь свои гнезда. Эти птенцы появились на свет неделю назад.
Эта фотография была сделана в середине марта в окрестностях баденского Залема в Германии. Вернувшиеся сюда по весне аисты готовят себе гнездо - работают до захода солнца.
Помимо возвращения аистов и появления подснежников одним из признаков весны в Германии являются лягушки, которые просыпаются после зимы и начинают путь к родным водоемам.
В течение нескольких месяцев птица атакует окна и машины, оставляя глубокие царапины и трещины на стеклах.