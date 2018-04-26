 Кора дуба от всех болезней, или Какой народ - такие и лекарства | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.04.2018
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Россия

Кора дуба от всех болезней, или Какой народ - такие и лекарства

Андрей Макаревич разразился острой критикой в адрес депутатов, советовавших россиянам лечиться корой дуба и боярышником, а заодно и самих россиян, терпящих подобные "эксперименты" над собой. Взгляд Сергея Елкина.

Карикатура Сергея Елкина: человек в гипсе просит в аптеке кору дуба

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    Автор: Татьяна Вайнман


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