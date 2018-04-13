Кончита Вурст рассказала о ВИЧ-положительном статусе

Певица Кончита Вурст (Conchita Wurst) рассказала о том, что уже долгие годы ВИЧ-положителна. "Для общественности это нерелевантная информация, но мой бывший друг угрожал мне тем, что раскроет эту приватную информацию, а я никому, в том числе в будущем, не даю права меня запугивать и таким образом влиять на мою жизнь", - пишет Вурст в своем Instagram в воскресенье, 15 апреля.

Она начала проходить терапию, как только узнала о своем диагнозе, и теперь исключает возможность передачи вируса другим людям. По словам Вурст, о ее ВИЧ-положительном статусе ранее знали только ее родители и друзья.

Лучше совершить каминг-аут самостоятельно, подчеркивает Вурст. "Я надеюсь дать людям сил и сделать еще один шаг против стигматизации людей, которые из-за своего поведения или не по своей вине заразились ВИЧ", - пишет она.

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