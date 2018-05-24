Короткие ноги с длинной историей

К таксам немцы питают особую слабость. И в Баварии теперь есть музей, посвященный легендарной немецкой породе охотничьих собак. Что же там выставлено?
Особую привязанность к этой удивительной собачьей породе питали многие известные личности: Наполеон, Линкольн, Вильгельм II, Чехов, Пикассо... Прародителем немецкой таксы считается кельтская гончая, охотившаяся в лесах Европы уже два тысячелетия назад.
В эпоху Средневековья барсуки и лисы наносили огромный ущерб сельскому хозяйству, ночные хищники регулярно таскали яйца и птицу у окрестных крестьян. Против хитроумных разбойников охотники были бессильны, ведь добычу эти хищники прятали в узкие норы. Первые письменные упоминания об особой коротконогой породе охотничьих собак, специализирующихся на ловле норных животных, в Германии зафиксированы в середине XVI века.
Особой статью и красотой такса явно не обладает, зато, как утверждают знатоки, эта собака отличается необыкновенным умом и сообразительностью. Характерные качества - уравновешенный характер и независимый нрав, который, впрочем, нередко перерастает в невероятное упрямство.
Несмотря на это, именно такса считается чуть ли не самой любимой породой немцев, причем особую роль она играет в Баварии. Здесь такса - символ легендарного "баварского уюта".
ХX век принес таксе мировую известность. Вислоухие охотничьи собаки с короткой или длинной шерстью покоряли сердца знаменитостей и "простых смертных". Лумп - кличка любимой таксы Пабло Пикассо, Арчи был спутником Энди Уорхола. Несмотря на интерес к новым модным породам собак, в городских парках с таксами все чаще прогуливается современная молодежь.
Большинство обладателей такс сегодня живут, однако, в… Японии. Там ежегодно рождается около 20 тысяч щенков, в Германии - почти вдвое меньше. Самое время открыть первый в Германии (и даже в мире!) Музей такс (Dackelmseum Kleine Residenz), решили жители баварского Пассау Йозеф Кюбльбек (Josef Küblbeck) и Оливер Шторц (Oliver Storz). Ведь такса известна на весь мир, и она - самая типичная для Баварии собака, утверждают профессиональные цветоводы и большие любители этой удивительной собачьей породы.
Таксы в Пассау
Более 25 лет инициаторы музея собирали экспонаты, а на его устройство и открытие понадобилось каких-то пару месяцев, признается Йозеф Кюбльбек. Настоящим сюрпризом стал подарок коллекционера из Бельгии, передавшего музею внушительное собрание вислоухих такс во всех мыслимых формах и вариантах.
Более двух тысяч такс (в общей сложности - около 4500 экспонатов) насчитывает частный музей, расположившийся в самом центре Пассау. Среди них - фигурки из фарфора, открывалки для пива и вина и даже елочные игрушки. Увековеченные "в профиль" и "фас" таксы наблюдают за любопытными посетителями с картин и фотографий, украшающих стены небольшого (площадью всего 80 квадратных метров) музея. Среди живописных произведений - репродукция портрета любимой таксы Пабло Пикассо, написанного художником в 1969 году.
Организавторы нового музея: Йозеф Кюбльбек (слева) и Оливер Шторц в сопровождении своих такс – Сеппи и Мони
Тематически музей делится на два раздела, один из которых посвящен таксе как охотничьей собаке, другой - роли собаки в обществе и культуре. Открытие музея получило широкий резонанс. Нашлись и критики, считающие музей примером дурного вкуса и обвиняющие устроителей в меркантильности. Йозефа Кюбльбека и Оливера Шторца это, впрочем, не обескуражило. Сами они музеем гордятся и с удовольствием рассказывают гостям веселые истории из жизни такс.
А вот местные гастрономы с готовностью откликнулись на открытие нового музея и обновили меню своих заведений, в которых теперь имеются и пицца "Такса" (с сосисками), и одноименный суп, и крендель, и даже конфеты в форме такс.
Для желающих посетить музей он открыт ежедневно (кроме пятницы) с 10 до 16 часов. Вход, а также питье для такс - бесплатные.
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