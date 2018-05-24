 Короткие ноги с длинной историей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.05.2018
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Культура и стиль жизни

Короткие ноги с длинной историей

К таксам немцы питают особую слабость. И в Баварии теперь есть музей, посвященный легендарной немецкой породе охотничьих собак. Что же там выставлено?

  • Коронованная такса

    Прогулка по Музею такс

    В золоте

    В центре экспозиции нового Музея такс (Dackelmseum) в баварском Пассау - коронованная такса. Любимица немцев предстает перед посетителями во всех своих проявлениях: фарфоровые статуэтки чередуются в музее с фигурками из пластика, олова, слоновой кости. Есть здесь и таксы-солонки, и пивные кружки, и тарелки.

  • Таксы из фарфора

    Прогулка по Музею такс

    На лугу

    В обычной жизни такса - собака охотничья: она с удовольствием роет норы, обожает подземную охоту на лис и барсуков. Главное для нее - движение и свобода. Эта витрина музея посвящена разновидностям охотничьей породы низкорослых гончих в фарфоровом исполнении.

  • Такса, кивающая головой

    Прогулка по Музею такс

    Хит продаж

    Одно время все кому не лень брали вот таких такс с собой в дорогу, усадив на видное место в автомобиле.

  • Олимпийский талисман

    Прогулка по Музею такс

    Олимпийский талисман

    Пик народного признания таксы в Германии пришелся на 1972 год, когда она стала талисманом летней Олимпиады в Мюнхене. Предложил кандидатуру таксы на этот "пост" тогдашний президент Национального олимпийского комитета ФРГ Вилли Дауме (Willi Daume). Этой породе свойственны олимпийские качества: быстрота, выносливость и боевой дух.

  • Полдник баварца

    Прогулка по Музею такс

    Перекус в компании таксы

    Brotzeit ("время хлеба") - традиционный баварский полдник или перекус с обацдой, белыми колбасками, кренделем и пивом. Прогулка с таксой - такая же неотъемлемая часть баварской жизни, как и бротцайт. Настоящий баварец обязан любить пиво, сосиски и ... таксу!

  • Пряник в форме таксы

    Прогулка по Музею такс

    Кулинарные курьезы

    Гости и жители Пассау могут полакомиться гастрономическими новинками: супом, кренделем, пряниками, конфетами и пиццей - в виде таксы или названными в ее честь. А можно заказать и кружку пива марки "Dackel" ("такса"), рецепт и название которого молодые пивовары из Мюнстера придумали во время поездки в Баварию.

  • Такса в костюме короля

    Прогулка по Музею такс

    На парад

    Парады такс - мероприятия популярные, собирающие многотысячную публику (на фото - костюмированный фестиваль такс в Кракове). Самые яркие и самые курьезные фотоснимки, сделанные в ходе таких парадов, выставлены в новом музее.

  • Йозеф Кюбльбек (слева) и Оливер Шторц с таксами

    Прогулка по Музею такс

    Организаторы

    В Пассау Йозеф Кюбльбек (Josef Küblbeck, слева) и Оливер Шторц (Oliver Storz) - личности известные. Они - кураторы частного музея, посвященного таксе - символу, как они считают, не только Баварии, но и всей Германии.

    Автор: Инга Ваннер, Сюзанне Кордс


  • Коронованная такса

    Прогулка по Музею такс

    В золоте

    В центре экспозиции нового Музея такс (Dackelmseum) в баварском Пассау - коронованная такса. Любимица немцев предстает перед посетителями во всех своих проявлениях: фарфоровые статуэтки чередуются в музее с фигурками из пластика, олова, слоновой кости. Есть здесь и таксы-солонки, и пивные кружки, и тарелки.

  • Таксы из фарфора

    Прогулка по Музею такс

    На лугу

    В обычной жизни такса - собака охотничья: она с удовольствием роет норы, обожает подземную охоту на лис и барсуков. Главное для нее - движение и свобода. Эта витрина музея посвящена разновидностям охотничьей породы низкорослых гончих в фарфоровом исполнении.

  • Такса, кивающая головой

    Прогулка по Музею такс

    Хит продаж

    Одно время все кому не лень брали вот таких такс с собой в дорогу, усадив на видное место в автомобиле.

  • Олимпийский талисман

    Прогулка по Музею такс

    Олимпийский талисман

    Пик народного признания таксы в Германии пришелся на 1972 год, когда она стала талисманом летней Олимпиады в Мюнхене. Предложил кандидатуру таксы на этот "пост" тогдашний президент Национального олимпийского комитета ФРГ Вилли Дауме (Willi Daume). Этой породе свойственны олимпийские качества: быстрота, выносливость и боевой дух.

  • Полдник баварца

    Прогулка по Музею такс

    Перекус в компании таксы

    Brotzeit ("время хлеба") - традиционный баварский полдник или перекус с обацдой, белыми колбасками, кренделем и пивом. Прогулка с таксой - такая же неотъемлемая часть баварской жизни, как и бротцайт. Настоящий баварец обязан любить пиво, сосиски и ... таксу!

  • Пряник в форме таксы

    Прогулка по Музею такс

    Кулинарные курьезы

    Гости и жители Пассау могут полакомиться гастрономическими новинками: супом, кренделем, пряниками, конфетами и пиццей - в виде таксы или названными в ее честь. А можно заказать и кружку пива марки "Dackel" ("такса"), рецепт и название которого молодые пивовары из Мюнстера придумали во время поездки в Баварию.

  • Такса в костюме короля

    Прогулка по Музею такс

    На парад

    Парады такс - мероприятия популярные, собирающие многотысячную публику (на фото - костюмированный фестиваль такс в Кракове). Самые яркие и самые курьезные фотоснимки, сделанные в ходе таких парадов, выставлены в новом музее.

  • Йозеф Кюбльбек (слева) и Оливер Шторц с таксами

    Прогулка по Музею такс

    Организаторы

    В Пассау Йозеф Кюбльбек (Josef Küblbeck, слева) и Оливер Шторц (Oliver Storz) - личности известные. Они - кураторы частного музея, посвященного таксе - символу, как они считают, не только Баварии, но и всей Германии.

    Автор: Инга Ваннер, Сюзанне Кордс


Особую привязанность к этой удивительной собачьей породе питали многие известные личности: Наполеон, Линкольн, Вильгельм II, Чехов, Пикассо... Прародителем немецкой таксы считается кельтская гончая, охотившаяся в лесах Европы уже два тысячелетия назад.

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Среди модных аксессуаров этого года есть... собака, а конкретнее - такса. Многие считают ее собакой декоративной, но исконно это не так. Почему вдруг началась мода на таксы, в том числе и в Германии?

Они здесь плавают в бассейнах, ходят в музеи, занимаются йогой. Для них здесь открыты парикмахерские и отели. А недавно в Германии появилась радиопрограмма для собак.

Ради этой собаки спасатели трижды приезжали на вызов. Любопытную таксу несколько раз вытаскивали из одной и той же барсучьей норы в баварском Вайльхайме, в которой она застревала.

В эпоху Средневековья барсуки и лисы наносили огромный ущерб сельскому хозяйству, ночные хищники регулярно таскали яйца и птицу у окрестных крестьян. Против хитроумных разбойников охотники были бессильны, ведь добычу эти хищники прятали в узкие норы. Первые письменные упоминания об особой коротконогой породе охотничьих собак, специализирующихся на ловле норных животных, в Германии зафиксированы в середине XVI века.

Особой статью и красотой такса явно не обладает, зато, как утверждают знатоки, эта собака отличается необыкновенным умом и сообразительностью. Характерные качества - уравновешенный характер и независимый нрав, который, впрочем, нередко перерастает в невероятное упрямство.  

Несмотря на это, именно такса считается чуть ли не самой любимой породой немцев, причем особую роль она играет в Баварии. Здесь такса - символ легендарного "баварского уюта". 

ХX век принес таксе мировую известность. Вислоухие охотничьи собаки с короткой или длинной шерстью покоряли сердца знаменитостей и "простых смертных". Лумп - кличка любимой таксы Пабло Пикассо, Арчи был спутником Энди Уорхола. Несмотря на интерес к новым модным породам собак, в городских парках с таксами все чаще прогуливается современная молодежь.

Антон Чехов и одна из его такс - Хина Марковна

Антон Чехов и одна из его такс - Хина Марковна

Большинство обладателей такс сегодня живут, однако, в… Японии. Там ежегодно рождается около 20 тысяч щенков, в Германии - почти вдвое меньше. Самое время открыть первый в Германии (и даже в мире!) Музей такс (Dackelmseum Kleine Residenz), решили жители баварского Пассау Йозеф Кюбльбек (Josef Küblbeck) и Оливер Шторц (Oliver Storz). Ведь такса известна на весь мир, и она - самая типичная для Баварии собака, утверждают профессиональные цветоводы и большие любители этой удивительной собачьей породы.

Таксы в Пассау

Более 25 лет инициаторы музея собирали экспонаты, а на его устройство и открытие понадобилось каких-то пару месяцев, признается Йозеф Кюбльбек. Настоящим сюрпризом стал подарок коллекционера из Бельгии, передавшего музею внушительное собрание вислоухих такс во всех мыслимых формах и вариантах.

Более двух тысяч такс (в общей сложности - около 4500 экспонатов) насчитывает частный музей, расположившийся в самом центре Пассау. Среди них - фигурки из фарфора, открывалки для пива и вина и даже елочные игрушки. Увековеченные "в профиль" и "фас" таксы наблюдают за любопытными посетителями с картин и фотографий, украшающих стены небольшого (площадью всего 80 квадратных метров) музея. Среди живописных произведений - репродукция портрета любимой таксы Пабло Пикассо, написанного художником в 1969 году.

Организавторы нового музея: Йозеф Кюбльбек (слева) и Оливер Шторц  в сопровождении своих такс – Сеппи и Мони

Организавторы нового музея: Йозеф Кюбльбек (слева) и Оливер Шторц  в сопровождении своих такс – Сеппи и Мони

Тематически музей делится на два раздела, один из которых посвящен таксе как охотничьей собаке, другой - роли собаки в обществе и культуре. Открытие музея получило широкий резонанс. Нашлись и критики, считающие музей примером дурного вкуса и обвиняющие устроителей в меркантильности. Йозефа Кюбльбека и Оливера Шторца это, впрочем, не обескуражило. Сами они музеем гордятся и с удовольствием рассказывают гостям веселые истории из жизни такс. 

А вот местные гастрономы с готовностью откликнулись на открытие нового музея и обновили меню своих заведений, в которых теперь имеются и пицца "Такса" (с сосисками), и одноименный суп, и крендель, и даже конфеты в форме такс.

Для желающих посетить музей он открыт ежедневно (кроме пятницы) с 10 до 16 часов. Вход, а также питье для такс - бесплатные.

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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