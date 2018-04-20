Коррупция на Мальте: что предпринимает ЕС

45 журналистов из 15 стран объединились, чтобы завершить работу своей мальтийской коллеги Дафне Каруаны Галиции, расследовавшей коррупцию на Мальте и убитой в октябре 2017 года. Таким образом они надеются получить информацию о тех, кто стоял за убийством. Дело в том, что ни правительство Мальты, ни следственные органы за полгода, прошедшие со дня гибели журналистки, не представили никаких результатов расследования. Создается впечатление, что следствие ведется спустя рукава, а неудобные результаты, возможно, так и не будут обнародованы. Однако что же делает Европейский Союз, чтобы оказать давление на входящую в его состав Мальту, и какие имеются средства защиты журналистов- расследователей?

"Законность на Мальте не нарушается"

"Еврокомиссия ожидает, что будет проведено независимое и основательное расследование, виновные будут найдены и переданы органам правосудия", - говорит официальные представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас. Но насколько высоки шансы на это, если политическое руководство, органы юстиции и полиция на Мальте тесно переплетены и независимость судов и следственных судей вызывает сомнения? Вскрыть все эти связи и было уже много лет частью работы убитой журналистки, а новые подробности публикуются теперь командой расследователей проекта "Дафне".

И все-таки Еврокомиссия не видит системного кризиса мальтийского правосудия; уголовное дело в связи с нарушением законности возбуждаться не будет, поясняет Схинас. Ситуация, по его словам, широко обсуждается, а правовому государству на Мальте ничто не угрожает. Конечно, признает Схинас, имеются специфические проблемы, о которых Брюссель говорит с Валлеттой, и Еврокомиссия поддерживает контакт с правительством страны.

С таким взглядом не согласен Свен Гигольд (Sven Giegold), депутат Европарламента от немецких "зеленых", посетивший Мальту в составе делегации ЕС: "Имеет место системная проблема с верховенством закона, и Еврокомиссия замалчивает это, даже после смерти Дафне. Я считаю, это ужасно".

Мальтийский паспорт

По поводу еще одной сферы сомнительной деятельности на Мальте - продажи европейских паспортов - Брюссель обещает представить специальный доклад. Но вообще-то это входит в компетенцию отдельного государства ЕС, и нарушений закона тут так просто не обнаружить. Об этом бизнесе мальтийского правительства Дафне Каруана Галиция подробно писала: за инвестиции и сборы в размере около 1,1 миллиона евро любой гражданин третьей страны может получить гражданство Мальты в упрощенном порядке. Выгоду от этого в основном получают бизнесмены из России, Китая и арабских стран, стремящиеся купить себе свободу перемещения по Европе, обойти санкции или избежать уголовного преследования в других странах. К тому же этих людей ничто не связывает с островом, и они не собираются там на самом деле жить.

Поможет ли изменение законодательства?

Иная ситуация с отмыванием денег, с которым на Мальте связан большой объем преступной деятельности. Помимо прочего, речь идет о раскрытых Галицией связях между авторитарными властями Азербайджана, мальтийским банком Pilatus и премьер-министром Джозефом Мускатом. В конце марта власти закрыли банк, его владелец, уроженец Ирана, сидит в тюрьме в США, однако расследование сомнительных сделок между Баку и Мальтой так и не продвинулось.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат

В конце января Международный валютный фонд указал правительству Мальты: "Должны предприниматься неослабевающие усилия, чтобы обеспечить целостность финансовой системы. Решающую роль играет энергичное применение предписаний, направленных против отмывания денег, и эффективный контроль за ним". Тут и Еврокомиссия признает, что у Мальты имеются проблемы. "Европейская комиссия проверяет, следует ли возбудить против Мальты дело в связи с отмыванием денег", - говорит официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. Он ссылается на "пятую директиву об отмывании денег", принятую Европарламентом в четверг, 10 апреля. Этот документ вновь значительно ужесточает предписания, что еще более затруднит нелегальный бизнес.

Госреестр владельцев и трестов

Уже в ходе внесения последних поправок в директиву об отмывании денег были произведены важные изменения, говорит депутат Европарламента Юдит Сархентини: "Владельцы предприятий и недвижимости должны были вноситься в государственный реестр как частные лица. Теперь же мы сделали еще один большой шаг, добавив еще и тресты". Если регистрироваться должны будут и их бенефициары, можно будет раскрыть и подставных лиц подозрительных предприятий, воспрепятствовать отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. Но тут не стоит ожидать быстрых изменений: до вступления в силу последних изменений законодательства ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег, прошло три года.

"Наша идея - создать определенный эффект очистки", - говорит Сархентини. По ее словам, теперь преступные махинации едва ли смогут скрываться за фасадом мнимых легальных компаний. Депутат испытывает гордость за то, что Европарламенту удалось противостоять некоторым государствам, желавшим значительно ограничить доступ к реестру. Так, Италия хотела, чтобы открыть его можно было, только если дело находится на рассмотрении суда. Теперь же доступ откроется и неправительственным организациям и журналистам-расследователям, которые получат важный инструмент для своих изысканий.

Евродепутат видит проблемы прежде всего в обязательном выполнении предписаний странами-членами ЕС: "Они говорят громкие слова, рассуждая, какой ущерб наносит отмывание денег, а затем тормозят выполнение правил". Или же не анализируется дополнительная информация. К примеру, адвокатское бюро, занимающееся паспортным бизнесом на Мальте, принадлежит двум трестам, а их выгодополучателем записана некая женщина из Малайзии, имя которой неизвестно. Возможно, это член семьи кого-то из сотрудников бюро. Необходимо не только установить имена, но и идентифицировать подставных лиц.

И, тем не менее, Юдит Сархентини полагает, что изменения в законодательстве помогут журналистам-расследователям, таким как Дафне Каруана Галиция: "Не в наших силах вернуть ее к жизни, но если определенная информация попадет в руки общественности, можно надеяться, что проводить расследования станет легче, и они будут менее опасными".

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