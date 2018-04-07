Координатор "Евровидения": Надеюсь, в Лиссабоне речь пойдет о музыке

Споры о том, как уменьшить влияние политики на "Евровидение", давно не велись так остро, как в последние годы. Запрет Киева на въезд в Украину российской участницы Юлии Самойловой в связи с тем, что до этого она приезжала в аннексированный Крым с российской территории, последовавший за этим бойкот Москвы "Евровидения-2017" в Киеве, демонстрация армянской участницей Иветой Мукучян в прямом эфире флага непризнанного Нагорного Карабаха - одни из самых наглядных примеров.

Пока "Евровидение-2018" обошлось без подобного рода споров. Будет ли это так и в Лиссабоне, где 12 мая состоится финал конкурса, а также о подготовке к нему участника из Германии Михаэля Шульте речь шла в интервью, которое дал DW координатор развлекательных программ немецкого телеканала ARD и в этой должности ответственный за "Евровидение" в ФРГ Томас Шрайбер (Thomas Schreiber).

Томас Шрайбер - координатор "Евровидения" в ФРГ

DW: В последние годы конкурс песни "Евровидение" не раз становился поводом для острых политических дискуссий. Будет ли в мае в Лиссабоне речь идти только о музыке?

Томас Шрайбер: Во времена, которые мы сейчас переживаем, это очень трудно сказать. Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире. Но думаю, что тех дискуссий, которые были у нас в последнее время, в этом году не будет. Я рассчитываю на то, что "Евровидение" будет музыкальным, а не политическим конкурсом.

- В какой мере политические споры нанесли вред конкурсу?

- Я не думаю, что они навредили "Евровидению" и конкурсу, как таковому. В конце концов, такие дискуссии свидетельствуют о том, насколько это живой процесс. Если бы постоянно велись только такие споры, то они бы убили конкурс. Но если они возникают время от времени - и порой по самым неожиданным поводам - то это для меня, скорее, свидетельство значимости конкурса или, по меньшей мере, того значения, которое ему приписывают.

- В Германии дискуссии велись и о причинах неудачных выступлений на "Евровидении" немецких исполнителей. Они два раза подряд были последними, в Киеве год назад Левина стала предпоследней. В этом году вы были инициатором и организатором масштабного национального отбора. Была ли в этом необходимость, ведь победа Михаэля Шульте была убедительной?

- Отрадно, что это так. Но мы не могли этого предвидеть. В национальном отборе в Германии решения принимали три группы судей. Первая - международное жюри из 20 членов. Вторая - 100 зрителей из разных стран, которые были призваны оценить выступления немецких исполнителей с точки зрения европейской публики. И наконец - телезрители в Германии. Все три группы проголосовали за Михаэля Шульте.

Это действительно приятно, что его победа была очевидной и для жителей нашей страны, которые смотрели в тот вечер телевизор и отдали свой голос за Михаэля, и для международного жюри. В него вошли очень компетентные эксперты, в том числе исполнители, которые уже довольно успешно участвовали в "Евровидении". Хороший знак, что они проголосовали за этого аутентичного певца с очень проникновенной песней, речь в которой идет о смерти отца.

- В чем качественное отличие Михаэля Шульте от участниц от Германии, которые не были успешны на "Евровидении"?

- То, каким образом он был выбран. И я надеюсь на то, что груз последних лет не будет давить на него, и Михаэль выступит более свободно. Мы с самого начала решили интегрировать, так сказать, взгляд со стороны в наш отбор - в выбор исполнителя, песни и, в конечном счете, постановки номера. Это должно ему помочь. Но победа в национальном отборе - это одно дело. Сейчас речь идет о том, чтобы занять хорошее место в Португалии.

- И какое это место?

- Мы всегда ставим себе цель на "Евровидении" занять место в левой части таблицы (с первого по тринадцатое - Ред.), но желательно - в первой десятке.



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